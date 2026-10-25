Dritter gegen Erster - der siebte Spieltag der Bundesliga hält zum Abschluss ein echtes Spitzenspiel bereit. Am heutigen Sonntag empfängt der SC Freiburg den FC Bayern München im Europa-Park-Stadion. Die Partie wird um 17.30 Uhr angepfiffen.

Wo wird das Duell zwischen Freiburg und Bayern heute live im TV und Livestream übertragen? GOAL verrät, welche Sender die Begegnung zeigen.

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Läuft FC Bayern München heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung von SC Freiburg vs. FCB in der Bundesliga

Für die Live-Übertragung des Bundesliga-Duells aus dem Breisgau kommt heute ausschließlich DAZN infrage. Der Streamingdienst zeigt Freiburg gegen Bayern über die gesamte Spielzeit.

Nächste Spiele SCF Bundesliga 12:30 FCB Ansehen

Sonntags liegen die Übertragungsrechte an der Bundesliga komplett bei DAZN, das außerdem die Samstagskonferenz im Programm hat. Die Einzelspiele am Freitag und Samstag sind dagegen bei Sky zu sehen - das Spitzenspiel am Sonntag gehört somit nicht dazu.

Bereits um 16.45 Uhr beginnt DAZN mit der Einstimmung auf die Begegnung. Daniel Herzog führt als Moderator durch die Sendung, Lukas Schönmüller kommentiert das Spiel. Als Experte ist mit Nils Petersen ein ehemaliger Profi dabei, der sowohl für Freiburg als auch für Bayern auf dem Platz stand.

Läuft FC Bayern München heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung von SC Freiburg vs. FCB in der Bundesliga - Infos in der Übersicht

Spiel SC Freiburg - FC Bayern München Wettbewerb Bundesliga Spieltag 7 Datum 25. Oktober 2026 Anstoß 17:30 Uhr Übertragung DAZN Übertragungsstart 16:45 Uhr Moderator Daniel Herzog Kommentator Lukas Schönmüller Experte Nils Petersen

Läuft FC Bayern München heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung von SC Freiburg vs. FCB in der Bundesliga - Der 7. Spieltag