Das WM-Viertelfinale zwischen England und Norwegen verspricht mit den Torjägern Harry Kane und Erling Haaland ein echtes Topspiel. Wer die Partie am heutigen Samstag (11. Juli, 23 Uhr) verfolgen möchte, kann das allerdings nicht im Free-TV tun. Weder die ARD noch das ZDF übertragen die Begegnung live – weder im Fernsehen noch im kostenlosen Livestream.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, warum das Spiel nicht live im Free-TV zu sehen ist, und auf welchem Sender Ihr die Partie sehr wohl live sehen könnt.

Läuft Norwegen vs. England heute nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF? Und wer zeigt / überträgt das Viertelfinale der WM 2026 im Live Stream und TV?





Die Begegnung wird exklusiv bei MagentaTV übertragen. Der Telekom-Anbieter zeigt alle 104 Spiele der Weltmeisterschaft live und hält die Exklusivrechte an zwei der vier Viertelfinals. ARD und ZDF haben sich im Rahmen einer Sublizenz zwar die Übertragungsrechte an 60 WM-Partien gesichert, das Duell zwischen Norwegen und England gehört jedoch nicht dazu.

Auch das Viertelfinale zwischen Argentinien und der Schweiz in der Nacht auf Sonntag (3 Uhr) wird ausschließlich dort zu sehen sein. Eine Live-Übertragung im Free-TV gibt es daher auch für diese Partie nicht.

Läuft Norwegen vs. England heute nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF? Und wer zeigt / überträgt das Viertelfinale der WM 2026 im Live Stream und TV? - die wichtigsten Infos

Um das Viertelfinale live verfolgen zu können, ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

Wer sich nur kurzfristig binden möchte, kann auf das monatlich kündbare Angebot MagentaTV Flex zurückgreifen. Dieses kostet 11 Euro pro Monat. Damit sichert Ihr Euch nicht nur den Zugang zum Duell zwischen Norwegen und England, sondern auch zur Übertragung des Spiels um Platz drei, das ebenfalls exklusiv gezeigt wird.

Die Vorberichterstattung zum Viertelfinale zwischen Norwegen und England beginnt am heutigen Samstag bereits um 22 Uhr – und damit eine Stunde vor dem Anpfiff. Durch die Sendung führen Moderator Johannes B. Kerner sowie die Experten Mats Hummels, Kamila Benschop und Jan Henkel. Wolff Fuss kommentiert die Partie.





Norwegen vs. England: Warum wird das WM-Achtelfinale nicht im Free-TV gezeigt? Die Übertragung bei MagentaTV

Übertragungsbeginn Samstag, 12. Juli, 21 Uhr Spielbeginn Samstag, 12. Juli, 22 Uhr Sender MagentaTV Moderator Johannes B. Kerner Experten Mats Hummels, Kamila Benschop, Jan Henkel, Patrick Ittrich Kommentator Wolff Fuss

Läuft Norwegen vs. England heute nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF? Und wer zeigt / überträgt das Viertelfinale der WM 2026 im Live Stream und TV? Der jeweilige Weg ins Viertelfinale



