Dritter gegen Erster - der siebte Spieltag der Bundesliga hält zum Abschluss ein echtes Spitzenspiel bereit. Am heutigen Sonntag empfängt der SC Freiburg den FC Bayern München im Europa-Park-Stadion. Die Partie wird um 17.30 Uhr angepfiffen.
Wo wird das Duell zwischen Freiburg und Bayern heute live im TV und Livestream übertragen? GOAL verrät, welche Sender die Begegnung zeigen.
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Läuft FC Bayern München heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung von SC Freiburg vs. FCB in der Bundesliga
Für die Live-Übertragung des Bundesliga-Duells aus dem Breisgau kommt heute ausschließlich DAZN infrage. Der Streamingdienst zeigt Freiburg gegen Bayern über die gesamte Spielzeit.
Sonntags liegen die Übertragungsrechte an der Bundesliga komplett bei DAZN, das außerdem die Samstagskonferenz im Programm hat. Die Einzelspiele am Freitag und Samstag sind dagegen bei Sky zu sehen - das Spitzenspiel am Sonntag gehört somit nicht dazu.
Bereits um 16.45 Uhr beginnt DAZN mit der Einstimmung auf die Begegnung. Daniel Herzog führt als Moderator durch die Sendung, Lukas Schönmüller kommentiert das Spiel. Als Experte ist mit Nils Petersen ein ehemaliger Profi dabei, der sowohl für Freiburg als auch für Bayern auf dem Platz stand.
Läuft FC Bayern München heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung von SC Freiburg vs. FCB in der Bundesliga - Infos in der Übersicht
Spiel
SC Freiburg - FC Bayern München
Wettbewerb
Bundesliga
Spieltag
7
Datum
25. Oktober 2026
Anstoß
17:30 Uhr
Übertragung
DAZN
Übertragungsstart
16:45 Uhr
Moderator
Daniel Herzog
Kommentator
Lukas Schönmüller
Experte
Nils Petersen
Läuft FC Bayern München heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung von SC Freiburg vs. FCB in der Bundesliga - Der 7. Spieltag
Datum
Anstoß
Begegnung
Fr., 23.10.2026
20:30 Uhr
VfB Stuttgart – Borussia Mönchengladbach
Sa., 24.10.2026
15:30 Uhr
RB Leipzig – SV Elversberg
Sa., 24.10.2026
15:30 Uhr
1. FSV Mainz 05 – SV Werder Bremen
Sa., 24.10.2026
15:30 Uhr
1. FC Köln – FC Schalke 04
Sa., 24.10.2026
15:30 Uhr
FC Augsburg – 1. FC Union Berlin
Sa., 24.10.2026
15:30 Uhr
SC Paderborn 07 – Hamburger SV
Sa., 24.10.2026
18:30 Uhr
Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt
So., 25.10.2026
15:30 Uhr
TSG 1899 Hoffenheim – Bayer 04 Leverkusen
So., 25.10.2026
17:30 Uhr
SC Freiburg – FC Bayern München