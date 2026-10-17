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Bayern vs. Leipzig LIVE
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Übersetzt von

Läuft FC Bayern München vs. RB Leipzig heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung vom Topspiel der Bundesliga mit dem FCB

Bundesliga
Bayern München - RB Leipzig
Bayern München
RB Leipzig

Am heutigen Samstag kommt es in der Bundesliga zum Topspiel zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig. Doch wo wird das Spiel des deutschen Rekordmeisters live im TV und Livestream übertragen? Hier findet Ihr alle wichtigen Informationen zur Übertragung.

Am Samstag, den 17. Oktober, steht für den FC Bayern München das Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig auf dem Programm. Die Begegnung wird um 18.30 Uhr in der Allianz Arena angepfiffen, wo der deutsche Rekordmeister vor heimischer Kulisse antritt.

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Doch auf welchem Sender läuft FC Bayern gegen RB Leipzig live im TV und Livestream? Alle Infos zur Übertragung im Folgenden.

Läuft FC Bayern München vs. RB Leipzig heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung vom Topspiel der Bundesliga mit dem FCB

Das Bundesliga-Topspiel zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig wird live und exklusiv bei Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender hält auch in dieser Saison die Übertragungsrechte für sämtliche Einzelspiele der Bundesliga, die am Samstag stattfinden. Eine Live-Übertragung im Free-TV ist daher nicht vorgesehen.

Wer die Partie lieber online verfolgen möchte, kann den Livestream über SkyGo nutzen. Auch über den Streamingdienst WOW lässt sich das Duell live verfolgen, sofern ein entsprechendes Abonnement vorhanden ist.

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Die Vorberichterstattung zum Aufeinandertreffen von Bayern und Leipzig startet bereits um 17.30 Uhr und damit eine Stunde vor dem Anpfiff. Durch die Sendung begleitet Euch folgendes Team:

  • Moderator: Sebastian Hellmann
  • Experten: Lothar Matthäus und Julia Simic
  • Kommentator: Wolff Fuss

Läuft FC Bayern München vs. RB Leipzig heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung vom Topspiel der Bundesliga mit dem FCB - die wichtigsten Infos

Datum

17. Oktober

Wettbewerb

Bundesliga

Begegnung

FC Bayern München vs. RB Leipzig

Ort

Allianz Arena, München

Anpfiff

18.30 Uhr

Übertagung TV

Sky

Übertagung Livestream

SkyGo, WOW

Kommentator

Wolff Fuss (mit Experte Lothar Matthäus)

FC Augsburg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images

Läuft FC Bayern München vs. RB Leipzig heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung vom Topspiel der Bundesliga mit dem FCB - Übertragung aller Samstagsspiele im Überblick


Spiel

Übertragung live im TV und Livestream

Kommentar

Samstag, 17. Oktober, 15.30 Uhr

1. FC Union Berlin vs. Borussia Dortmund

Sky / SkyGo / WOW

Kai Dittmann

Samstag, 17. Oktober, 15.30 Uhr

Hamburger SV vs. VfB Stuttgart

Sky / SkyGo / WOW

Hannes Herrmann

Samstag, 17. Oktober, 15.30 Uhr

FC Schalke 04 vs. 1. FSV Mainz 05

Sky / SkyGo / WOW

Martin Groß

Samstag, 17. Oktober, 15.30 Uhr

Werder Bremen vs. SC Paderborn 07

Sky / SkyGo / WOW

Jonas Friedrich

Samstag, 17. Oktober, 15.30 Uhr

SV Elversberg vs. FC Augsburg

Sky / SkyGo / WOW

Klaus Veltman

Samstag, 17. Oktober, 15.30 Uhr

Konferenz

DAZN

Diverse Kommentatoren

Samstag, 17. Oktober, 18.30 Uhr

FC Bayern München vs. RB Leipzig

Sky / SkyGo / WOW

Wolff Fuss (mit Experte Lothar Matthäus)



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