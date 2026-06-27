Im Fernduell mit Ghana und Kroatien um den Gruppensieg trifft England am heutigen Samstag, den 27. Juni, um 23 Uhr deutscher Zeit auf Panama. Austragungsort der Partie ist das MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey (USA).

Auf welchem Sender die Partie Panama vs. England übertragen wird, erfahrt Ihr bei GOAL.

Läuft Panama vs. England heute nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF? Und wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM im Live Stream und TV?

Eine Live-Übertragung von Panama gegen England im frei empfangbaren Fernsehen bei ARD oder ZDF wird es nicht geben. Die Partie ist ausschließlich bei MagentaTV verfügbar, da der Anbieter insgesamt 44 WM-Spiele exklusiv zeigt und mit einem hochkarätigen Expertenteam rund um unter anderem Thomas Müller, Jürgen Klopp und Mats Hummels aufwartet.

Mit einem kostenpflichtigen Abonnement könnt Ihr die Begegnung mit Kommentator Christian Straßburger verfolgen. Zusätzlich bietet MagentaTV eine Konferenz mit dem parallel stattfindenden Spiel Kroatien gegen Ghana an, die von Alex Küpper begleitet wird.

Läuft Panama vs. England heute nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF? Und wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM im Live Stream und TV? Wichtigste Infos

Begegnung Panama vs. England Wettbewerb WM 2026 Spieltag 3 (Gruppenphase) Datum 27. Juni 2026 Uhrzeit 23 Uhr Ort MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey (USA) TV MagentaTV Livestream MagentaTV

Läuft Panama vs. England heute nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF? Und wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM im Live Stream und TV? Tabelle Gruppe L