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Läuft Deutschland heute live im Free TV? Sender für DFB Team vs. Elfenbeinküste bei der WM 2026

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Bei der WM kommt es heute zum Duell zwischen Deutschland und der Elfenbeinküste. GOAL informiert Euch darüber, wo die Partie live im TV und im Livestream übertragen wird.

Die WM-Gruppenphase läuft weiter auf Hochtouren und auch am Samstag, den 20. Juni, steht erneut Fußball auf dem Programm. In Gruppe E trifft die deutsche Nationalmannschaft auf die Elfenbeinküste. Gespielt wird im BMO Field in Toronto, der Anpfiff erfolgt um 22 Uhr.

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Im folgenden Absatz erfahrt Ihr, wo Ihr die Partie live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Läuft Deutschland heute live im Free TV? Sender für DFB Team vs. Elfenbeinküste bei der WM 2026


Wie alle Spiele mit deutscher Beteiligung wird auch das heutige Duell gegen die Elfenbeinküste live im Free-TV übertragen. Nach dem Auftakt bei der ARD übernimmt diesmal das ZDF die Ausstrahlung. Oliver Schmidt kommentiert die Begegnung, die zudem kostenlos im Livestream auf zdf.de verfügbar ist.

Parallel dazu zeigt auch MagentaTV die Partie im Pay-TV. Der Telekom-Anbieter überträgt als einziger alle 104 WM-Spiele live, Wolff Fuss begleitet das Spiel als Kommentator.

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Läuft Deutschland heute live im Free TV? Sender für DFB Team vs. Elfenbeinküste bei der WM 2026 - Wichtigste Infos

Begegnung

Deutschland vs. Elfenbeinküste

Wettbewerb

WM 2026

Spieltag

2 (Gruppenphase)

Datum

20. Juni 2026

Uhrzeit

22 Uhr

Ort

BMO Field, Toronto (Kanada)

TV

MagentaTV, ZDF

Livestream

MagentaTV, zdf.de

Liveticker

SPOX

Läuft Deutschland heute live im Free TV? Sender für DFB Team vs. Elfenbeinküste bei der WM 2026 - Die Tabelle der Gruppe E

Platz

Mannschaft

Sp.

S

U

N

Tore

Diff.

Pkt.

1

Deutschland

1

1

0

0

7:1

6

3

2

Elfenbeinküste

1

1

0

0

1:0

1

3

3

Ecuador

1

0

0

1

0:1

-1

0

4

Curaçao

1

0

0

1

1:7

-6

0

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Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".