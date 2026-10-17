Am Samstag, den 17. Oktober, steht für den FC Bayern München das Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig auf dem Programm. Die Begegnung wird um 18.30 Uhr in der Allianz Arena angepfiffen, wo der deutsche Rekordmeister vor heimischer Kulisse antritt.
Doch auf welchem Sender läuft FC Bayern gegen RB Leipzig live im TV und Livestream? Alle Infos zur Übertragung im Folgenden.
Läuft FC Bayern München vs. RB Leipzig heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung vom Topspiel der Bundesliga mit dem FCB
Das Bundesliga-Topspiel zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig wird live und exklusiv bei Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender hält auch in dieser Saison die Übertragungsrechte für sämtliche Einzelspiele der Bundesliga, die am Samstag stattfinden. Eine Live-Übertragung im Free-TV ist daher nicht vorgesehen.
Wer die Partie lieber online verfolgen möchte, kann den Livestream über SkyGo nutzen. Auch über den Streamingdienst WOW lässt sich das Duell live verfolgen, sofern ein entsprechendes Abonnement vorhanden ist.
Die Vorberichterstattung zum Aufeinandertreffen von Bayern und Leipzig startet bereits um 17.30 Uhr und damit eine Stunde vor dem Anpfiff. Durch die Sendung begleitet Euch folgendes Team:
- Moderator: Sebastian Hellmann
- Experten: Lothar Matthäus und Julia Simic
- Kommentator: Wolff Fuss
Läuft FC Bayern München vs. RB Leipzig heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung vom Topspiel der Bundesliga mit dem FCB - die wichtigsten Infos
Datum
17. Oktober
Wettbewerb
Bundesliga
Begegnung
FC Bayern München vs. RB Leipzig
Ort
Allianz Arena, München
Anpfiff
18.30 Uhr
Übertagung TV
Sky
Übertagung Livestream
SkyGo, WOW
Kommentator
Wolff Fuss (mit Experte Lothar Matthäus)
Läuft FC Bayern München vs. RB Leipzig heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung vom Topspiel der Bundesliga mit dem FCB - Übertragung aller Samstagsspiele im Überblick
Spiel
Übertragung live im TV und Livestream
Kommentar
Samstag, 17. Oktober, 15.30 Uhr
1. FC Union Berlin vs. Borussia Dortmund
Sky / SkyGo / WOW
Kai Dittmann
Samstag, 17. Oktober, 15.30 Uhr
Hamburger SV vs. VfB Stuttgart
Sky / SkyGo / WOW
Hannes Herrmann
Samstag, 17. Oktober, 15.30 Uhr
FC Schalke 04 vs. 1. FSV Mainz 05
Sky / SkyGo / WOW
Martin Groß
Samstag, 17. Oktober, 15.30 Uhr
Werder Bremen vs. SC Paderborn 07
Sky / SkyGo / WOW
Jonas Friedrich
Samstag, 17. Oktober, 15.30 Uhr
SV Elversberg vs. FC Augsburg
Sky / SkyGo / WOW
Klaus Veltman
Samstag, 17. Oktober, 15.30 Uhr
Konferenz
DAZN
Diverse Kommentatoren
Samstag, 17. Oktober, 18.30 Uhr
FC Bayern München vs. RB Leipzig
Sky / SkyGo / WOW
Wolff Fuss (mit Experte Lothar Matthäus)