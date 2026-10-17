Am Samstag, den 17. Oktober, steht für den FC Bayern München das Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig auf dem Programm. Die Begegnung wird um 18.30 Uhr in der Allianz Arena angepfiffen, wo der deutsche Rekordmeister vor heimischer Kulisse antritt.

Doch auf welchem Sender läuft FC Bayern gegen RB Leipzig live im TV und Livestream? Alle Infos zur Übertragung im Folgenden.

Läuft FC Bayern München vs. RB Leipzig heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung vom Topspiel der Bundesliga mit dem FCB

Das Bundesliga-Topspiel zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig wird live und exklusiv bei Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender hält auch in dieser Saison die Übertragungsrechte für sämtliche Einzelspiele der Bundesliga, die am Samstag stattfinden. Eine Live-Übertragung im Free-TV ist daher nicht vorgesehen.

Wer die Partie lieber online verfolgen möchte, kann den Livestream über SkyGo nutzen. Auch über den Streamingdienst WOW lässt sich das Duell live verfolgen, sofern ein entsprechendes Abonnement vorhanden ist.

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Die Vorberichterstattung zum Aufeinandertreffen von Bayern und Leipzig startet bereits um 17.30 Uhr und damit eine Stunde vor dem Anpfiff. Durch die Sendung begleitet Euch folgendes Team:

Moderator : Sebastian Hellmann

Experten : Lothar Matthäus und Julia Simic

Kommentator : Wolff Fuss

Läuft FC Bayern München vs. RB Leipzig heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung vom Topspiel der Bundesliga mit dem FCB - die wichtigsten Infos

Datum 17. Oktober Wettbewerb Bundesliga Begegnung FC Bayern München vs. RB Leipzig Ort Allianz Arena, München Anpfiff 18.30 Uhr Übertagung TV Sky Übertagung Livestream SkyGo, WOW Kommentator Wolff Fuss (mit Experte Lothar Matthäus)

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Läuft FC Bayern München vs. RB Leipzig heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung vom Topspiel der Bundesliga mit dem FCB - Übertragung aller Samstagsspiele im Überblick



Spiel Übertragung live im TV und Livestream Kommentar Samstag, 17. Oktober, 15.30 Uhr 1. FC Union Berlin vs. Borussia Dortmund Sky / SkyGo / WOW Kai Dittmann Samstag, 17. Oktober, 15.30 Uhr Hamburger SV vs. VfB Stuttgart Sky / SkyGo / WOW Hannes Herrmann Samstag, 17. Oktober, 15.30 Uhr FC Schalke 04 vs. 1. FSV Mainz 05 Sky / SkyGo / WOW Martin Groß Samstag, 17. Oktober, 15.30 Uhr Werder Bremen vs. SC Paderborn 07 Sky / SkyGo / WOW Jonas Friedrich Samstag, 17. Oktober, 15.30 Uhr SV Elversberg vs. FC Augsburg Sky / SkyGo / WOW Klaus Veltman Samstag, 17. Oktober, 15.30 Uhr Konferenz DAZN Diverse Kommentatoren Samstag, 17. Oktober, 18.30 Uhr FC Bayern München vs. RB Leipzig Sky / SkyGo / WOW Wolff Fuss (mit Experte Lothar Matthäus)







