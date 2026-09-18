Der 4. Bundesliga-Spieltag beginnt mit einem echten Topduell: Am Freitagabend, den 18. September, empfängt der FC Bayern München Union Berlin in der Allianz Arena. Der Anpfiff in München erfolgt um 20.30 Uhr.

Doch wo können Fans die Partie live verfolgen? GOAL verrät, wer das Duell zwischen Bayern und Union überträgt.

Läuft FC Bayern München vs. Union Berlin heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung des FCB in der Bundesliga





Wer das Duell zwischen dem FC Bayern München und Union Berlin heute live über die komplette Spielzeit sehen möchte, benötigt ein Abonnement bei Sky. Der Pay-TV-Anbieter ist für die Übertragung der Freitagspartien in der Bundesliga verantwortlich - und ist damit in dieser Saison anstelle von DAZN zuständig.

Die Begegnung aus der Allianz Arena läuft entsprechend auf mehreren Sky-Kanälen: Sky Sport Bundesliga 1 HD, Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Top Event sowie Sky Sport Bundesliga HD. Als Kommentatoren begleiten Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld das Geschehen. Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 19.30 Uhr.

Auch online lässt sich das Aufeinandertreffen verfolgen. Sky stellt die Partie im kostenpflichtigen Livestream zur Verfügung. Abrufbar ist die Übertragung sowohl über SkyGo als auch über WOW.

Läuft FC Bayern München vs. Union Berlin heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung des FCB in der Bundesliga - Wichtigste Infos

Begegnung FC Bayern vs. Union Berlin Wettbewerb Bundesliga Spieltag 4 Datum 18. September 2026 Uhrzeit 20.30 Uhr Ort Allianz Arena, München TV Sky Livestream SkyGo, WOW

Läuft FC Bayern München vs. Union Berlin heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung des FCB in der Bundesliga - Die Tabelle vor dem 4. Spieltag