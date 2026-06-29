Am heutigen Montag, 29. Juni, steht für die deutsche Nationalmannschaft das erste K.o.-Spiel der WM an. Im Sechzehntelfinale trifft das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf Paraguay. Anstoß ist um 22.30 Uhr deutscher Zeit im Gillette Stadium in Boston.

Wo Ihr die Partie live im Free-TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr bei uns.

Läuft Deutschland heute live im Free TV? Sender für DFB Team vs. Paraguay bei der WM 2026





Das Spiel zwischen Deutschland und Paraguay wird auf mehreren Plattformen übertragen. MagentaTV zeigt die Partie live im Pay-TV, wo Wolff Fuss die Begegnung kommentiert. Der Zugriff ist allerdings nur mit einem kostenpflichtigen Abo möglich.

Parallel dazu läuft das Spiel auch im Free-TV beim ZDF. Bereits ab 21 Uhr beginnt dort die ausführliche Vorberichterstattung mit Katrin Müller-Hohenstein, Friederike Kromp, Christoph Kramer, Per Mertesacker und Christian Streich. Im Anschluss übernimmt Oliver Schmidt den Kommentar der Partie. Ergänzend bietet das ZDF einen kostenlosen Livestream auf sportstudio.de an.

Läuft Deutschland heute live im Free TV? Sender für DFB Team vs. Paraguay bei der WM 2026 - Wichtigste Infos





Begegnung Deutschland vs. Paraguay Wettbewerb WM 2026 Spielrunde Sechzehntelfinale Datum 29. Juni 2026 Uhrzeit 22.30 Uhr Ort Gillette Stadium, Boston (USA) TV MagentaTV, ZDF Livestream MagentaTV, zdf.de

Läuft Deutschland heute live im Free TV? Sender für DFB Team vs. Paraguay bei der WM 2026 - Der Weg in die K.o.-Phase



