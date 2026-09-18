Der 4. Bundesliga-Spieltag beginnt mit einem echten Topduell: Am Freitagabend, den 18. September, empfängt der FC Bayern München Union Berlin in der Allianz Arena. Der Anpfiff in München erfolgt um 20.30 Uhr.
Doch wo können Fans die Partie live verfolgen? GOAL verrät, wer das Duell zwischen Bayern und Union überträgt.
Läuft FC Bayern München vs. Union Berlin heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung des FCB in der Bundesliga
Wer das Duell zwischen dem FC Bayern München und Union Berlin heute live über die komplette Spielzeit sehen möchte, benötigt ein Abonnement bei Sky. Der Pay-TV-Anbieter ist für die Übertragung der Freitagspartien in der Bundesliga verantwortlich - und ist damit in dieser Saison anstelle von DAZN zuständig.
Die Begegnung aus der Allianz Arena läuft entsprechend auf mehreren Sky-Kanälen: Sky Sport Bundesliga 1 HD, Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Top Event sowie Sky Sport Bundesliga HD. Als Kommentatoren begleiten Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld das Geschehen. Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 19.30 Uhr.
Auch online lässt sich das Aufeinandertreffen verfolgen. Sky stellt die Partie im kostenpflichtigen Livestream zur Verfügung. Abrufbar ist die Übertragung sowohl über SkyGo als auch über WOW.
Läuft FC Bayern München vs. Union Berlin heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung des FCB in der Bundesliga - Wichtigste Infos
Begegnung
FC Bayern vs. Union Berlin
Wettbewerb
Bundesliga
Spieltag
4
Datum
18. September 2026
Uhrzeit
20.30 Uhr
Ort
Allianz Arena, München
TV
Sky
Livestream
SkyGo, WOW
Läuft FC Bayern München vs. Union Berlin heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung des FCB in der Bundesliga - Die Tabelle vor dem 4. Spieltag
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Mannschaft
Sp.
S
U
N
Tore
Diff.
Pkt.
1
SC Freiburg
3
3
0
0
10:1
9
9
2
Borussia Dortmund
3
3
0
0
8:2
6
9
3
FC Augsburg
3
2
1
0
9:3
6
7
4
FC Bayern München
3
2
1
0
7:2
5
7
5
RB Leipzig
3
2
0
1
9:3
6
6
6
SV 07 Elversberg
3
2
0
1
8:7
1
6
7
Bayer Leverkusen
3
1
1
1
8:5
3
4
8
1. FSV Mainz 05
3
1
1
1
6:3
3
4
9
Eintracht Frankfurt
3
1
1
1
7:8
-1
4
10
SV Werder Bremen
3
1
1
1
5:6
-1
4
11
FC Schalke 04
3
1
1
1
3:4
-1
4
12
1. FC Köln
3
1
1
1
5:7
-2
4
13
TSG Hoffenheim
3
1
0
2
6:7
-1
3
14
VfB Stuttgart
3
1
0
2
6:8
-2
3
15
SC Paderborn 07
3
0
1
2
0:4
-4
1
16
1. FC Union Berlin
3
0
1
2
4:10
-6
1
17
Bor. Mönchengladbach
3
0
0
3
3:12
-9
0
18
Hamburger SV
3
0
0
3
0:12
-12
0