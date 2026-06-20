Die WM-Gruppenphase läuft weiter auf Hochtouren und auch am Samstag, den 20. Juni, steht erneut Fußball auf dem Programm. In Gruppe E trifft die deutsche Nationalmannschaft auf die Elfenbeinküste. Gespielt wird im BMO Field in Toronto, der Anpfiff erfolgt um 22 Uhr.

Im folgenden Absatz erfahrt Ihr, wo Ihr die Partie live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Läuft Deutschland heute live im Free TV? Sender für DFB Team vs. Elfenbeinküste bei der WM 2026





Wie alle Spiele mit deutscher Beteiligung wird auch das heutige Duell gegen die Elfenbeinküste live im Free-TV übertragen. Nach dem Auftakt bei der ARD übernimmt diesmal das ZDF die Ausstrahlung. Oliver Schmidt kommentiert die Begegnung, die zudem kostenlos im Livestream auf zdf.de verfügbar ist.

Parallel dazu zeigt auch MagentaTV die Partie im Pay-TV. Der Telekom-Anbieter überträgt als einziger alle 104 WM-Spiele live, Wolff Fuss begleitet das Spiel als Kommentator.

Läuft Deutschland heute live im Free TV? Sender für DFB Team vs. Elfenbeinküste bei der WM 2026 - Wichtigste Infos

Begegnung Deutschland vs. Elfenbeinküste Wettbewerb WM 2026 Spieltag 2 (Gruppenphase) Datum 20. Juni 2026 Uhrzeit 22 Uhr Ort BMO Field, Toronto (Kanada) TV MagentaTV, ZDF Livestream MagentaTV, zdf.de Liveticker SPOX

Läuft Deutschland heute live im Free TV? Sender für DFB Team vs. Elfenbeinküste bei der WM 2026 - Die Tabelle der Gruppe E