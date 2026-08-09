Im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg empfängt der 1. FC Nürnberg Dynamo Dresden zum Zweitliga-Duell. Zwei Klubs mit großer Geschichte treffen in der 2. Bundesliga aufeinander.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Infos zur Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit. Das Spiel zwischen 1. FC Nürnberg und Dynamo Dresden beginnt am 9. August um 13.30 Uhr.

Läuft Dynamo Dresden bei 1. FC Nürnberg (FCN) heute live im Free TV bei RTL oder nur im TV und Live Stream bei Sky?

Das Duell zwischen dem 1. FC Nürnberg und Dynamo Dresden wird über die volle Distanz ausschließlich von Sky übertragen. Wer das Einzelspiel live sehen möchte, benötigt daher ein entsprechendes Abonnement.

Die Partie läuft auf Sky Sport Bundesliga 3, wo Klaus Veltmann als Kommentator im Einsatz ist. Alternativ könnt Ihr auf Sky Sport Bundesliga 1 die Konferenz mit allen parallel stattfindenden Begegnungen verfolgen. Im Livestream stehen SkyGo und WOW für Abonnenten zur Verfügung.

Auch RTL zeigt die Sonntagskonferenz im Free-TV. Nach der Übernahme ausgewählter Sky-Rechte überträgt der Kölner Privatsender in dieser Saison insgesamt drei Konferenzen sowie mehrere Topspiele der 2. Bundesliga.

Der Livestream ist über RTL+ verfügbar, setzt jedoch ebenfalls ein kostenpflichtiges Abonnement voraus.

Anstoßzeit 1. FC Nürnberg gegen Dynamo Dresden

1. FC Nürnberg vs. Dynamo Dresden: Aufstellungen

Form

Nürnberg kommt mit einer gemischten Bilanz aus den letzten fünf Pflichtspielen: zwei Siege, drei Unentschieden, keine Niederlage. Zuletzt trennte sich der Club von Hannover 96 mit 3:3, davor gab es ein deutliches 3:0 gegen Schalke 04. Insgesamt erzielte Nürnberg in diesem Zeitraum neun Tore, kassierte aber sieben – eine Defensive, die Stabilität vermissen lässt.

Dynamo Dresdens jüngste fünf Partien verteilen sich auf Pflichtspiele und Testspiele: drei Siege, eine Niederlage, ein weiterer Rückschlag. Zuletzt besiegte die SGD Union Berlin mit 2:1 in einem Testspiel, nachdem es zuvor ein 1:2 gegen Energie Cottbus gegeben hatte. Das letzte Ligaspiel gewann Dresden mit 2:1 gegen Holstein Kiel.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 11. April 2026 in der 2. Bundesliga statt: Nürnberg verlor daheim gegen Dresden mit 0:2. Zuvor hatte Nürnberg das Hinspiel der laufenden Saison am 7. November 2025 in Dresden mit 2:1 gewonnen. Aus den letzten fünf Begegnungen führt Nürnberg mit drei Siegen gegenüber einem Sieg für Dresden, bei einem Unentschieden.





1. FC Nürnberg vs. Dynamo Dresden: Die Tabellen

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