Die WM geht in ihre entscheidende Phase: Am heutigen Dienstag, dem 14. Juli, treffen Frankreich und Spanien im ersten Halbfinale aufeinander. Der Anpfiff im AT&T Stadium in Dallas erfolgt um 21 Uhr deutscher Zeit.
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Läuft Frankreich vs. Spanien heute live im Free TV bei ARD oder ZDF? Dieser Sender zeigt / überträgt das Halbfinale der WM 2026 im Live Stream und TV
Für alle, die das WM-Halbfinale zwischen Frankreich und Spanien live verfolgen möchten, bietet das ZDF eine Übertragung im Free-TV an. Zusätzlich ist die Partie kostenlos per Livestream auf sportstudio.de sowie in der ZDF-Mediathek verfügbar.
Alternativ zeigt auch MagentaTV das Duell live. Für den Zugriff auf den Streamingdienst wird allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt. Christian Straßburger begleitet die Übertragung als Kommentator.
Läuft Frankreich vs. Spanien heute live im Free TV bei ARD oder ZDF? Dieser Sender zeigt / überträgt das Halbfinale der WM 2026 im Live Stream und TV - Wichtigste Infos
Begegnung
Frankreich vs. Spanien
Wettbewerb
WM 2026
Spielrunde
Halbfinale
Datum
14. Juli 2026
Uhrzeit
21 Uhr
Ort
AT&T Stadium, Dallas (USA)
TV
MagentaTV, ZDF
Livestream
MagentaTV, zdf.de
Läuft Frankreich vs. Spanien heute live im Free TV bei ARD oder ZDF? Dieser Sender zeigt / überträgt das Halbfinale der WM 2026 im Live Stream und TV - Die Halbfinalspiele im Überblick
Datum
Anpfiff
Begegnung
14. Juli
21 Uhr
Frankreich vs. Spanien
15. Juli
21 Uhr
England vs. Argentinien