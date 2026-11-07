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Bundesliga
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Tim Ursinus
Übersetzt von

Läuft FC Bayern München heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung von Mainz 05 vs. FCB in der Bundesliga

Bundesliga
Mainz 05 - Bayern München
Mainz 05
Bayern München

Vor der anstehenden Länderspielpause steht für den FC Bayern München noch eine Auswärtsaufgabe in der Bundesliga an. Am heutigen Samstag gastiert der Rekordmeister beim 1. FSV Mainz 05. Wo Ihr die Partie des deutschen Rekordmeisters live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Am Samstag (7. November) bekommt es der FC Bayern München auswärts mit dem 1. FSV Mainz 05 zu tun. Die Begegnung des 9. Bundesliga-Spieltags wird um 15.30 Uhr in der Mainzer MEWA Arena angepfiffen.

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Doch wo läuft die Partie des FC Bayern live im TV und Livestream? Ist Sky oder DAZN die richtige Anlaufstelle? Hier bekommt Ihr alle Antworten.

Läuft FC Bayern München heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung von Mainz 05 vs. FCB in der Bundesliga

Das Bundesliga-Duell zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und dem FC Bayern München wird über die gesamte Spielzeit exklusiv bei Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender zeigt sämtliche Samstagspartien der Bundesliga live als Einzelübertragungen.

Zu sehen ist die Begegnung auf Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga oder Sky Sport Top Event. Hannes Herrmann begleitet das Spiel als Kommentator.

Nächste Spiele
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07. Nov. 2026

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Auch im Livestream könnt Ihr die Partie verfolgen. Dafür stehen Euch SkyGo und WOW zur Verfügung. Voraussetzung ist jeweils ein kostenpflichtiges Abonnement. Eine Übertragung im Free-TV ist nicht vorgesehen.

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Die Bundesliga-Konferenz läuft dagegen bei DAZN. Dort könnt Ihr die wichtigsten Szenen und Höhepunkte der Partie des deutschen Rekordmeisters mitverfolgen.

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Läuft FC Bayern München heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung von Mainz 05 vs. FCB in der Bundesliga - die wichtigsten Infos

Spiel

Mainz 05 vs. FC Bayern

Übertragung live im TV

Sky

Übertragung im Livestream

WOW, SkyGo

Übertragung Konferenz

DAZN

Datum

Samstag, 7. November

Anstoß

15.30 Uhr

Kommentator

Hannes Herrmann

Spielort

MEWA Arena, Mainz

1. FSV Mainz 05 v Bayer 04 Leverkusen - Bundesliga 2026/27Getty Images

Läuft FC Bayern München heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung von Mainz 05 vs. FCB in der Bundesliga - TV-Übersicht aller Spiele am Samstag

Datum und Anstoßzeit

Begegnung

Übertragung TV

Übertragung Livestream

Konferenz

Samstag, 07.11., 15:30 Uhr

Borussia Dortmund – SV Elversberg

Sky

WOW, SkyGo

DAZN

Samstag, 07.11., 15:30 Uhr

RB Leipzig – FC Augsburg

Sky

WOW, SkyGo

DAZN

Samstag, 07.11., 15:30 Uhr

1. FSV Mainz 05 – FC Bayern München

Sky

WOW, SkyGo

DAZN

Samstag, 07.11., 15:30 Uhr

SC Paderborn 07 – Eintracht Frankfurt

Sky

WOW, SkyGo

DAZN

Samstag, 07.11., 18:30 Uhr

VfB Stuttgart – Werder Bremen

Sky

WOW, SkyGo

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