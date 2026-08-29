Mit dem Start der neuen Bundesliga-Saison steht am heutigen Samstag (29. August) um 15.30 Uhr auch die erste Konferenz auf dem Programm. Dabei warten unter anderem die Duelle zwischen RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach, dem 1. FC Köln und der TSG Hoffenheim sowie Union Berlin.
Doch wo könnt Ihr die Bundesliga-Konferenz heute live im TV und Livestream verfolgen? Hier findet Ihr alle wichtigen Informationen zur Übertragung.
Läuft die Konferenz heute live bei DAZN oder Sky? Fußball in der Bundesliga (1. Spieltag) im TV und Livestream sehen
Die Bundesliga-Konferenz wird auch in dieser Saison exklusiv bei DAZN übertragen. Bereits seit der vergangenen Spielzeit besitzt der Streamingdienst die Rechte an der Konferenz sowie an den Sonntagsspielen. Sky zeigt dagegen das Freitagsspiel, die Einzelpartien am Samstagnachmittag und das Topspiel am Samstagabend.
Für die Bundesliga-Konferenz reicht bei DAZN das Paket „Super Sports“ aus. Dieses kostet im monatlich kündbaren Abo 24,99 Euro pro Monat, im Jahresabo werden 19,99 Euro monatlich fällig. Wer zusätzlich die Champions League live bei DAZN verfolgen möchte, benötigt die „Unlimited“-Variante. Diese ist derzeit im Zweijahresabo für 24,99 Euro pro Monat erhältlich. Alternativ kostet das Jahresabo 34,99 Euro monatlich, während für das monatlich kündbare Abo 44,99 Euro anfallen.
Wer eines der Samstagsspiele hingegen über die gesamte Spielzeit verfolgen möchte, benötigt ein Sky-Abonnement. Die Partien lassen sich für Kunden zudem per Livestream über SkyGo oder WOW abrufen. Einige ausgewählte Begegnungen sind darüber hinaus im Free-TV bei RTL zu sehen. Dazu gehört auch das Duell zwischen RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach am heutigen Samstag. Weitere Informationen zur Übertragung findet Ihr hier.
Läuft die Konferenz heute live bei DAZN oder Sky? Fußball in der Bundesliga (1. Spieltag) im TV und Livestream sehen - die wichtigsten Infos
Spieltag
1
Wettbewerb
Bundesliga
Datum
Samstag, 29. August 2026
Uhrzeit
15.30 Uhr
Übertragung Konferenz
DAZN
Übertragung Einzelspiele
Sky - RTL (RB Leipzig vs. Borussia Mönchengladbach)
Läuft die Konferenz heute live bei DAZN oder Sky? Fußball in der Bundesliga (1. Spieltag) im TV und Livestream sehen - alle Spiele ab Samstag und die Übertragung im Überblick
Datum & Uhrzeit
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Übertragung Einzelspiel
Übertragung Konferenz
Sa, 29.08. (15:30 Uhr)
RB Leipzig
Borussia Mönchengladbach
Sky, RTL
DAZN
Sa, 29.08. (15:30 Uhr)
1. FSV Mainz 05
SC Paderborn 07
Sky
DAZN
Sa, 29.08. (15:30 Uhr)
1. FC Köln
TSG 1899 Hoffenheim
Sky
DAZN
Sa, 29.08. (15:30 Uhr)
1. FC Union Berlin
Eintracht Frankfurt
Sky
DAZN
Sa, 29.08. (15:30 Uhr)
SV Elversberg
Bayer 04 Leverkusen
Sky
DAZN
Sa, 29.08. (18:30 Uhr)
Borussia Dortmund
Hamburger SV
Sky
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So, 30.08. (15:30 Uhr)
SC Freiburg
SV Werder Bremen
DAZN
/
So, 30.08. (17:30 Uhr)
FC Augsburg
FC Schalke 04
DAZN
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