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GOAL
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Läuft Italien vs. Frankreich heute live im Free-TV? Oder gibt es nur eine Übertragung bei DAZN für Fußball in der Nations League?

UEFA Nations League A
Italien - Frankreich
Italien
Frankreich

In der Nations League kommt es zum Aufeinandertreffen zweier europäischer Fußball-Schwergewichte. Italien und Frankreich messen sich im direkten Duell. Wo die Partie live zu sehen ist, erfahrt Ihr bei GOAL.

Am heutigen Donnerstag, den 12. November, wird es in der Nations League wieder ernst. Im Mittelpunkt des fünften Spieltags steht unter anderem das Kräftemessen zwischen Italien und Frankreich. Die beiden Fußballnationen treffen im Rahmen der Gruppe A1 aufeinander. Ausgetragen wird die Partie im Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadion, der Anpfiff ertönt um 20.45 Uhr.

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Das erste Duell zwischen den beiden Teams endete ohne Sieger. Nach 90 Minuten stand ein 1:1 auf der Anzeigetafel.

Doch wo läuft die Partie im Free-TV oder Livestream? GOAL liefert Euch die Antwort.

Läuft Italien vs. Frankreich heute live im Free-TV? Oder gibt es nur eine Übertragung bei DAZN für Fußball in der Nations League?

Wer die Begegnung zwischen Italien und Frankreich live verfolgen möchte, benötigt in Deutschland ein Abonnement bei DAZN. Im Free-TV wird das Nations-League-Duell nicht ausgestrahlt. Der Streaminganbieter hält die Rechte an nahezu allen Spielen des Wettbewerbs und überträgt diese live. Ausgenommen sind lediglich die Partien der deutschen Nationalmannschaft.

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12. Nov. 2026

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Die Übertragung beginnt geht Augenblicke vor dem Anpfiff los. Eine Konferenz, in der DAZN die zeitgleich angesetzten Begegnungen zusammenfasst, ist jedoch nicht geplant.

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Läuft Italien vs. Frankreich heute live im Free-TV? Oder gibt es nur eine Übertragung bei DAZN für Fußball in der Nations League? Wichtigste Infos

Begegnung

Italien vs. Frankreich

Wettbewerb

Nations League (Liga A)

Spieltag

5 (Gruppenphase)

Datum

12. November 2026

Uhrzeit

20.45 Uhr

Ort

Giuseppe-Meazza-Stadion, Mailand (Italien)

Livestream

DAZN

Läuft Italien vs. Frankreich heute live im Free-TV? Oder gibt es nur eine Übertragung bei DAZN für Fußball in der Nations League? Die Tabelle der Gruppe A1

#

Mannschaft

Sp.

S

U

N

Tore

Diff.

Pkt.

1

Frankreich

4

3

1

0

7:2

5

10

2

Italien

4

2

1

1

8:5

3

7

3

Belgien

4

2

0

2

6:5

1

6

4

Türkei

4

0

0

4

2:11

-9

0

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