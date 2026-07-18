Bevor am Sonntag der neue Weltmeister gekürt wird, steht bei der WM zunächst noch das Spiel um Rang 3 auf dem Programm. Frankreich und England duellieren sich am heutigen Samstag (18. Juli) im Hard Rock Stadium in Miami. Der Anpfiff erfolgt um 23 Uhr deutscher Zeit.
GOAL erklärt, wo die die Partie im TV und Livestream übertragen wird.
Läuft Frankreich vs. England heute nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF? Und wer zeigt / überträgt das Spiel um Platz 3 der WM 2026 im Live Stream und TV?
Wer auf eine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen hofft, geht heute leer aus. Weder ARD noch ZDF haben das Spiel um Platz 3 zwischen Frankreich und England im Programm.
Exklusiv gezeigt wird die Begegnung stattdessen bei MagentaTV. Der Streamingdienst der Telekom verfügt als einziger Anbieter über die Rechte an allen Partien der WM. Die Übertragung beginnt um 22.50 Uhr mit den Vorberichten, ehe Christian Straßburger die Partie kommentiert.
Läuft Frankreich vs. England heute nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF? Und wer zeigt / überträgt das Spiel um Platz 3 der WM 2026 im Live Stream und TV? Wichtigste Infos
Begegnung
Frankreich vs. England
Wettbewerb
WM 2026
Spielrunde
Spiel um Platz 3
Datum
18. Juli 2026
Uhrzeit
23 Uhr
Ort
Hard Rock Stadium, Miami (USA)
TV
MagentaTV
Livestream
MagentaTV
Läuft Frankreich vs. England heute nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF? Und wer zeigt / überträgt das Spiel um Platz 3 der WM 2026 im Live Stream und TV? Die bisherigen Begegnungen bei WM-Endrunden
WM
Spiel
Runde
2022
England 1:2 Frankreich
Viertelfinale
1982
England 3:1 Frankreich
Gruppenphase
1966
England 2:0 Frankreich
Gruppenphase