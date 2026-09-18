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Läuft FC Bayern München vs. Union Berlin heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung des FCB in der Bundesliga

Bundesliga
Bayern München - Union Berlin
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Union Berlin

Am Freitagabend steht in der Bundesliga ein attraktives Duell auf dem Programm: Der FC Bayern empfängt Union Berlin zum Auftakt des 4. Spieltags. Doch wo ist die Begegnung live zu sehen und welcher Sender zeigt das Spiel? GOAL liefert alle Informationen zur Übertragung.

Der 4. Bundesliga-Spieltag beginnt mit einem echten Topduell: Am Freitagabend, den 18. September, empfängt der FC Bayern München Union Berlin in der Allianz Arena. Der Anpfiff in München erfolgt um 20.30 Uhr.

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Doch wo können Fans die Partie live verfolgen? GOAL verrät, wer das Duell zwischen Bayern und Union überträgt.

Läuft FC Bayern München vs. Union Berlin heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung des FCB in der Bundesliga


Wer das Duell zwischen dem FC Bayern München und Union Berlin heute live über die komplette Spielzeit sehen möchte, benötigt ein Abonnement bei Sky. Der Pay-TV-Anbieter ist für die Übertragung der Freitagspartien in der Bundesliga verantwortlich - und ist damit in dieser Saison anstelle von DAZN zuständig.

Die Begegnung aus der Allianz Arena läuft entsprechend auf mehreren Sky-Kanälen: Sky Sport Bundesliga 1 HD, Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Top Event sowie Sky Sport Bundesliga HD. Als Kommentatoren begleiten Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld das Geschehen. Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 19.30 Uhr.

Auch online lässt sich das Aufeinandertreffen verfolgen. Sky stellt die Partie im kostenpflichtigen Livestream zur Verfügung. Abrufbar ist die Übertragung sowohl über SkyGo als auch über WOW.

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Läuft FC Bayern München vs. Union Berlin heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung des FCB in der Bundesliga - Wichtigste Infos

Begegnung

FC Bayern vs. Union Berlin

Wettbewerb

Bundesliga

Spieltag

4

Datum

18. September 2026

Uhrzeit

20.30 Uhr

Ort

Allianz Arena, München

TV

Sky

Livestream

SkyGo, WOW

Läuft FC Bayern München vs. Union Berlin heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung des FCB in der Bundesliga - Die Tabelle vor dem 4. Spieltag

#

Mannschaft

Sp.

S

U

N

Tore

Diff.

Pkt.

1

SC Freiburg

3

3

0

0

10:1

9

9

2

Borussia Dortmund

3

3

0

0

8:2

6

9

3

FC Augsburg

3

2

1

0

9:3

6

7

4

FC Bayern München

3

2

1

0

7:2

5

7

5

RB Leipzig

3

2

0

1

9:3

6

6

6

SV 07 Elversberg

3

2

0

1

8:7

1

6

7

Bayer Leverkusen

3

1

1

1

8:5

3

4

8

1. FSV Mainz 05

3

1

1

1

6:3

3

4

9

Eintracht Frankfurt

3

1

1

1

7:8

-1

4

10

SV Werder Bremen

3

1

1

1

5:6

-1

4

11

FC Schalke 04

3

1

1

1

3:4

-1

4

12

1. FC Köln

3

1

1

1

5:7

-2

4

13

TSG Hoffenheim

3

1

0

2

6:7

-1

3

14

VfB Stuttgart

3

1

0

2

6:8

-2

3

15

SC Paderborn 07

3

0

1

2

0:4

-4

1

16

1. FC Union Berlin

3

0

1

2

4:10

-6

1

17

Bor. Mönchengladbach

3

0

0

3

3:12

-9

0

18

Hamburger SV

3

0

0

3

0:12

-12

0

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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