Bevor am Sonntag der neue Weltmeister gekürt wird, steht bei der WM zunächst noch das Spiel um Rang 3 auf dem Programm. Frankreich und England duellieren sich am heutigen Samstag (18. Juli) im Hard Rock Stadium in Miami. Der Anpfiff erfolgt um 23 Uhr deutscher Zeit.

GOAL erklärt, wo die die Partie im TV und Livestream übertragen wird.

Läuft Frankreich vs. England heute nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF? Und wer zeigt / überträgt das Spiel um Platz 3 der WM 2026 im Live Stream und TV?





Wer auf eine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen hofft, geht heute leer aus. Weder ARD noch ZDF haben das Spiel um Platz 3 zwischen Frankreich und England im Programm.

Exklusiv gezeigt wird die Begegnung stattdessen bei MagentaTV. Der Streamingdienst der Telekom verfügt als einziger Anbieter über die Rechte an allen Partien der WM. Die Übertragung beginnt um 22.50 Uhr mit den Vorberichten, ehe Christian Straßburger die Partie kommentiert.

Läuft Frankreich vs. England heute nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF? Und wer zeigt / überträgt das Spiel um Platz 3 der WM 2026 im Live Stream und TV? Wichtigste Infos





Begegnung Frankreich vs. England Wettbewerb WM 2026 Spielrunde Spiel um Platz 3 Datum 18. Juli 2026 Uhrzeit 23 Uhr Ort Hard Rock Stadium, Miami (USA) TV MagentaTV Livestream MagentaTV

Läuft Frankreich vs. England heute nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF? Und wer zeigt / überträgt das Spiel um Platz 3 der WM 2026 im Live Stream und TV? Die bisherigen Begegnungen bei WM-Endrunden





WM Spiel Runde 2022 England 1:2 Frankreich Viertelfinale 1982 England 3:1 Frankreich Gruppenphase 1966 England 2:0 Frankreich Gruppenphase











