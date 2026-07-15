Das zweite Halbfinale der WM 2026 zwischen England und Argentinien wird am heutigen Mittwoch (15. Juli) um 21 Uhr angepfiffen. Gespielt wird im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia.

Bei GOAL erfahrt Ihr, wo das Halbfinale England vs. Argentinien live im TV und Livestream übertragen wird.

Läuft England vs. Argentinien heute live im Free TV bei ARD oder ZDF? Dieser Sender zeigt / überträgt das Viertelfinale der WM 2026 im Live Stream und TV





MagentaTV zeigt das zweite WM-Halbfinale zwischen England und Argentinien ebenfalls live. Der Telekom-Anbieter überträgt sämtliche Partien der Weltmeisterschaft und bietet dabei Analysen eines prominent besetzten Expertenteams, zu dem unter anderem Jürgen Klopp, Mats Hummels und Thomas Müller gehören. Den Kommentar zur Partie liefert Wolff Fuss.

Eine Live-Übertragung gibt es zudem im Free-TV in der ARD. Wer das Spiel online verfolgen möchte, kann auf den kostenlosen Livestream bei sportschau.de oder in der ARD-Mediathek zurückgreifen. Esther Sedlaczek moderiert die Sendung, Bastian Schweinsteiger steht als Experte bereit und Tom Bartels kommentiert die Begegnung.

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Läuft England vs. Argentinien heute live im Free TV bei ARD oder ZDF? Dieser Sender zeigt / überträgt das Viertelfinale der WM 2026 im Live Stream und TV - Wichtigste Infos





Begegnung England vs. Argentinien Wettbewerb WM 2026 Spielrunde Halbfinale Datum 15. Juli 2026 Uhrzeit 21 Uhr Ort Mercedes-Benz-Stadium, Atlanta (Georgia, USA) TV MagentaTV, ARD Livestream MagentaTV, sportschau.de

Läuft England vs. Argentinien heute live im Free TV bei ARD oder ZDF? Dieser Sender zeigt / überträgt das Viertelfinale der WM 2026 im Live Stream und TV - der Weg ins Finale





Runde England Argentinien Gruppenphase 4:2 gegen Kroatien 3:0 gegen Algerien Gruppenphase 0:0 gegen Ghana 2:0 gegen Österreich Gruppenphase 2:0 gegen Panama 3:1 gegen Jordanien Sechzehntelfinale 2:1 gegen DR Kongo 3:2 n.V. gegen Kap Verde Achtelfinale 3:2 gegen Mexiko 3:2 gegen Ägypten Viertelfinale 2:1 n.V. gegen Norwegen 3:1 n.V. gegen Schweiz Halbfinale -:- gegen Argentinien -:- gegen England Finale -:- gegen Frankreich oder Spanien -:- gegen Frankreich oder Spanien



