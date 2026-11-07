Am Samstag (7. November) bekommt es der FC Bayern München auswärts mit dem 1. FSV Mainz 05 zu tun. Die Begegnung des 9. Bundesliga-Spieltags wird um 15.30 Uhr in der Mainzer MEWA Arena angepfiffen.

Doch wo läuft die Partie des FC Bayern live im TV und Livestream? Ist Sky oder DAZN die richtige Anlaufstelle? Hier bekommt Ihr alle Antworten.

Läuft FC Bayern München heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung von Mainz 05 vs. FCB in der Bundesliga

Das Bundesliga-Duell zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und dem FC Bayern München wird über die gesamte Spielzeit exklusiv bei Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender zeigt sämtliche Samstagspartien der Bundesliga live als Einzelübertragungen.

Zu sehen ist die Begegnung auf Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga oder Sky Sport Top Event. Hannes Herrmann begleitet das Spiel als Kommentator.

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Auch im Livestream könnt Ihr die Partie verfolgen. Dafür stehen Euch SkyGo und WOW zur Verfügung. Voraussetzung ist jeweils ein kostenpflichtiges Abonnement. Eine Übertragung im Free-TV ist nicht vorgesehen.

Die Bundesliga-Konferenz läuft dagegen bei DAZN. Dort könnt Ihr die wichtigsten Szenen und Höhepunkte der Partie des deutschen Rekordmeisters mitverfolgen.

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Läuft FC Bayern München heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung von Mainz 05 vs. FCB in der Bundesliga - die wichtigsten Infos

Spiel Mainz 05 vs. FC Bayern Übertragung live im TV Sky Übertragung im Livestream WOW, SkyGo Übertragung Konferenz DAZN Datum Samstag, 7. November Anstoß 15.30 Uhr Kommentator Hannes Herrmann Spielort MEWA Arena, Mainz

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Läuft FC Bayern München heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung von Mainz 05 vs. FCB in der Bundesliga - TV-Übersicht aller Spiele am Samstag