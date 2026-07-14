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Läuft Frankreich vs. Spanien heute live im Free TV bei ARD oder ZDF? Dieser Sender zeigt / überträgt das Halbfinale der WM 2026 im Live Stream und TV

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Frankreich und Spanien kämpfen heute um den Einzug ins WM-Finale. GOAL erklärt, wo Ihr das Halbfinale live im TV und kostenlosen Livestream sehen könnt.

Die WM geht in ihre entscheidende Phase: Am heutigen Dienstag, dem 14. Juli, treffen Frankreich und Spanien im ersten Halbfinale aufeinander. Der Anpfiff im AT&T Stadium in Dallas erfolgt um 21 Uhr deutscher Zeit.

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Bei GOAL erfahrt Ihr, wo Ihr das Topspiel live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Läuft Frankreich vs. Spanien heute live im Free TV bei ARD oder ZDF? Dieser Sender zeigt / überträgt das Halbfinale der WM 2026 im Live Stream und TV


Für alle, die das WM-Halbfinale zwischen Frankreich und Spanien live verfolgen möchten, bietet das ZDF eine Übertragung im Free-TV an. Zusätzlich ist die Partie kostenlos per Livestream auf sportstudio.de sowie in der ZDF-Mediathek verfügbar.

Alternativ zeigt auch MagentaTV das Duell live. Für den Zugriff auf den Streamingdienst wird allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt. Christian Straßburger begleitet die Übertragung als Kommentator.

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Läuft Frankreich vs. Spanien heute live im Free TV bei ARD oder ZDF? Dieser Sender zeigt / überträgt das Halbfinale der WM 2026 im Live Stream und TV - Wichtigste Infos


Begegnung

Frankreich vs. Spanien

Wettbewerb

WM 2026

Spielrunde

Halbfinale

Datum

14. Juli 2026

Uhrzeit

21 Uhr

Ort

AT&T Stadium, Dallas (USA)

TV

MagentaTV, ZDF

Livestream

MagentaTV, zdf.de

Läuft Frankreich vs. Spanien heute live im Free TV bei ARD oder ZDF? Dieser Sender zeigt / überträgt das Halbfinale der WM 2026 im Live Stream und TV - Die Halbfinalspiele im Überblick


Datum

Anpfiff

Begegnung

14. Juli

21 Uhr

Frankreich vs. Spanien

15. Juli

21 Uhr

England vs. Argentinien






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