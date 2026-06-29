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Oliver Maywurm

Läuft DFB nach Brasilien-Spiel im ZDF oder überträgt die ARD Deutschland vs. Paraguay bei der WM 2026 heute live im Free TV?

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Der WM-Abend am Montag hat es so richtig in sich! Wo die Spiele Brasilien vs. Japan und Deutschland vs. Paraguay heute live übertragen werden, erfahrt Ihr hier.

Wer am frühen Montagabend den Fernseher einschaltet und ZDF anwählt, sieht das Sechzehntelfinale der WM 2026 zwischen Brasilien und Japan live im Zweiten. Später am Abend (22.30 Uhr) hat dann auch noch Deutschland sein erstes K.o.-Spiel - aber wo wird das Duell des DFB-Teams mit Paraguay eigentlich live im Free-TV übertragen?


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Zeigt das ZDF das deutsche Spiel nach Brasilien vs. Japan live? Oder übernimmt die ARD heute die frei empfangbare Übertragung von Deutschland vs. Paraguay? Im nächsten Absatz gibt's die Antwort!

Läuft DFB nach Brasilien-Spiel im ZDF oder überträgt die ARD Deutschland vs. Paraguay bei der WM 2026 heute live im Free TV?

Das Wichtigste direkt am Anfang: Ihr seid im ZDF absolut richtig, wenn Ihr Deutschland gegen Paraguay heute live im Free-TV sehen wollt. Denn im Anschluss an das Spiel zwischen Brasilien und Japan geht es im ZDF sofort weiter mit den Vorberichten zum Sechzehntelfinale der DFB-Elf. Bei der ARD läuft hingegen am Montagabend kein WM-Spiel, das Erste ist erst morgen wieder an der Reihe und zeigt die Partie Elfenbeinküste vs. Norwegen (19 Uhr).

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Nun aber zurück zu heute: Das ZDF beginnt seinen WM-Abend am Montag bereits um 18 Uhr, also eine Stunde vor dem Anpfiff von Brasilien gegen Japan. Die Vorberichte für den Auftritt der Selecao gegen starke Japaner mischen sich mit der Einstimmung auf Deutschland gegen Paraguay später am Abend, das Spiel der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann beginnt um 22.30 Uhr deutscher Zeit.

Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein führt beim ZDF durch die Sendung und hat ein Experten-Quartett um Per Mertesacker, Christoph Kramer, Friederike Kromp sowie Christian Streich an ihrer Seite. Sobald Brasilien gegen Japan beendet ist, wandert der Fokus natürlich voll auf die Vorberichte zum Spiel der deutschen Nationalmannschaft.

Sollte es beim Spiel Brasilien vs. Japan keine Verlängerung geben, wird das rund um 21 Uhr der Fall sein. Sollte es in der frühen Partie allerdings in die Extra Time und möglicherweise sogar ins Elfmeterschießen gehen, würde die Vorberichterstattung auf die deutsche Partie nur ziemlich kurz ausfallen. Dennoch wird Deutschland gegen Paraguay in jedem Fall live im ZDF übertragen, bei der ARD läuft das DFB-Team heute nicht.

Kommentator von Deutschland vs. Paraguay im ZDF ist übrigens Oliver Schmidt.

Läuft DFB nach Brasilien-Spiel im ZDF oder überträgt die ARD Deutschland vs. Paraguay bei der WM 2026 heute live im Free TV? Die Übertragung im ZDF in der Übersicht


Übertragungsbeginn

Montag, 29. Juni, 18 Uhr

Kommentatorin Brasilien vs. Japan

Claudia Neumann

Spielbeginn Brasilien vs. Japan

19 Uhr

Spielbeginn Deutschland vs. Paraguay

22.30 Uhr

Moderatorin

Katrin Müller-Hohenstein

Experten

Per Mertesacker, Christoph Kramer, Friederike Kromp, Christian Streich

Kommentator Deutschland vs. Paraguay

Oliver Schmidt


Läuft DFB nach Brasilien-Spiel im ZDF oder überträgt die ARD Deutschland vs. Paraguay bei der WM 2026 heute live im Free TV? Weitere Option

Neben dem ZDF überträgt noch ein weiterer Sender Deutschland gegen Paraguay im Sechzehntelfinale der WM 2026 heute live. MagentaTV hat alle 104 WM-Spiele im Programm und zeigt daher natürlich auch den ersten K.o.-Auftritt des DFB-Teams.


