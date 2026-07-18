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Marko Brkic

Läuft Frankreich vs. England heute nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF? Und wer zeigt / überträgt das Spiel um Platz 3 der WM 2026 im Live Stream und TV?

Weltmeisterschaft
Frankreich - England
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Zum Abschluss ihrer WM-Reise kämpfen Frankreich und England heute im Spiel um Platz 3 um einen versöhnlichen Turnierausklang. Ob die Partie im Free-TV zu sehen ist, erklärt GOAL.

Bevor am Sonntag der neue Weltmeister gekürt wird, steht bei der WM zunächst noch das Spiel um Rang 3 auf dem Programm. Frankreich und England duellieren sich am heutigen Samstag (18. Juli) im Hard Rock Stadium in Miami. Der Anpfiff erfolgt um 23 Uhr deutscher Zeit.

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GOAL erklärt, wo die die Partie im TV und Livestream übertragen wird.

Läuft Frankreich vs. England heute nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF? Und wer zeigt / überträgt das Spiel um Platz 3 der WM 2026 im Live Stream und TV?


Wer auf eine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen hofft, geht heute leer aus. Weder ARD noch ZDF haben das Spiel um Platz 3 zwischen Frankreich und England im Programm.

Exklusiv gezeigt wird die Begegnung stattdessen bei MagentaTV. Der Streamingdienst der Telekom verfügt als einziger Anbieter über die Rechte an allen Partien der WM. Die Übertragung beginnt um 22.50 Uhr mit den Vorberichten, ehe Christian Straßburger die Partie kommentiert.

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Läuft Frankreich vs. England heute nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF? Und wer zeigt / überträgt das Spiel um Platz 3 der WM 2026 im Live Stream und TV? Wichtigste Infos


Begegnung

Frankreich vs. England

Wettbewerb

WM 2026

Spielrunde

Spiel um Platz 3

Datum

18. Juli 2026

Uhrzeit

23 Uhr

Ort

Hard Rock Stadium, Miami (USA)

TV

MagentaTV

Livestream

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Läuft Frankreich vs. England heute nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF? Und wer zeigt / überträgt das Spiel um Platz 3 der WM 2026 im Live Stream und TV? Die bisherigen Begegnungen bei WM-Endrunden


WM

Spiel

Runde

2022

England 1:2 Frankreich

Viertelfinale

1982

England 3:1 Frankreich

Gruppenphase

1966

England 2:0 Frankreich

Gruppenphase




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