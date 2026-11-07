Am Samstag (7. November) bekommt es der FC Bayern München auswärts mit dem 1. FSV Mainz 05 zu tun. Die Begegnung des 9. Bundesliga-Spieltags wird um 15.30 Uhr in der Mainzer MEWA Arena angepfiffen.
Doch wo läuft die Partie des FC Bayern live im TV und Livestream? Ist Sky oder DAZN die richtige Anlaufstelle? Hier bekommt Ihr alle Antworten.
Läuft FC Bayern München heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung von Mainz 05 vs. FCB in der Bundesliga
Das Bundesliga-Duell zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und dem FC Bayern München wird über die gesamte Spielzeit exklusiv bei Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender zeigt sämtliche Samstagspartien der Bundesliga live als Einzelübertragungen.
Zu sehen ist die Begegnung auf Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga oder Sky Sport Top Event. Hannes Herrmann begleitet das Spiel als Kommentator.
Auch im Livestream könnt Ihr die Partie verfolgen. Dafür stehen Euch SkyGo und WOW zur Verfügung. Voraussetzung ist jeweils ein kostenpflichtiges Abonnement. Eine Übertragung im Free-TV ist nicht vorgesehen.
Die Bundesliga-Konferenz läuft dagegen bei DAZN. Dort könnt Ihr die wichtigsten Szenen und Höhepunkte der Partie des deutschen Rekordmeisters mitverfolgen.
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Läuft FC Bayern München heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung von Mainz 05 vs. FCB in der Bundesliga - die wichtigsten Infos
Spiel
Mainz 05 vs. FC Bayern
Übertragung live im TV
Sky
Übertragung im Livestream
WOW, SkyGo
Übertragung Konferenz
DAZN
Datum
Samstag, 7. November
Anstoß
15.30 Uhr
Kommentator
Hannes Herrmann
Spielort
MEWA Arena, Mainz
Läuft FC Bayern München heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung von Mainz 05 vs. FCB in der Bundesliga - TV-Übersicht aller Spiele am Samstag
Datum und Anstoßzeit
Begegnung
Übertragung TV
Übertragung Livestream
Konferenz
Samstag, 07.11., 15:30 Uhr
Borussia Dortmund – SV Elversberg
Sky
WOW, SkyGo
DAZN
Samstag, 07.11., 15:30 Uhr
RB Leipzig – FC Augsburg
Sky
WOW, SkyGo
DAZN
Samstag, 07.11., 15:30 Uhr
1. FSV Mainz 05 – FC Bayern München
Sky
WOW, SkyGo
DAZN
Samstag, 07.11., 15:30 Uhr
SC Paderborn 07 – Eintracht Frankfurt
Sky
WOW, SkyGo
DAZN
Samstag, 07.11., 18:30 Uhr
VfB Stuttgart – Werder Bremen
Sky
WOW, SkyGo
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