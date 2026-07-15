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Läuft England vs. Argentinien heute live im Free TV bei ARD oder ZDF? Dieser Sender zeigt / überträgt das Viertelfinale der WM 2026 im Live Stream und TV

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England - Argentinien
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Argentinien

England und Argentinien kämpfen am heutigen Mittwoch im Halbfinale der WM 2026 um den Einzug ins Endspiel. Welcher Sender die Begegnung live im Free-TV zeigt und wo Ihr das Spiel im kostenlosen Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Das zweite Halbfinale der WM 2026 zwischen England und Argentinien wird am heutigen Mittwoch (15. Juli) um 21 Uhr angepfiffen. Gespielt wird im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia.

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Bei GOAL erfahrt Ihr, wo das Halbfinale England vs. Argentinien live im TV und Livestream übertragen wird.

Läuft England vs. Argentinien heute live im Free TV bei ARD oder ZDF? Dieser Sender zeigt / überträgt das Viertelfinale der WM 2026 im Live Stream und TV


MagentaTV zeigt das zweite WM-Halbfinale zwischen England und Argentinien ebenfalls live. Der Telekom-Anbieter überträgt sämtliche Partien der Weltmeisterschaft und bietet dabei Analysen eines prominent besetzten Expertenteams, zu dem unter anderem Jürgen Klopp, Mats Hummels und Thomas Müller gehören. Den Kommentar zur Partie liefert Wolff Fuss.

Eine Live-Übertragung gibt es zudem im Free-TV in der ARD. Wer das Spiel online verfolgen möchte, kann auf den kostenlosen Livestream bei sportschau.de oder in der ARD-Mediathek zurückgreifen. Esther Sedlaczek moderiert die Sendung, Bastian Schweinsteiger steht als Experte bereit und Tom Bartels kommentiert die Begegnung.

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Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images

Läuft England vs. Argentinien heute live im Free TV bei ARD oder ZDF? Dieser Sender zeigt / überträgt das Viertelfinale der WM 2026 im Live Stream und TV - Wichtigste Infos


Begegnung

England vs. Argentinien

Wettbewerb

WM 2026

Spielrunde

Halbfinale

Datum

15. Juli 2026

Uhrzeit

21 Uhr

Ort

Mercedes-Benz-Stadium, Atlanta (Georgia, USA)

TV

MagentaTV, ARD

Livestream

MagentaTV, sportschau.de

Läuft England vs. Argentinien heute live im Free TV bei ARD oder ZDF? Dieser Sender zeigt / überträgt das Viertelfinale der WM 2026 im Live Stream und TV - der Weg ins Finale


Runde

England

Argentinien

Gruppenphase

4:2 gegen Kroatien

3:0 gegen Algerien

Gruppenphase

0:0 gegen Ghana

2:0 gegen Österreich

Gruppenphase

2:0 gegen Panama

3:1 gegen Jordanien

Sechzehntelfinale

2:1 gegen DR Kongo

3:2 n.V. gegen Kap Verde

Achtelfinale

3:2 gegen Mexiko

3:2 gegen Ägypten

Viertelfinale

2:1 n.V. gegen Norwegen

3:1 n.V. gegen Schweiz

Halbfinale

-:- gegen Argentinien

-:- gegen England

Finale

-:- gegen Frankreich oder Spanien

-:- gegen Frankreich oder Spanien


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