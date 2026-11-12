Am Donnerstag, dem 12. November, steht in der Nations League der fünfte Spieltag auf dem Programm. Dabei richtet sich der Blick unter anderem auf das Duell zwischen England und Kroatien in der Gruppe A3. Im Londoner Wembley-Stadion rollt der Ball ab 20.45 Uhr. Die erste Begegnung hätte nicht einseitiger verlaufen können: England ließ Kroatien keine Chance und feierte einen 7:0-Erfolg.

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Doch wo wird das Rückspiel live übertragen? GOAL liefert Euch alle Informationen zur Übertragung.

Läuft England vs. Kroatien heute live im Free-TV? Oder gibt es nur eine Übertragung bei DAZN für Fußball in der Nations League?

Wer das Duell zwischen England und Kroatien in Deutschland live sehen möchte, kommt an DAZN nicht vorbei. Eine Ausstrahlung im frei empfangbaren Fernsehen gibt es nicht. Der Anbieter überträgt mit Ausnahme der Begegnungen der deutschen Nationalmannschaft sämtliche Spiele der Nations League und zeigt somit auch das Aufeinandertreffen der beiden Teams aus Liga A.

Die Übertragung startet bereits wenige Minuten vor dem Anpfiff. Eine Zusammenfassung der zeitgleich stattfindenden Partien in Form einer Konferenz steht allerdings nicht zur Verfügung. Stattdessen konzentriert sich DAZN vollständig auf das Einzelspiel zwischen England und Kroatien.

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Läuft England vs. Kroatien heute live im Free-TV? Oder gibt es nur eine Übertragung bei DAZN für Fußball in der Nations League? Wichtigste Infos

Begegnung England vs. Kroatien Wettbewerb Nations League (Liga A) Spieltag 5 (Gruppenphase) Datum 12. November 2026 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Wembley, London (England) Livestream DAZN

Läuft England vs. Kroatien heute live im Free-TV? Oder gibt es nur eine Übertragung bei DAZN für Fußball in der Nations League? Die Tabelle der Gruppe A3