Das zweite Halbfinale der WM 2026 zwischen England und Argentinien wird am heutigen Mittwoch (15. Juli) um 21 Uhr angepfiffen. Gespielt wird im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia.
Bei GOAL erfahrt Ihr, wo das Halbfinale England vs. Argentinien live im TV und Livestream übertragen wird.
Läuft England vs. Argentinien heute live im Free TV bei ARD oder ZDF? Dieser Sender zeigt / überträgt das Viertelfinale der WM 2026 im Live Stream und TV
MagentaTV zeigt das zweite WM-Halbfinale zwischen England und Argentinien ebenfalls live. Der Telekom-Anbieter überträgt sämtliche Partien der Weltmeisterschaft und bietet dabei Analysen eines prominent besetzten Expertenteams, zu dem unter anderem Jürgen Klopp, Mats Hummels und Thomas Müller gehören. Den Kommentar zur Partie liefert Wolff Fuss.
Eine Live-Übertragung gibt es zudem im Free-TV in der ARD. Wer das Spiel online verfolgen möchte, kann auf den kostenlosen Livestream bei sportschau.de oder in der ARD-Mediathek zurückgreifen. Esther Sedlaczek moderiert die Sendung, Bastian Schweinsteiger steht als Experte bereit und Tom Bartels kommentiert die Begegnung.Getty Images
Läuft England vs. Argentinien heute live im Free TV bei ARD oder ZDF? Dieser Sender zeigt / überträgt das Viertelfinale der WM 2026 im Live Stream und TV - Wichtigste Infos
Begegnung
England vs. Argentinien
Wettbewerb
WM 2026
Spielrunde
Halbfinale
Datum
15. Juli 2026
Uhrzeit
21 Uhr
Ort
Mercedes-Benz-Stadium, Atlanta (Georgia, USA)
TV
MagentaTV, ARD
Livestream
MagentaTV, sportschau.de
Läuft England vs. Argentinien heute live im Free TV bei ARD oder ZDF? Dieser Sender zeigt / überträgt das Viertelfinale der WM 2026 im Live Stream und TV - der Weg ins Finale
Runde
England
Argentinien
Gruppenphase
4:2 gegen Kroatien
3:0 gegen Algerien
Gruppenphase
0:0 gegen Ghana
2:0 gegen Österreich
Gruppenphase
2:0 gegen Panama
3:1 gegen Jordanien
Sechzehntelfinale
2:1 gegen DR Kongo
3:2 n.V. gegen Kap Verde
Achtelfinale
3:2 gegen Mexiko
3:2 gegen Ägypten
Viertelfinale
2:1 n.V. gegen Norwegen
3:1 n.V. gegen Schweiz
Halbfinale
-:- gegen Argentinien
-:- gegen England
Finale
-:- gegen Frankreich oder Spanien
-:- gegen Frankreich oder Spanien