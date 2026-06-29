Am heutigen Montag, 29. Juni, steht für die deutsche Nationalmannschaft das erste K.o.-Spiel der WM an. Im Sechzehntelfinale trifft das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf Paraguay. Anstoß ist um 22.30 Uhr deutscher Zeit im Gillette Stadium in Boston.
Wo Ihr die Partie live im Free-TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr bei uns.
Läuft Deutschland heute live im Free TV? Sender für DFB Team vs. Paraguay bei der WM 2026
Das Spiel zwischen Deutschland und Paraguay wird auf mehreren Plattformen übertragen. MagentaTV zeigt die Partie live im Pay-TV, wo Wolff Fuss die Begegnung kommentiert. Der Zugriff ist allerdings nur mit einem kostenpflichtigen Abo möglich.
Parallel dazu läuft das Spiel auch im Free-TV beim ZDF. Bereits ab 21 Uhr beginnt dort die ausführliche Vorberichterstattung mit Katrin Müller-Hohenstein, Friederike Kromp, Christoph Kramer, Per Mertesacker und Christian Streich. Im Anschluss übernimmt Oliver Schmidt den Kommentar der Partie. Ergänzend bietet das ZDF einen kostenlosen Livestream auf sportstudio.de an.
Läuft Deutschland heute live im Free TV? Sender für DFB Team vs. Paraguay bei der WM 2026 - Wichtigste Infos
Begegnung
Deutschland vs. Paraguay
Wettbewerb
WM 2026
Spielrunde
Sechzehntelfinale
Datum
29. Juni 2026
Uhrzeit
22.30 Uhr
Ort
Gillette Stadium, Boston (USA)
TV
MagentaTV, ZDF
Livestream
MagentaTV, zdf.de
Läuft Deutschland heute live im Free TV? Sender für DFB Team vs. Paraguay bei der WM 2026 - Der Weg in die K.o.-Phase
Runde
Partie
Gruppenphase
Deutschland 7:1 Curacao
Gruppenphase
Deutschland 2:1 Elfenbeinküste
Gruppenphase
Deutschland 1:2 Ecuador
Sechzehntelfinale
Deutschland -:- Paraguay