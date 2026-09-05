Der Kampf um die Punkte ist wieder eröffnet: Die Bundesliga-Saison 2026/27 läuft seit dem 28. August, an diesem Wochenende steht der zweite Spieltag auf dem Programm.

Nach dem Duell zwischen dem VfB Stuttgart und dem 1. FC Köln am Freitag geht es am heutigen Samstag mit sechs weiteren Begegnungen weiter. Fünf davon werden parallel ab 15.30 Uhr angepfiffen: Borussia Mönchengladbach gegen SV Elversberg, Werder Bremen gegen RB Leipzig, TSG Hoffenheim gegen Borussia Dortmund, SC Paderborn gegen SC Freiburg und Bayer Leverkusen gegen Union Berlin.

Gerade für neutrale Zuschauer bietet es sich an, diese fünf Partien in der Bundesliga-Konferenz zu verfolgen. Doch wo wird die Konferenz heute übertragen? GOAL verrät, bei welchem Sender der Fünferpack live zu sehen ist.

Läuft die Konferenz heute live bei DAZN oder Sky? Fußball in der Bundesliga (2. Spieltag) im TV und Livestream sehen

Die Einzelspiele des heutigen Bundesliga-Nachmittags sind bei Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender überträgt sämtliche Partien live und in voller Länge.

Eine separate Konferenz gibt es bei Sky allerdings nicht mehr, sodass man dort nicht zwischen den Spielen hin- und herschalten kann. Wer stattdessen die Konferenz verfolgen möchte, muss bei DAZN einschalten.

Der Streamingdienst hat die Bundesliga-Live-Konferenz seit der Saison 2025/26 im Programm, während Sky diese seitdem nicht mehr anbietet. Dafür besitzt DAZN nicht die Rechte an den Samstagseinzelspielen.

Bei den Einzelpartien zeigt der Streamingdienst ausschließlich die Sonntagsspiele – regulär um 15.30 und 17.30 Uhr. In Wochen mit Europapokalspielen kommt mitunter noch eine dritte Begegnung um 19.30 Uhr hinzu.

Läuft die Konferenz heute live bei DAZN oder Sky? Fußball in der Bundesliga (2. Spieltag) im TV und Livestream sehen - Infos zur Übertragung der Konferenz bei DAZN

Die fünf Spiele beginnen heute um 15.30 Uhr. Bei DAZN startet die Vorberichterstattung allerdings bereits um 14 Uhr, sodass der Streamingdienst eineinhalb Stunden lang auf den Bundesliga-Nachmittag einstimmt.

Valentina Maceri feiert dabei ihr DAZN-Debüt als Moderatorin, Michael Ballack steht als Experte zur Seite.

Begegnung Sender (Konferenz) Kommentator Borussia Mönchengladbach – SV Elversberg DAZN Oliver Forster SV Werder Bremen – RB Leipzig DAZN Michael Born TSG 1899 Hoffenheim – Borussia Dortmund DAZN Lukas Schönmüller SC Paderborn 07 – SC Freiburg DAZN Nico Seepe Bayer 04 Leverkusen – 1. FC Union Berlin DAZN Max Gross

Läuft die Konferenz heute live bei DAZN oder Sky? Fußball in der Bundesliga (2. Spieltag) im TV und Livestream sehen - Tabelle nach dem ersten Spieltag