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Bundesliga
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Filip Knopp
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Läuft FC Bayern München heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung von SC Freiburg vs. FCB in der Bundesliga

SC Freiburg - Bayern München
SC Freiburg
Bayern München
Bundesliga

Zum Ende des siebten Bundesliga-Spieltags bekommt es der FC Bayern München auswärts mit dem SC Freiburg zu tun. Wo das Duell heute live im TV und im Livestream übertragen wird, fasst GOAL hier zusammen.

Dritter gegen Erster - der siebte Spieltag der Bundesliga hält zum Abschluss ein echtes Spitzenspiel bereit. Am heutigen Sonntag empfängt der SC Freiburg den FC Bayern München im Europa-Park-Stadion. Die Partie wird um 17.30 Uhr angepfiffen.

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Wo wird das Duell zwischen Freiburg und Bayern heute live im TV und Livestream übertragen? GOAL verrät, welche Sender die Begegnung zeigen.

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Läuft FC Bayern München heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung von SC Freiburg vs. FCB in der Bundesliga

Für die Live-Übertragung des Bundesliga-Duells aus dem Breisgau kommt heute ausschließlich DAZN infrage. Der Streamingdienst zeigt Freiburg gegen Bayern über die gesamte Spielzeit.

Sonntags liegen die Übertragungsrechte an der Bundesliga komplett bei DAZN, das außerdem die Samstagskonferenz im Programm hat. Die Einzelspiele am Freitag und Samstag sind dagegen bei Sky zu sehen - das Spitzenspiel am Sonntag gehört somit nicht dazu.

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Bereits um 16.45 Uhr beginnt DAZN mit der Einstimmung auf die Begegnung. Daniel Herzog führt als Moderator durch die Sendung, Lukas Schönmüller kommentiert das Spiel. Als Experte ist mit Nils Petersen ein ehemaliger Profi dabei, der sowohl für Freiburg als auch für Bayern auf dem Platz stand.

Läuft FC Bayern München heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung von SC Freiburg vs. FCB in der Bundesliga - Infos in der Übersicht

Spiel

SC Freiburg - FC Bayern München

Wettbewerb

Bundesliga

Spieltag

7

Datum

25. Oktober 2026

Anstoß

17:30 Uhr

Übertragung

DAZN

Übertragungsstart

16:45 Uhr

Moderator

Daniel Herzog

Kommentator

Lukas Schönmüller

Experte

Nils Petersen

Läuft FC Bayern München heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung von SC Freiburg vs. FCB in der Bundesliga - Der 7. Spieltag

Datum

Anstoß

Begegnung

Fr., 23.10.2026

20:30 Uhr

VfB Stuttgart – Borussia Mönchengladbach

Sa., 24.10.2026

15:30 Uhr

RB Leipzig – SV Elversberg

Sa., 24.10.2026

15:30 Uhr

1. FSV Mainz 05 – SV Werder Bremen

Sa., 24.10.2026

15:30 Uhr

1. FC Köln – FC Schalke 04

Sa., 24.10.2026

15:30 Uhr

FC Augsburg – 1. FC Union Berlin

Sa., 24.10.2026

15:30 Uhr

SC Paderborn 07 – Hamburger SV

Sa., 24.10.2026

18:30 Uhr

Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt

So., 25.10.2026

15:30 Uhr

TSG 1899 Hoffenheim – Bayer 04 Leverkusen

So., 25.10.2026

17:30 Uhr

SC Freiburg – FC Bayern München

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