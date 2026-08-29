Mit dem Start der neuen Bundesliga-Saison steht am heutigen Samstag (29. August) um 15.30 Uhr auch die erste Konferenz auf dem Programm. Dabei warten unter anderem die Duelle zwischen RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach, dem 1. FC Köln und der TSG Hoffenheim sowie Union Berlin.

Doch wo könnt Ihr die Bundesliga-Konferenz heute live im TV und Livestream verfolgen? Hier findet Ihr alle wichtigen Informationen zur Übertragung.

Läuft die Konferenz heute live bei DAZN oder Sky? Fußball in der Bundesliga (1. Spieltag) im TV und Livestream sehen

Die Bundesliga-Konferenz wird auch in dieser Saison exklusiv bei DAZN übertragen. Bereits seit der vergangenen Spielzeit besitzt der Streamingdienst die Rechte an der Konferenz sowie an den Sonntagsspielen. Sky zeigt dagegen das Freitagsspiel, die Einzelpartien am Samstagnachmittag und das Topspiel am Samstagabend.

Für die Bundesliga-Konferenz reicht bei DAZN das Paket „Super Sports“ aus. Dieses kostet im monatlich kündbaren Abo 24,99 Euro pro Monat, im Jahresabo werden 19,99 Euro monatlich fällig. Wer zusätzlich die Champions League live bei DAZN verfolgen möchte, benötigt die „Unlimited“-Variante. Diese ist derzeit im Zweijahresabo für 24,99 Euro pro Monat erhältlich. Alternativ kostet das Jahresabo 34,99 Euro monatlich, während für das monatlich kündbare Abo 44,99 Euro anfallen.

Wer eines der Samstagsspiele hingegen über die gesamte Spielzeit verfolgen möchte, benötigt ein Sky-Abonnement. Die Partien lassen sich für Kunden zudem per Livestream über SkyGo oder WOW abrufen. Einige ausgewählte Begegnungen sind darüber hinaus im Free-TV bei RTL zu sehen. Dazu gehört auch das Duell zwischen RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach am heutigen Samstag. Weitere Informationen zur Übertragung findet Ihr hier.

Läuft die Konferenz heute live bei DAZN oder Sky? Fußball in der Bundesliga (1. Spieltag) im TV und Livestream sehen - die wichtigsten Infos

Spieltag 1 Wettbewerb Bundesliga Datum Samstag, 29. August 2026 Uhrzeit 15.30 Uhr Übertragung Konferenz DAZN Übertragung Einzelspiele Sky - RTL (RB Leipzig vs. Borussia Mönchengladbach)

Läuft die Konferenz heute live bei DAZN oder Sky? Fußball in der Bundesliga (1. Spieltag) im TV und Livestream sehen - alle Spiele ab Samstag und die Übertragung im Überblick