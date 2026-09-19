Am Samstagnachmittag (19. September) nimmt der 4. Bundesliga-Spieltag richtig Fahrt auf: Gleich fünf Begegnungen stehen auf dem Programm, vier davon steigen zeitgleich um 15.30 Uhr. Dabei kommt es zu den Duellen Eintracht Frankfurt gegen SC Freiburg, Borussia Mönchengladbach gegen Mainz 05, HSV gegen 1. FC Köln sowie Werder Bremen gegen FC Augsburg.

Doch welcher Anbieter zeigt die Partien parallel in der Bundesliga-Konferenz? GOAL liefert Euch die Antwort und alle Infos zur Übertragung.

Läuft die Konferenz heute live bei DAZN oder Sky? Fußball in der Bundesliga (4. Spieltag) im TV und Livestream sehen

Wer am Samstag lieber ein bestimmtes Bundesliga-Spiel über die komplette Distanz verfolgen möchte, kommt an Sky nicht vorbei. Der Pay-TV-Anbieter überträgt sämtliche Einzelpartien live. Die traditionelle Konferenz gehört dagegen nicht mehr zum Sky-Angebot.

Für Fans, die mehrere Spiele gleichzeitig im Blick behalten wollen, ist hingegen DAZN die richtige Adresse. Der Streamingdienst besitzt seit der Saison 2025/26 exklusiv die Rechte an der Bundesliga-Konferenz, nachdem Sky diese abgegeben hat.

An den Einzelspielen am Samstag ändert das nichts: Diese bleiben bei Sky. DAZN zeigt stattdessen am Sonntag regulär zwei Bundesliga-Partien um 15.30 und 17.30 Uhr. Nach Europapokal-Wochen kann zudem ein drittes Spiel um 19.30 Uhr dazukommen.

Läuft die Konferenz heute live bei DAZN oder Sky? Fußball in der Bundesliga (4. Spieltag) im TV und Livestream sehen - Infos zur Übertragung der Konferenz bei DAZN

Begegnung Sender (Konferenz) Eintracht Frankfurt vs. SC Freiburg DAZN Borussia Mönchengladbach vs. Mainz 05 DAZN Hamburger SV vs. 1. FC Köln DAZN Werder Bremen vs. FC Augsburg DAZN

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