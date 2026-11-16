Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Serbia v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD5Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Läuft Deutschland vs. Niederlande heute live bei ARD, ZDF oder RTL? Übertragung von DFB-Team mit Jürgen Klopp in der Nations League

UEFA Nations League A
Deutschland - Niederlande
Deutschland
Niederlande

Ihr wollt Deutschland vs. Niederlande heute live im Free-TV und Stream sehen? Hier bekommt Ihr alle wichtigen Informationen zur Übertragung.

Gruppenfinale in der Nations League: Deutschland trifft am sechsten und letzten Spieltag heute vor heimischer Kulisse im Berliner Olympiastadion auf Spitzenreiter Niederlande. Die Partie beginnt am Montag (16. November) um 20.45 Uhr.

Wo Ihr den heutigen Auftritt des DFB-Teams live im Free-TV und Livestream verfolgen könnt, erklärt GOAL Euch in den nächsten Absätzen.

Läuft Deutschland vs. Niederlande heute live bei ARD, ZDF oder RTL? Übertragung von DFB-Team mit Jürgen Klopp in der Nations League

Für Länderspiele von Deutschland kommen aktuell drei Sender in Frage: ARD, ZDF und RTL. Das Duell des DFB-Teams mit den Niederlanden heute wird live und exklusiv bei der ARD übertragen.

Serbia v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD5Getty Images

Der öffentlich-rechtliche Sender geht um 20.15 Uhr am Montagabend mit 30-minütigen Vorberichten live aus dem Berliner Olympiastadion auf Sendung. Moderatorin Esther Sedlaczek und Experte Bastian Schweinsteiger stimmen auf das wichtige Spiel der Nationalelf ein, das ab 20.45 Uhr dann von Tom Bartels kommentiert wird.

Nächste Spiele
GER

GER

UEFA Nations League A

16. Nov. 2026

NED

NED

Neben der Übertragung im Free-TV stellt die ARD natürlich auch einen kostenlosen Livestream für Deutschland vs. Niederlande zur Verfügung. Diesen könnt Ihr via sportschau.de oder über die ARD-Mediathek abrufen.

Läuft Deutschland vs. Niederlande heute live bei ARD, ZDF oder RTL? Übertragung von DFB-Team mit Jürgen Klopp in der Nations League - Mit NordVPN überall auf der Welt streamen

Wenn Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr auch auf ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) zurückgreifen, um Spiele über Euren gewohnten Streaming-Dienst anzusehen. Ein VPN wie beispielsweise NordVPN ermöglicht es Euch, beim Streaming eine sichere Online-Verbindung herzustellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

NordVPN logo

NordVPN

Von überall aus sicher zuschauen

ab 3,49 €/Mo.
Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN
Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen.
10 Geräte gleichzeitig abgesichert
10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten
Dedizierte IP-Adresse
Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

Läuft Deutschland vs. Niederlande heute live bei ARD, ZDF oder RTL? Übertragung von DFB-Team mit Jürgen Klopp in der Nations League - wichtige Infos zur Übertragung

Spiel

Deutschland vs. Niederlande

Wettbewerb

UEFA Nations League, 6. Spieltag (Liga A, Gruppe 2)

Datum

Montag, 16. November

Anstoß

20.45 Uhr

Übertragung live im Free-TV

ARD

Übertragung im Livestream

sportschau.de / ARD-Mediathek

Moderatorin

Esther Sedlaczek

Experte

Bastian Schweinsteiger

Kommentator

Tom Bartels

Spielort

Olympiastadion, Berlin

Läuft Deutschland vs. Niederlande heute live bei ARD, ZDF oder RTL? Übertragung von DFB-Team mit Jürgen Klopp in der Nations League - die aktuelle Tabelle der deutschen Gruppe

Platz

Land

Spiele

Punkte

Tore

1

Niederlande

5

11

14:5

2

Griechenland

5

8

5:10

3

Deutschland

5

8

6:3

4

Serbien

5

0

4:11

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen