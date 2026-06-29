Wer am frühen Montagabend den Fernseher einschaltet und ZDF anwählt, sieht das Sechzehntelfinale der WM 2026 zwischen Brasilien und Japan live im Zweiten. Später am Abend (22.30 Uhr) hat dann auch noch Deutschland sein erstes K.o.-Spiel - aber wo wird das Duell des DFB-Teams mit Paraguay eigentlich live im Free-TV übertragen?









Zeigt das ZDF das deutsche Spiel nach Brasilien vs. Japan live? Oder übernimmt die ARD heute die frei empfangbare Übertragung von Deutschland vs. Paraguay? Im nächsten Absatz gibt's die Antwort!

Läuft DFB nach Brasilien-Spiel im ZDF oder überträgt die ARD Deutschland vs. Paraguay bei der WM 2026 heute live im Free TV?

Das Wichtigste direkt am Anfang: Ihr seid im ZDF absolut richtig, wenn Ihr Deutschland gegen Paraguay heute live im Free-TV sehen wollt. Denn im Anschluss an das Spiel zwischen Brasilien und Japan geht es im ZDF sofort weiter mit den Vorberichten zum Sechzehntelfinale der DFB-Elf. Bei der ARD läuft hingegen am Montagabend kein WM-Spiel, das Erste ist erst morgen wieder an der Reihe und zeigt die Partie Elfenbeinküste vs. Norwegen (19 Uhr).

Nun aber zurück zu heute: Das ZDF beginnt seinen WM-Abend am Montag bereits um 18 Uhr, also eine Stunde vor dem Anpfiff von Brasilien gegen Japan. Die Vorberichte für den Auftritt der Selecao gegen starke Japaner mischen sich mit der Einstimmung auf Deutschland gegen Paraguay später am Abend, das Spiel der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann beginnt um 22.30 Uhr deutscher Zeit.

Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein führt beim ZDF durch die Sendung und hat ein Experten-Quartett um Per Mertesacker, Christoph Kramer, Friederike Kromp sowie Christian Streich an ihrer Seite. Sobald Brasilien gegen Japan beendet ist, wandert der Fokus natürlich voll auf die Vorberichte zum Spiel der deutschen Nationalmannschaft.

Sollte es beim Spiel Brasilien vs. Japan keine Verlängerung geben, wird das rund um 21 Uhr der Fall sein. Sollte es in der frühen Partie allerdings in die Extra Time und möglicherweise sogar ins Elfmeterschießen gehen, würde die Vorberichterstattung auf die deutsche Partie nur ziemlich kurz ausfallen. Dennoch wird Deutschland gegen Paraguay in jedem Fall live im ZDF übertragen, bei der ARD läuft das DFB-Team heute nicht.

Kommentator von Deutschland vs. Paraguay im ZDF ist übrigens Oliver Schmidt.

Läuft DFB nach Brasilien-Spiel im ZDF oder überträgt die ARD Deutschland vs. Paraguay bei der WM 2026 heute live im Free TV? Die Übertragung im ZDF in der Übersicht





Übertragungsbeginn Montag, 29. Juni, 18 Uhr Kommentatorin Brasilien vs. Japan Claudia Neumann Spielbeginn Brasilien vs. Japan 19 Uhr Spielbeginn Deutschland vs. Paraguay 22.30 Uhr Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein Experten Per Mertesacker, Christoph Kramer, Friederike Kromp, Christian Streich Kommentator Deutschland vs. Paraguay Oliver Schmidt





Läuft DFB nach Brasilien-Spiel im ZDF oder überträgt die ARD Deutschland vs. Paraguay bei der WM 2026 heute live im Free TV? Weitere Option

Neben dem ZDF überträgt noch ein weiterer Sender Deutschland gegen Paraguay im Sechzehntelfinale der WM 2026 heute live. MagentaTV hat alle 104 WM-Spiele im Programm und zeigt daher natürlich auch den ersten K.o.-Auftritt des DFB-Teams.









Bei MagentaTV führen Moderator Johannes B. Kerner sowie das Experten-Duo Jürgen Klopp und Tabea Kemme durch die Vorberichterstattung, die auch hier um 18 Uhr beginnt. Mit Patrick Ittrich hat der Pay-TV-Sender auch einen Schiedsrichterexperten dabei, für Brasilien vs. Japan sind derweil Moderatorin Laura Wontorra und Experte Mats Hummels zuständig.

Um Deutschland vs. Paraguay und zuvor auch Brasilien vs. Japan live bei MagentaTV schauen zu können, müsst Ihr zuvor ein Abo abschließen. Der Tarif MagentaTV Flex kostet Euch elf Euro pro Monat, Ihr könnt monatlich wieder kündigen.

Deutschland vs. Paraguay und Brasilien vs. Japan: Der WM-Montag bei MagentaTV in der Übersicht





Übertragungsbeginn 18 Uhr Spielbeginn Brasilien vs. Japan 19 Uhr Moderatorin Brasilien vs. Japan Laura Wontorra Experte Brasilien vs. Japan Mats Hummels Kommentator Brasilien vs. Japan Marco Hagemann Spielbeginn Deutschland vs. Paraguay 22.30 Uhr Moderator Deutschland vs. Paraguay Johannes B. Kerner Experten Deutschland vs. Paraguay Jürgen Klopp und Tabea Kemme Kommentator Deutschland vs. Paraguay Wolff Fuss

Läuft DFB nach Brasilien-Spiel im ZDF oder überträgt die ARD Deutschland vs. Paraguay bei der WM 2026 heute live im Free TV? Der deutsche WM-Kader