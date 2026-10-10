Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Bundesliga
team-logoAugsburg
WWK Arena
team-logoBayern München
Hier live schauen!Bundesliga-Konferenz live!
Oliver Maywurm

Läuft FC Bayern München heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung von Augsburg vs. FCB in der Bundesliga

Bundesliga
Augsburg - Bayern München
Augsburg
Bayern München

Der FC Bayern ist heute beim FC Augsburg zu Gast und will unbedingt einen Auswärtssieg holen. Wo die Partie übertragen wird, könnt Ihr hier nachlesen.

Der FC Bayern München kehrt nach dreiwöchiger Länderspielpause mit einem Auswärtsspiel beim FC Augsburg in den Bundesliga-Alltag zurück. Am heutigen Samstag gastiert der FCB um 15.30 Uhr beim bayerischen Nachbarn.

Stream die volle Dosis Fußball live mit WOWDein Zuhause für Live-Sport

Wo die Partie zwischen Augsburg und den Bayern heute (10. Oktober) live im TV und Stream übertragen wird, erfahrt Ihr jetzt hier bei GOAL.

Läuft FC Bayern München heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung von Augsburg vs. FCB in der Bundesliga

Das Einzelspiel, also die vollen 90 Minuten von Augsburg gegen Bayern, seht Ihr heute nur bei Sky live. Der Pay-TV-Sender hat alle Einzelspiele der Bundesliga am Samstagnachmittag live im Programm, via WOW oder SkyGo könnt Ihr FCA vs. FCB auch im Livestream schauen. Sowohl für die TV-Übertragung als auch für den Stream braucht Ihr in jedem Fall ein gültiges Sky-Abo, kostenlos wird Augsburg gegen Bayern nicht übertragen.

FC Schalke 04 v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images

Der richtige Kanal für das Auswärtsspiel des deutschen Meisters beim FCA ist Sky Sport Bundesliga. Als Kommentator ist bei Sky Kai Dittmann im Einsatz, Vorberichte zum Samstagnachmittag in der Bundesliga gibt es ab 14 Uhr.

Stream die volle Dosis Fußball live mit WOWDein Zuhause für Live-Sport

Wer nicht unbedingt die vollen 90 Minuten des Bayern-Spiels sehen will, kann sich Augsburg vs. FCB heute natürlich auch in der Konferenz anschauen. Diese läuft allerdings nicht bei Sky, sondern exklusiv bei DAZN. Der Streamingdienst ist seit einiger Zeit die Heimat der Bundesliga-Konferenz am Samstagnachmittag.

Auch für DAZN benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo. Die Vorberichterstattung beginnt um 14 Uhr, also eineinhalb Stunden vor Anpfiff.

Läuft FC Bayern München heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung von Augsburg vs. FCB in der Bundesliga - Die Übertragung des Einzelspiels in der Übersicht

Spiel

FC Augsburg vs. FC Bayern München

Übertragung live im TV

Sky

Übertragung im Livestream

WOW, SkyGo

Kommentator

Kai Dittmann

Wettbewerb

Bundesliga, 5. Spieltag

Datum

Samstag, 10. Oktober 2026

Uhrzeit

15.30 Uhr

Vorberichte bei Sky ab

14 Uhr

Spielort

WWK-Arena, Augsburg

Läuft FC Bayern München heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung von Augsburg vs. FCB in der Bundesliga - Die Übertragung der Konferenz in der Übersicht

Sender für die Konferenz

DAZN

Vorberichte bei DAZN ab

14 Uhr

Weitere Spiele in der Konferenz

Mainz vs. Leverkusen, Hoffenheim vs. HSV, Union vs. Elversberg, Paderborn vs. Stuttgart

Spielbeginn

Samstag, 10. Oktober 2026, 15.30 Uhr

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen