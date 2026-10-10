Der FC Bayern München kehrt nach dreiwöchiger Länderspielpause mit einem Auswärtsspiel beim FC Augsburg in den Bundesliga-Alltag zurück. Am heutigen Samstag gastiert der FCB um 15.30 Uhr beim bayerischen Nachbarn.

Wo die Partie zwischen Augsburg und den Bayern heute (10. Oktober) live im TV und Stream übertragen wird, erfahrt Ihr jetzt hier bei GOAL.

Läuft FC Bayern München heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung von Augsburg vs. FCB in der Bundesliga

Das Einzelspiel, also die vollen 90 Minuten von Augsburg gegen Bayern, seht Ihr heute nur bei Sky live. Der Pay-TV-Sender hat alle Einzelspiele der Bundesliga am Samstagnachmittag live im Programm, via WOW oder SkyGo könnt Ihr FCA vs. FCB auch im Livestream schauen. Sowohl für die TV-Übertragung als auch für den Stream braucht Ihr in jedem Fall ein gültiges Sky-Abo, kostenlos wird Augsburg gegen Bayern nicht übertragen.

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Der richtige Kanal für das Auswärtsspiel des deutschen Meisters beim FCA ist Sky Sport Bundesliga. Als Kommentator ist bei Sky Kai Dittmann im Einsatz, Vorberichte zum Samstagnachmittag in der Bundesliga gibt es ab 14 Uhr.

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Wer nicht unbedingt die vollen 90 Minuten des Bayern-Spiels sehen will, kann sich Augsburg vs. FCB heute natürlich auch in der Konferenz anschauen. Diese läuft allerdings nicht bei Sky, sondern exklusiv bei DAZN. Der Streamingdienst ist seit einiger Zeit die Heimat der Bundesliga-Konferenz am Samstagnachmittag.

Auch für DAZN benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo. Die Vorberichterstattung beginnt um 14 Uhr, also eineinhalb Stunden vor Anpfiff.

Läuft FC Bayern München heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung von Augsburg vs. FCB in der Bundesliga - Die Übertragung des Einzelspiels in der Übersicht

Spiel FC Augsburg vs. FC Bayern München Übertragung live im TV Sky Übertragung im Livestream WOW, SkyGo Kommentator Kai Dittmann Wettbewerb Bundesliga, 5. Spieltag Datum Samstag, 10. Oktober 2026 Uhrzeit 15.30 Uhr Vorberichte bei Sky ab 14 Uhr Spielort WWK-Arena, Augsburg

Läuft FC Bayern München heute live bei Sky oder DAZN? Übertragung von Augsburg vs. FCB in der Bundesliga - Die Übertragung der Konferenz in der Übersicht