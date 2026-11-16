Gruppenfinale in der Nations League: Deutschland trifft am sechsten und letzten Spieltag heute vor heimischer Kulisse im Berliner Olympiastadion auf Spitzenreiter Niederlande. Die Partie beginnt am Montag (16. November) um 20.45 Uhr.

Wo Ihr den heutigen Auftritt des DFB-Teams live im Free-TV und Livestream verfolgen könnt, erklärt GOAL Euch in den nächsten Absätzen.

Läuft Deutschland vs. Niederlande heute live bei ARD, ZDF oder RTL? Übertragung von DFB-Team mit Jürgen Klopp in der Nations League

Für Länderspiele von Deutschland kommen aktuell drei Sender in Frage: ARD, ZDF und RTL. Das Duell des DFB-Teams mit den Niederlanden heute wird live und exklusiv bei der ARD übertragen.

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Der öffentlich-rechtliche Sender geht um 20.15 Uhr am Montagabend mit 30-minütigen Vorberichten live aus dem Berliner Olympiastadion auf Sendung. Moderatorin Esther Sedlaczek und Experte Bastian Schweinsteiger stimmen auf das wichtige Spiel der Nationalelf ein, das ab 20.45 Uhr dann von Tom Bartels kommentiert wird.

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Neben der Übertragung im Free-TV stellt die ARD natürlich auch einen kostenlosen Livestream für Deutschland vs. Niederlande zur Verfügung. Diesen könnt Ihr via sportschau.de oder über die ARD-Mediathek abrufen.

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Läuft Deutschland vs. Niederlande heute live bei ARD, ZDF oder RTL? Übertragung von DFB-Team mit Jürgen Klopp in der Nations League - wichtige Infos zur Übertragung

Spiel Deutschland vs. Niederlande Wettbewerb UEFA Nations League, 6. Spieltag (Liga A, Gruppe 2) Datum Montag, 16. November Anstoß 20.45 Uhr Übertragung live im Free-TV ARD Übertragung im Livestream sportschau.de / ARD-Mediathek Moderatorin Esther Sedlaczek Experte Bastian Schweinsteiger Kommentator Tom Bartels Spielort Olympiastadion, Berlin

Läuft Deutschland vs. Niederlande heute live bei ARD, ZDF oder RTL? Übertragung von DFB-Team mit Jürgen Klopp in der Nations League - die aktuelle Tabelle der deutschen Gruppe