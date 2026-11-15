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UEFA Nations League A
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Frankreich vs. Türkei live sehen
GOAL
Übersetzt von

Läuft Frankreich vs. Türkei heute live im Free-TV? Oder gibt es nur eine Übertragung bei DAZN für Fußball in der Nations League?

UEFA Nations League A
Frankreich - Türkei
Frankreich
Türkei

Frankreich und die Türkei stehen sich am heutigen Spieltag der Nations League gegenüber. Welche Möglichkeiten es gibt, die Begegnung live zu verfolgen, zeigen wir Euch in diesem Artikel bei GOAL.

Die Nations League steuert auf ihre Entscheidung zu: Am Sonntag, den 15. November, wird der sechste und zugleich letzte Spieltag ausgetragen. In der Gruppe A1 steht dabei das Aufeinandertreffen zwischen Frankreich und der Türkei auf dem Programm. Gespielt wird im Matmut Atlantique in Bordeaux, wo um 20.45 Uhr der Anpfiff ertönt. Im ersten Duell setzte sich die französische Nationalmannschaft knapp mit 1:0 durch.

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Doch wo wird das Duell live übertragen? Bei GOAL erfahrt Ihr es.

Läuft Frankreich vs. Türkei heute live im Free-TV? Oder gibt es nur eine Übertragung bei DAZN für Fußball in der Nations League?

Auch für das Duell zwischen Frankreich und der Türkei gibt es in Deutschland eine Live-Übertragung. Fans müssen allerdings auf einen klassischen TV-Sender verzichten: Die Partie ist ausschließlich beim Streaminganbieter DAZN zu sehen. Dieser überträgt nahezu alle Begegnungen der Nations League live - ausgenommen sind lediglich die Spiele der deutschen Nationalmannschaft.

Der Livestream zur Begegnung beginnt wenige Minuten vor dem Anstoß.

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15. Nov. 2026

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Läuft Frankreich vs. Türkei heute live im Free-TV? Oder gibt es nur eine Übertragung bei DAZN für Fußball in der Nations League? Wichtigste Infos

Begegnung

Frankreich vs. Türkei

Wettbewerb

Nations League (Liga A)

Spieltag

6 (Gruppenphase)

Datum

15. November 2026

Uhrzeit

20.45 Uhr

Ort

Matmut Atlantique, Bordeaux (Frankreich)

Livestream

DAZN

Zidane FranciaGetty Images

Läuft Frankreich vs. Türkei heute live im Free-TV? Oder gibt es nur eine Übertragung bei DAZN für Fußball in der Nations League? Die Tabelle der Gruppe A1

#

Mannschaft

Sp.

S

U

N

Tore

Diff.

Pkt.

1

Italien

5

3

1

1

11:6

5

10

2

Frankreich

5

3

1

1

8:5

3

10

3

Belgien

5

3

0

2

8:6

2

9

4

Türkei

5

0

0

5

3:13

-10

0

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