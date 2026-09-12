Der 3. Spieltag der Bundesliga wird am heutigen Samstag (12. September) fortgesetzt. Nach dem Auftakt zwischen Union Berlin und dem FC Schalke 04 am Freitagabend folgen heute sechs weitere Begegnungen. Fünf davon steigen zeitgleich ab 15.30 Uhr.

Dabei stehen folgende Duelle auf dem Programm: Borussia Dortmund trifft auf den SC Paderborn, die TSG Hoffenheim empfängt den VfB Stuttgart, der SC Freiburg bekommt es mit Borussia Mönchengladbach zu tun, der FC Augsburg spielt gegen Bayer Leverkusen und Mainz 05 trifft auf Eintracht Frankfurt. Doch wo können Fans das Geschehen aus allen fünf Partien gleichzeitig verfolgen?

GOAL verrät, wo die Bundesliga-Konferenz am Samstagnachmittag live zu sehen ist.

Läuft die Konferenz heute live bei DAZN oder Sky? Fußball in der Bundesliga (3. Spieltag) im TV und Livestream sehen

Für die Einzelspiele am Samstagnachmittag ist Sky die richtige Anlaufstelle. Der Pay-TV-Sender zeigt heute jede Partie live. Eine klassische Konferenz gehört dagegen nicht mehr zum Sky-Angebot.

Wer das Geschehen auf allen Plätzen gleichzeitig verfolgen möchte, benötigt DAZN. Der Streamingdienst hat seit der Saison 2025/26 die Rechte an der Bundesliga-Konferenz und bündelt dort die wichtigsten Szenen der parallel stattfindenden Begegnungen.

Die Samstagseinzelspiele sind hingegen nicht bei DAZN zu sehen. Der Anbieter überträgt einzelne Bundesliga-Partien ausschließlich sonntags - normalerweise um 15.30 und 17.30 Uhr. In Wochen mit Europapokal-Spielen kann zusätzlich eine Begegnung um 19.30 Uhr auf dem Programm stehen.

Läuft die Konferenz heute live bei DAZN oder Sky? Fußball in der Bundesliga (3. Spieltag) im TV und Livestream sehen - Infos zur Übertragung der Konferenz bei DAZN





Begegnung Sender (Konferenz) Borussia Dortmund vs. SC Paderborn DAZN TSG Hoffenheim vs. VfB Stuttgart DAZN SC Freiburg vs. Borussia Mönchengladbach DAZN FC Augsburg vs. Bayer Leverkusen DAZN Mainz 05 vs. Eintracht Frankfurt DAZN

Läuft die Konferenz heute live bei DAZN oder Sky? Fußball in der Bundesliga (3. Spieltag) im TV und Livestream sehen - Die Tabelle vor dem 3. Spieltag