England und Ghana treffen am heutigen Dienstag, den 23. Juni, um 22 Uhr im Gillette Stadium in Boston aufeinander. Beide Teams starteten erfolgreich in die WM 2026: England besiegte Kroatien mit 4:2, Ghana setzte sich mit 1:0 gegen Panama durch.

Bei GOAL erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Läuft England vs. Ghana heute live im Free TV bei ARD oder ZDF? Sender für das Gruppenspiel bei der WM 2026

Das WM-Duell zwischen England und Ghana ist in Deutschland sowohl im Pay-TV als auch kostenlos zu sehen. MagentaTV überträgt die Partie im Rahmen seines kompletten WM-Pakets, für das ein Abo nötig ist. Parallel dazu zeigt die ARD das Spiel im Free-TV und bietet zusätzlich einen kostenlosen Livestream über die Sportschau und die ARD-Mediathek an.

Im Ersten begleiten Esther Sedlaczek und Experte Bastian Schweinsteiger die Übertragung, kommentiert wird von Tom Bartels. Bei MagentaTV übernimmt Jan Platte am Mikrofon.

Läuft England vs. Ghana heute live im Free TV bei ARD oder ZDF? Sender für das Gruppenspiel bei der WM 2026 - Wichtigste Infos

Begegnung England vs. Ghana Wettbewerb WM 2026 Spieltag 2 (Gruppenphase) Datum 23. Juni 2026 Uhrzeit 22 Uhr Ort Gillette Stadium, Boston (USA) TV MagentaTV, ZDF Livestream MagentaTV, sportschau.de

Läuft England vs. Ghana heute live im Free TV bei ARD oder ZDF? Sender für das Gruppenspiel bei der WM 2026 - Die Tabelle der Gruppe L