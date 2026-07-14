Die WM geht in ihre entscheidende Phase: Am heutigen Dienstag, dem 14. Juli, treffen Frankreich und Spanien im ersten Halbfinale aufeinander. Der Anpfiff im AT&T Stadium in Dallas erfolgt um 21 Uhr deutscher Zeit.

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Läuft Frankreich vs. Spanien heute live im Free TV bei ARD oder ZDF? Dieser Sender zeigt / überträgt das Halbfinale der WM 2026 im Live Stream und TV





Für alle, die das WM-Halbfinale zwischen Frankreich und Spanien live verfolgen möchten, bietet das ZDF eine Übertragung im Free-TV an. Zusätzlich ist die Partie kostenlos per Livestream auf sportstudio.de sowie in der ZDF-Mediathek verfügbar.

Alternativ zeigt auch MagentaTV das Duell live. Für den Zugriff auf den Streamingdienst wird allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt. Christian Straßburger begleitet die Übertragung als Kommentator.

Läuft Frankreich vs. Spanien heute live im Free TV bei ARD oder ZDF? Dieser Sender zeigt / überträgt das Halbfinale der WM 2026 im Live Stream und TV - Wichtigste Infos





Begegnung Frankreich vs. Spanien Wettbewerb WM 2026 Spielrunde Halbfinale Datum 14. Juli 2026 Uhrzeit 21 Uhr Ort AT&T Stadium, Dallas (USA) TV MagentaTV, ZDF Livestream MagentaTV, zdf.de

Läuft Frankreich vs. Spanien heute live im Free TV bei ARD oder ZDF? Dieser Sender zeigt / überträgt das Halbfinale der WM 2026 im Live Stream und TV - Die Halbfinalspiele im Überblick





Datum Anpfiff Begegnung 14. Juli 21 Uhr Frankreich vs. Spanien 15. Juli 21 Uhr England vs. Argentinien



















