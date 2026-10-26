Zum Abschluss des neunten Spieltags der türkischen Süper Lig kommt es am heutigen Montag zum prestigeträchtigen Istanbuler Derby. Galatasaray empfängt Fenerbahçe im Rams Park, um 19.30 Uhr wird die Begegnung angepfiffen.

Auch sportlich steht einiges auf dem Spiel: Nach acht Partien führt Galatasaray die Tabelle an, Fenerbahçe rangiert mit drei Punkten Rückstand auf Platz drei. Mit einem Sieg könnten die Gäste zum Spitzenreiter aufschließen, während Gala seinen Vorsprung ausbauen würde. Bei einer Punkteteilung bliebe der Abstand unverändert.

Wo wird das Derby zwischen Galatasaray und Fenerbahçe heute in Deutschland live im TV und Livestream übertragen? GOAL hat die Antworten.

Läuft Galatasaray (Gala) vs. Fenerbahce (Fener) heute live kostenlos im Free-TV? Oder braucht es ein Abo für die Übertragung vom Istanbul Derby?

Für die Live-Übertragung des Derbys zwischen Galatasaray und Fenerbahce ist beIN Sports die richtige Adresse. Bei DAZN, Sky und Amazon Prime Video wird das Duell nicht gezeigt, da die Rechte an der türkischen Süper Lig bei beIN Sports liegen. Wer die Partie verfolgen möchte, benötigt daher einen kostenpflichtigen Zugang.

Nächste Spiele GAL Süper Lig 14:30 FB Ansehen

Hierzulande können Fans die Inhalte über Digiturk Euro empfangen. Der Anbieter integriert das Programm von beIN Sports in sein Angebot und verlangt für das Jahrespaket inklusive Sport 119 Euro.

Spiel Galatasaray - Fenerbahce Datum 26. Oktober 2026 Anstoß 19:30 Uhr Ort Rams Park, Istanbul Übertragung live im Free-TV - Übertragung im kostenlosen Livestream - Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo Digiturk Euro

Läuft Galatasaray (Gala) vs. Fenerbahce (Fener) heute live kostenlos im Free-TV? Oder braucht es ein Abo für die Übertragung vom Istanbul Derby? - Tabelle nach dem 8. Spieltag