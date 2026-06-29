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Läuft Deutschland heute live im Free TV? Sender für DFB Team vs. Paraguay bei der WM 2026

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Im Sechzehntelfinale der WM bekommt es das DFB-Team heute mit Paraguay zu tun. Hier erfahrt Ihr, wo die Partie live übertragen wird und ob sie im Free-TV zu sehen ist.

Am heutigen Montag, 29. Juni, steht für die deutsche Nationalmannschaft das erste K.o.-Spiel der WM an. Im Sechzehntelfinale trifft das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf Paraguay. Anstoß ist um 22.30 Uhr deutscher Zeit im Gillette Stadium in Boston.

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Wo Ihr die Partie live im Free-TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr bei uns.

Läuft Deutschland heute live im Free TV? Sender für DFB Team vs. Paraguay bei der WM 2026


Das Spiel zwischen Deutschland und Paraguay wird auf mehreren Plattformen übertragen. MagentaTV zeigt die Partie live im Pay-TV, wo Wolff Fuss die Begegnung kommentiert. Der Zugriff ist allerdings nur mit einem kostenpflichtigen Abo möglich.

Parallel dazu läuft das Spiel auch im Free-TV beim ZDF. Bereits ab 21 Uhr beginnt dort die ausführliche Vorberichterstattung mit Katrin Müller-Hohenstein, Friederike Kromp, Christoph Kramer, Per Mertesacker und Christian Streich. Im Anschluss übernimmt Oliver Schmidt den Kommentar der Partie. Ergänzend bietet das ZDF einen kostenlosen Livestream auf sportstudio.de an.

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Läuft Deutschland heute live im Free TV? Sender für DFB Team vs. Paraguay bei der WM 2026 - Wichtigste Infos


Begegnung

Deutschland vs. Paraguay

Wettbewerb

WM 2026

Spielrunde

Sechzehntelfinale

Datum

29. Juni 2026

Uhrzeit

22.30 Uhr

Ort

Gillette Stadium, Boston (USA)

TV

MagentaTV, ZDF

Livestream

MagentaTV, zdf.de

Läuft Deutschland heute live im Free TV? Sender für DFB Team vs. Paraguay bei der WM 2026 - Der Weg in die K.o.-Phase


Runde

Partie

Gruppenphase

Deutschland 7:1 Curacao

Gruppenphase

Deutschland 2:1 Elfenbeinküste

Gruppenphase

Deutschland 1:2 Ecuador

Sechzehntelfinale

Deutschland -:- Paraguay

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Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".