Läuft Kroatien vs. Panama heute nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF? Und wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM 2026 im Live Stream und TV?

Zu deutscher Zeit in der Nacht von Dienstag (23. Juni) auf Mittwoch (24. Juni) um 1 Uhr steht für Kroatien das zweite Gruppenspiel bei der WM 2026 an. In Toronto (Kanada) treffen Luka Modric und Co. heute auf Panama.









Ein Sieg gegen den Außenseiter der Gruppe ist für die Kroaten, die zum Auftakt England 2:4 unterlagen, absolute Pflicht. Panama will sich derweil ebenso achtbar schlagen wie im ersten Spiel gegen Ghana, als man erst kurz vor Schluss den Gegentreffer zum 0:1 kassierte.

Wer Kroatien gegen Panama heute live im TV oder Stream sehen will, benötigt dafür in jedem Fall ein Abo. Alle Informationen zur Übertragung folgen jetzt.

Kroatien vs. Panama: Keine Übertragung heute live im Free-TV bei ARD oder ZDF? Auf diesem Sender läuft das Gruppenspiel der WM 2026 im TV und Livestream

Kroatien gegen Panama läuft heute nicht live im Free-TV bei ARD oder ZDF. Stattdessen zählt die Partie zu den 44 Spielen der WM 2026, die MagentaTVexklusiv im Programm hat.

Der Pay-TV-Sender zeigt alle 104 Spiele der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada und ist die einzige Option, um Kroatien gegen Panama in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um 1 Uhr live zu sehen. Nochmal: Bei ARD oder ZDF wird der zweite Auftritt von Modric und Co. nicht übertragen.

Um Kroatien gegen Panama bei MagentaTV live schauen zu können, benötigt Ihr zuvor ein kostenpflichtiges Abo. Kommentator des Spiels bei MagentaTV ist Jonas Friedrich.

Kroatien vs. Panama: Keine Übertragung heute live im Free-TV bei ARD oder ZDF? Auf diesem Sender läuft das Gruppenspiel der WM 2026 im TV und Livestream - die Übertragung in der Übersicht





Spiel Kroatien vs. Panama Wettbewerb WM 2026, Gruppenphase, 2. Spieltag Datum Mittwoch, 24. Juni 2026 Anstoß (deutsche Zeit) 1 Uhr Übertragung live im Free-TV - Übertragung live im Pay-TV MagentaTV Kommentator Jonas Friedrich

Kroatien vs. Panama: Keine Übertragung heute live im Free-TV bei ARD oder ZDF? Auf diesem Sender läuft das Gruppenspiel der WM 2026 im TV und Livestream - wo alle WM-Spiele am Dienstag und in der Nacht auf Mittwoch übertragen werden