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Bei MagentaTV führen Moderator Johannes B. Kerner sowie das Experten-Duo Jürgen Klopp und Tabea Kemme durch die Vorberichterstattung, die auch hier um 18 Uhr beginnt. Mit Patrick Ittrich hat der Pay-TV-Sender auch einen Schiedsrichterexperten dabei, für Brasilien vs. Japan sind derweil Moderatorin Laura Wontorra und Experte Mats Hummels zuständig.

Um Deutschland vs. Paraguay und zuvor auch Brasilien vs. Japan live bei MagentaTV schauen zu können, müsst Ihr zuvor ein Abo abschließen. Der Tarif MagentaTV Flex kostet Euch elf Euro pro Monat, Ihr könnt monatlich wieder kündigen.

Deutschland vs. Paraguay und Brasilien vs. Japan: Der WM-Montag bei MagentaTV in der Übersicht


Übertragungsbeginn

18 Uhr

Spielbeginn Brasilien vs. Japan

19 Uhr

Moderatorin Brasilien vs. Japan

Laura Wontorra

Experte Brasilien vs. Japan

Mats Hummels

Kommentator Brasilien vs. Japan

Marco Hagemann

Spielbeginn Deutschland vs. Paraguay

22.30 Uhr

Moderator Deutschland vs. Paraguay

Johannes B. Kerner

Experten Deutschland vs. Paraguay

Jürgen Klopp und Tabea Kemme

Kommentator Deutschland vs. Paraguay

Wolff Fuss

Läuft DFB nach Brasilien-Spiel im ZDF oder überträgt die ARD Deutschland vs. Paraguay bei der WM 2026 heute live im Free TV? Der deutsche WM-Kader

Position

Spieler

Verein

Rückennummer

Tor

Oliver Baumann

TSG Hoffenheim

12

Tor

Manuel Neuer

FC Bayern München

1

Tor

Alexander Nübel

VfB Stuttgart

21

Defensive

Waldemar Anton

Borussia Dortmund

3

Defensive

Nathaniel Brown

Eintracht Frankfurt

18

Defensive

Pascal Groß

Brighton & Hove Albion

13

Defensive

Joshua Kimmich

FC Bayern München

6

Defensive

Felix Nmecha

Borussia Dortmund

23

Defensive

Aleksandar Pavlovic

FC Bayern München

5

Defensive

David Raum

RB Leipzig

22

Defensive

Antonio Rüdiger

Real Madrid

2

Defensive

Nico Schlotterbeck (verletzt)

Borussia Dortmund

15

Defensive

Angelo Stiller

VfB Stuttgart

16

Defensive

Jonathan Tah

FC Bayern München

4

Defensive

Malick Thiaw

Newcastle United

24

Offensive

Nadiem Amiri

Mainz 05

20

Offensive

Maximilian Beier

Borussia Dortmund

14

Offensive

Leon Goretzka

FC Bayern München

8

Offensive

Kai Havertz

FC Arsenal

7

Offensive

Assan Ouedraogo

RB Leipzig

25

Offensive

Jamie Leweling

VfB Stuttgart

9

Offensive

Jamal Musiala

FC Bayern München

10

Offensive

Leroy Sane

Galatasaray Istanbul

19

Offensive

Deniz Undav

VfB Stuttgart

26

Offensive

Florian Wirtz

FC Liverpool

17

Offensive

Nick Woltemade

Newcastle United

11

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