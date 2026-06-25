Für Gruppensieger Deutschland hat die Partie gegen Ecuador zwar keine Bedeutung mehr für das Weiterkommen, dennoch möchte das DFB-Team den positiven Rhythmus beibehalten und sich optimal auf die K.-o.-Phase vorbereiten. Das letzte Gruppenspiel der Gruppe E bei der WM findet am heutigen Donnerstag (25. Juni) um 22 Uhr statt. Austragungsort ist das MetLife Stadium (offiziell New York New Jersey Stadium) in East Rutherford.

Alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream von Deutschland gegen Ecuador bekommt Ihr hier.

Läuft Deutschland heute live im Free TV? Sender für DFB Team vs. Ecuador bei der WM 2026





Das Duell zwischen Deutschland und Ecuador könnt Ihr wie gewohnt bei zwei Anbietern live verfolgen. Auch MagentaTV ist wieder mit dabei.

Der Telekom-Anbieter zeigt alle WM-Spiele live, darunter 44 Partien exklusiv sowie sämtliche Begegnungen der deutschen Nationalmannschaft. Neben den Experten Jürgen Klopp, Mats Hummels und Thomas Müller begleiten Moderator Johannes B. Kerner und Kommentator Wolff Fuss das letzte Gruppenspiel des DFB-Teams.

Die zweite Möglichkeit bietet die ARD im Free-TV. Moderatorin Esther Sedlaczek, Experte Bastian Schweinsteiger und Kommentator Philipp Sohmer führen durch die Übertragung. Zusätzlich steht die Partie kostenlos im Livestream bei sportschau.de und in der ARD-Mediathek zur Verfügung.

Darüber hinaus bietet MagentaTV eine Konferenz mit dem Parallelspiel zwischen Curacao und der Elfenbeinküste an. Die Begleitung dieser Übertragung übernimmt Alex Küpper.

Läuft Deutschland heute live im Free TV? Sender für DFB Team vs. Ecuador bei der WM 2026 - wichtigste Infos

Begegnung Deutschland vs. Ecuador Wettbewerb WM 2026 Spieltag 3 (Gruppenphase) Datum 25. Juni 2026 Uhrzeit 22 Uhr Ort MetLife Stadium, New Jersey (USA) TV MagentaTV, ARD Livestream MagentaTV, sportschau.de / ARD-Mediathek Liveticker SPOX

Läuft Deutschland heute live im Free TV? Sender für DFB Team vs. Ecuador bei der WM 2026 - Tabelle der Gruppe E