Die Nations League steuert auf ihre Entscheidung zu: Am Sonntag, den 15. November, wird der sechste und zugleich letzte Spieltag ausgetragen. In der Gruppe A1 steht dabei das Aufeinandertreffen zwischen Frankreich und der Türkei auf dem Programm. Gespielt wird im Matmut Atlantique in Bordeaux, wo um 20.45 Uhr der Anpfiff ertönt. Im ersten Duell setzte sich die französische Nationalmannschaft knapp mit 1:0 durch.

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Doch wo wird das Duell live übertragen? Bei GOAL erfahrt Ihr es.

Läuft Frankreich vs. Türkei heute live im Free-TV? Oder gibt es nur eine Übertragung bei DAZN für Fußball in der Nations League?

Auch für das Duell zwischen Frankreich und der Türkei gibt es in Deutschland eine Live-Übertragung. Fans müssen allerdings auf einen klassischen TV-Sender verzichten: Die Partie ist ausschließlich beim Streaminganbieter DAZN zu sehen. Dieser überträgt nahezu alle Begegnungen der Nations League live - ausgenommen sind lediglich die Spiele der deutschen Nationalmannschaft.

Der Livestream zur Begegnung beginnt wenige Minuten vor dem Anstoß.

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Läuft Frankreich vs. Türkei heute live im Free-TV? Oder gibt es nur eine Übertragung bei DAZN für Fußball in der Nations League? Wichtigste Infos

Begegnung Frankreich vs. Türkei Wettbewerb Nations League (Liga A) Spieltag 6 (Gruppenphase) Datum 15. November 2026 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Matmut Atlantique, Bordeaux (Frankreich) Livestream DAZN

Getty Images

Läuft Frankreich vs. Türkei heute live im Free-TV? Oder gibt es nur eine Übertragung bei DAZN für Fußball in der Nations League? Die Tabelle der Gruppe A1