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Deutschland 2 Bundesliga
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Max-Morlock-Stadion
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Ansehen auf Sky WOW
GOAL

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Läuft Dynamo Dresden bei 1. FC Nürnberg (FCN) heute live im Free TV bei RTL oder nur im TV und Live Stream bei Sky?

Deutschland 2 Bundesliga
1. FC Nürnberg - Dynamo Dresden
1. FC Nürnberg
Dynamo Dresden

In der 2. Bundesliga trifft der 1. FC Nürnberg auf Dynamo Dresden. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg empfängt der 1. FC Nürnberg Dynamo Dresden zum Zweitliga-Duell. Zwei Klubs mit großer Geschichte treffen in der 2. Bundesliga aufeinander.

Dein Zuhause für Live-SportJetzt streamen!

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Infos zur Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit. Das Spiel zwischen 1. FC Nürnberg und Dynamo Dresden beginnt am 9. August um 13.30 Uhr.

Läuft Dynamo Dresden bei 1. FC Nürnberg (FCN) heute live im Free TV bei RTL oder nur im TV und Live Stream bei Sky?

Das Duell zwischen dem 1. FC Nürnberg und Dynamo Dresden wird über die volle Distanz ausschließlich von Sky übertragen. Wer das Einzelspiel live sehen möchte, benötigt daher ein entsprechendes Abonnement.

Die Partie läuft auf Sky Sport Bundesliga 3, wo Klaus Veltmann als Kommentator im Einsatz ist. Alternativ könnt Ihr auf Sky Sport Bundesliga 1 die Konferenz mit allen parallel stattfindenden Begegnungen verfolgen. Im Livestream stehen SkyGo und WOW für Abonnenten zur Verfügung.

Auch RTL zeigt die Sonntagskonferenz im Free-TV. Nach der Übernahme ausgewählter Sky-Rechte überträgt der Kölner Privatsender in dieser Saison insgesamt drei Konferenzen sowie mehrere Topspiele der 2. Bundesliga.

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Der Livestream ist über RTL+ verfügbar, setzt jedoch ebenfalls ein kostenpflichtiges Abonnement voraus.

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Anstoßzeit 1. FC Nürnberg gegen Dynamo Dresden

crest
Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 1
Max-Morlock-Stadion

1. FC Nürnberg vs. Dynamo Dresden: Aufstellungen

1. FC Nürnberg vs Dynamo Dresden Aufstellungen

4-2-3-1
1. FC Nürnberg crest
1. FC Nürnberg
FCN
Aufstellung
Dynamo Dresden crest
Dynamo Dresden
DOD
4-2-3-1
1J. Reichert20F. Otto41E. Porstner32T. Janisch4A. Kalogeropoulos23M. Zoma10J. Justvan8Javier Fernández6A. Markhiev22F. Becker19P. Scobel1T. Schreiber42Friedrich Müller39T. Keller19A. Rossipal32J. Sterner20B. Bobzien6N. Rapp27N. Hauptmann10J. Lemmer18R. Wagner9V. Vermeij
Dynamo Dresden crest
Dynamo Dresden
DOD
4-2-3-1
1. FC Nürnberg

Startelf

Dynamo Dresden

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Klose
  • T. Stamm

Form

FCN

FCN - Form

ABI
U1-1
FCM
S1-0
GFT
U1-1
S04
S3-0
H96
U3-3
Tor erzielt (kassiert)
9/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
DOD

DOD - Form

EBS
N2-1
HSK
S2-1
GAK
S5-0
COT
N1-2
FCU
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
11/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Nürnberg kommt mit einer gemischten Bilanz aus den letzten fünf Pflichtspielen: zwei Siege, drei Unentschieden, keine Niederlage. Zuletzt trennte sich der Club von Hannover 96 mit 3:3, davor gab es ein deutliches 3:0 gegen Schalke 04. Insgesamt erzielte Nürnberg in diesem Zeitraum neun Tore, kassierte aber sieben – eine Defensive, die Stabilität vermissen lässt.

Dynamo Dresdens jüngste fünf Partien verteilen sich auf Pflichtspiele und Testspiele: drei Siege, eine Niederlage, ein weiterer Rückschlag. Zuletzt besiegte die SGD Union Berlin mit 2:1 in einem Testspiel, nachdem es zuvor ein 1:2 gegen Energie Cottbus gegeben hatte. Das letzte Ligaspiel gewann Dresden mit 2:1 gegen Holstein Kiel.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

1. FC NürnbergUnentschiedenDynamo Dresden
3
1
1
Deutschland 2 Bundesliga
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1. FC Nürnberg
FCN
0
Dynamo Dresden badge
Dynamo Dresden
DOD
2
END
Deutschland 2 Bundesliga
Dynamo Dresden badge
Dynamo Dresden
DOD
1
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1. FC Nürnberg
FCN
2
END
Deutschland 2 Bundesliga
1. FC Nürnberg badge
1. FC Nürnberg
FCN
1
Dynamo Dresden badge
Dynamo Dresden
DOD
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
Dynamo Dresden badge
Dynamo Dresden
DOD
0
1. FC Nürnberg badge
1. FC Nürnberg
FCN
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
1. FC Nürnberg badge
1. FC Nürnberg
FCN
2
Dynamo Dresden badge
Dynamo Dresden
DOD
0
END
6Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 11. April 2026 in der 2. Bundesliga statt: Nürnberg verlor daheim gegen Dresden mit 0:2. Zuvor hatte Nürnberg das Hinspiel der laufenden Saison am 7. November 2025 in Dresden mit 2:1 gewonnen. Aus den letzten fünf Begegnungen führt Nürnberg mit drei Siegen gegenüber einem Sieg für Dresden, bei einem Unentschieden.


1. FC Nürnberg vs. Dynamo Dresden: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
BraunschweigBraunschweigEBS
110061+53
S
2
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
110030+33
S
3
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
110031+23
S
4
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
110043+13
S
5
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
110021+13
S
6
Hertha BSCHertha BSCBSC
110010+13
S
7
DarmstadtDarmstadtSVD
10102201
U
8
Holstein KielHolstein KielHSK
10102201
U
9
Greuther FürthGreuther FürthGFT
10101101
U
10
St. PauliSt. PauliFCP
10101101
U
11
KaiserslauternKaiserslauternFCK
10100001
U
12
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
10100001
U
13
OsnabrückOsnabrückOSN
100134-10
N
14
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
100112-10
N
15
VfL BochumVfL BochumBOC
100101-10
N
16
Hannover 96Hannover 96H96
100113-20
N
17
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
100103-30
N
18
MagdeburgMagdeburgFCM
100116-50
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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