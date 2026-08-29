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Bundesliga
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Läuft die Konferenz heute live bei DAZN oder Sky? Fußball in der Bundesliga (1. Spieltag) im TV und Livestream sehen

Bundesliga
RB Leipzig - Gladbach
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Mainz 05 - Paderborn
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Paderborn
1. FC Köln - Hoffenheim
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Hoffenheim
Union Berlin - Eintracht Frankfurt
Union Berlin
Eintracht Frankfurt
Elversberg - Bayer Leverkusen
Elversberg
Bayer Leverkusen

Die neue Bundesliga-Saison ist eröffnet und damit steht am heutigen Samstag auch die erste Konferenz des Spieljahres auf dem Programm. Unter anderem sind der 1. FC Köln, Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen im Einsatz. Wo Ihr die Partien live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Mit dem Start der neuen Bundesliga-Saison steht am heutigen Samstag (29. August) um 15.30 Uhr auch die erste Konferenz auf dem Programm. Dabei warten unter anderem die Duelle zwischen RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach, dem 1. FC Köln und der TSG Hoffenheim sowie Union Berlin.

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Doch wo könnt Ihr die Bundesliga-Konferenz heute live im TV und Livestream verfolgen? Hier findet Ihr alle wichtigen Informationen zur Übertragung.

Läuft die Konferenz heute live bei DAZN oder Sky? Fußball in der Bundesliga (1. Spieltag) im TV und Livestream sehen

Die Bundesliga-Konferenz wird auch in dieser Saison exklusiv bei DAZN übertragen. Bereits seit der vergangenen Spielzeit besitzt der Streamingdienst die Rechte an der Konferenz sowie an den Sonntagsspielen. Sky zeigt dagegen das Freitagsspiel, die Einzelpartien am Samstagnachmittag und das Topspiel am Samstagabend.

Für die Bundesliga-Konferenz reicht bei DAZN das Paket „Super Sports“ aus. Dieses kostet im monatlich kündbaren Abo 24,99 Euro pro Monat, im Jahresabo werden 19,99 Euro monatlich fällig. Wer zusätzlich die Champions League live bei DAZN verfolgen möchte, benötigt die „Unlimited“-Variante. Diese ist derzeit im Zweijahresabo für 24,99 Euro pro Monat erhältlich. Alternativ kostet das Jahresabo 34,99 Euro monatlich, während für das monatlich kündbare Abo 44,99 Euro anfallen.

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Wer eines der Samstagsspiele hingegen über die gesamte Spielzeit verfolgen möchte, benötigt ein Sky-Abonnement. Die Partien lassen sich für Kunden zudem per Livestream über SkyGo oder WOW abrufen. Einige ausgewählte Begegnungen sind darüber hinaus im Free-TV bei RTL zu sehen. Dazu gehört auch das Duell zwischen RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach am heutigen Samstag. Weitere Informationen zur Übertragung findet Ihr hier.

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Läuft die Konferenz heute live bei DAZN oder Sky? Fußball in der Bundesliga (1. Spieltag) im TV und Livestream sehen - die wichtigsten Infos

Spieltag

1

Wettbewerb

Bundesliga

Datum

Samstag, 29. August 2026

Uhrzeit

15.30 Uhr

Übertragung Konferenz

DAZN

Übertragung Einzelspiele

Sky - RTL (RB Leipzig vs. Borussia Mönchengladbach)

Läuft die Konferenz heute live bei DAZN oder Sky? Fußball in der Bundesliga (1. Spieltag) im TV und Livestream sehen - alle Spiele ab Samstag und die Übertragung im Überblick

Datum & Uhrzeit

Heimmannschaft

Gastmannschaft

Übertragung Einzelspiel

Übertragung Konferenz

Sa, 29.08. (15:30 Uhr)

RB Leipzig

Borussia Mönchengladbach

Sky, RTL

DAZN

Sa, 29.08. (15:30 Uhr)

1. FSV Mainz 05

SC Paderborn 07

Sky

DAZN

Sa, 29.08. (15:30 Uhr)

1. FC Köln

TSG 1899 Hoffenheim

Sky

DAZN

Sa, 29.08. (15:30 Uhr)

1. FC Union Berlin

Eintracht Frankfurt

Sky

DAZN

Sa, 29.08. (15:30 Uhr)

SV Elversberg

Bayer 04 Leverkusen

Sky

DAZN

Sa, 29.08. (18:30 Uhr)

Borussia Dortmund

Hamburger SV

Sky

/

So, 30.08. (15:30 Uhr)

SC Freiburg

SV Werder Bremen

DAZN

/

So, 30.08. (17:30 Uhr)

FC Augsburg

FC Schalke 04

DAZN

/

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