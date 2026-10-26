Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Süper Lig
team-logoGalatasaray
NEF Stadyumu
team-logoFenerbahçe
Süper Lig LIVE
Filip Knopp
Unterstützt von

Läuft Galatasaray (Gala) vs. Fenerbahce (Fener) heute live kostenlos im Free-TV? Oder braucht es ein Abo für die Übertragung vom Istanbul Derby?

Galatasaray - Fenerbahçe
Galatasaray
Fenerbahçe
Süper Lig

Istanbul blickt auf das Duell der Erzrivalen: Galatasaray trifft im Stadtderby auf Fenerbahce. Wo die Partie zwischen Gala und Fener live im TV und Livestream zu sehen ist, erfahrt Ihr hier.

Zum Abschluss des neunten Spieltags der türkischen Süper Lig kommt es am heutigen Montag zum prestigeträchtigen Istanbuler Derby. Galatasaray empfängt Fenerbahçe im Rams Park, um 19.30 Uhr wird die Begegnung angepfiffen.

Süper Lig live sehenJetzt anmelden

Auch sportlich steht einiges auf dem Spiel: Nach acht Partien führt Galatasaray die Tabelle an, Fenerbahçe rangiert mit drei Punkten Rückstand auf Platz drei. Mit einem Sieg könnten die Gäste zum Spitzenreiter aufschließen, während Gala seinen Vorsprung ausbauen würde. Bei einer Punkteteilung bliebe der Abstand unverändert.

Wo wird das Derby zwischen Galatasaray und Fenerbahçe heute in Deutschland live im TV und Livestream übertragen? GOAL hat die Antworten.

Läuft Galatasaray (Gala) vs. Fenerbahce (Fener) heute live kostenlos im Free-TV? Oder braucht es ein Abo für die Übertragung vom Istanbul Derby?

Für die Live-Übertragung des Derbys zwischen Galatasaray und Fenerbahce ist beIN Sports die richtige Adresse. Bei DAZN, Sky und Amazon Prime Video wird das Duell nicht gezeigt, da die Rechte an der türkischen Süper Lig bei beIN Sports liegen. Wer die Partie verfolgen möchte, benötigt daher einen kostenpflichtigen Zugang.

Nächste Spiele
GAL

GAL

Süper Lig

26. Okt. 2026

FB

FB

Hierzulande können Fans die Inhalte über Digiturk Euro empfangen. Der Anbieter integriert das Programm von beIN Sports in sein Angebot und verlangt für das Jahrespaket inklusive Sport 119 Euro.

Süper Lig live sehenJetzt anmelden

Spiel

Galatasaray - Fenerbahce

Datum

26. Oktober 2026

Anstoß

19:30 Uhr

Ort

Rams Park, Istanbul

Übertragung live im Free-TV

-

Übertragung im kostenlosen Livestream

-

Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo

Digiturk Euro

Läuft Galatasaray (Gala) vs. Fenerbahce (Fener) heute live kostenlos im Free-TV? Oder braucht es ein Abo für die Übertragung vom Istanbul Derby? - Tabelle nach dem 8. Spieltag

Platz

Team

Spiele

S

U

N

Tore

Diff

Punkte

1

Galatasaray

8

6

1

1

17:11

+6

19

2

Amed SFK

8

5

2

1

18:9

+9

17

3

Fenerbahce

8

5

1

2

22:6

+16

16

4

Trabzonspor

8

5

1

2

18:5

+13

16

5

Besiktas

8

5

0

3

16:10

+6

15

6

Corum FK

8

4

1

3

18:13

+5

13

7

Kasimpasa

8

3

4

1

12:9

+3

13

8

Kocaelispor

8

4

0

4

9:8

+1

12

9

Alanyaspor

8

3

3

2

8:9

-1

12

10

Basaksehir

8

3

2

3

12:12

0

11

11

Erzurumspor FK

8

3

2

3

5:11

-6

11

12

Rizespor

8

3

1

4

8:11

-3

10

13

Goztepe Izmir

8

2

3

3

17:16

+1

9

14

Gaziantep FK

8

2

2

4

8:12

-4

8

15

Genclerbirligi

8

2

2

4

7:16

-9

8

16

Konyaspor

8

1

2

5

4:9

-5

5

17

Samsunspor

8

1

1

6

7:19

-12

4

18

Eyupspor

8

1

0

7

2:22

-20

3

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen