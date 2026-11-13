Nach einem bislang durchwachsenen Auftakt unter Bundestrainer Jürgen Klopp, bei dem lediglich ein Sieg aus vier Partien heraussprang, steht für die deutsche Nationalmannschaft der Abschluss der Nations-League-Gruppenphase an. Am heutigen Freitag (13. November) ist das DFB-Team auswärts in Serbien gefordert. Die Begegnung im Belgrader Stadion Rajko Mitic wird um 20.45 Uhr angepfiffen. Aufgrund einer UEFA-Sperre findet das Duell ohne Zuschauer statt.
Welcher Sender die Partie heute live im Free-TV und Livestream zeigt bzw. überträgt, erfahrt Ihr hier bei GOAL.
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Läuft Deutschland heute live bei ARD, ZDF oder RTL? Übertragung von DFB-Team mit Jürgen Klopp gegen Serbien in der Nations League
Das Duell zwischen Serbien und Deutschland ist auch im Free-TV zu sehen. Ein kostenpflichtiges Abonnement ist für die Übertragung im Fernsehen somit nicht erforderlich. Anders als bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF übernimmt am heutigen Freitag RTL die Live-Übertragung.
Die Vorberichterstattung startet um 20.15 Uhr und damit 30 Minuten vor dem Anpfiff. Durch die Sendung führen Moderatorin Laura Wontorra, Experte Lothar Matthäus und Kommentator Wolff-Christoph Fuss.
Wer die Begegnung lieber im Livestream verfolgen möchte, benötigt dagegen ein kostenpflichtiges Abo bei RTL+. Für die Übertragung von Live-Sport ist mindestens das Paket RTL+ Premium erforderlich. Dieses kostet regulär 9,99 Euro pro Monat. Mehr Infos gibt es hier.
RTL+ lässt sich auf zahlreichen Geräten nutzen. Neben Smart-TVs und Streaming-Sticks wie Fire TV oder Apple TV steht der Dienst auch auf PlayStation- und Xbox-Konsolen sowie auf Smartphones und Tablets zur Verfügung.
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Läuft Deutschland heute live bei ARD, ZDF oder RTL? Übertragung von DFB-Team mit Jürgen Klopp gegen Serbien in der Nations League - die wichtigsten Infos
Begegnung
Serbien vs. Deutschland
Datum und Uhrzeit
13. November, 20.45 Uhr
Wettbewerb
Nations League
Spieltag
5 (Gruppenphase)
Ort
Stadion Rajko Mitic, Belgrad
Übertragung Free-TV
RTL
Übertragung Livestream
RTL+
Läuft Deutschland heute live bei ARD, ZDF oder RTL? Übertragung von DFB-Team mit Jürgen Klopp gegen Serbien in der Nations League - die Tabelle und bisherigen Ergebnisse
Das bisher einzige Erfolgserlebnis in der Gruppenphase gelang der deutschen Mannschaft ausgerechnet gegen Serbien. Im Hinspiel in München setzte sich das DFB-Team souverän mit 2:0 durch.
Um die Hoffnungen auf den Einzug ins Viertelfinale aufrechtzuerhalten, ist Deutschland nun erneut auf einen Sieg angewiesen. Drei weitere Punkte sind dafür dringend notwendig.
Die Ergebnisse und Termine der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League:
- 24. September, 20:45 Uhr - Niederlande gegen Deutschland: 1:1
- 27. September, 20:45 Uhr - Deutschland gegen Griechenland: 0:1
- 1. Oktober, 20:45 Uhr - Deutschland gegen Serbien: 2:0
- 4. Oktober, 20:45 Uhr - Griechenland gegen Deutschland: 0:0
- 13. November, 20:45 Uhr - Serbien gegen Deutschland
- 16. November, 20.45 Uhr - Deutschland gegen Niederlande
Die Tabelle der Liga A, Gruppe 2 mit dem DFB-Team:
Platz
Team
Spiele
S
U
N
Tore
Differenz
Punkte
1.
Niederlande
4
2
2
0
7:5
+2
8
2.
Griechenland
4
2
2
0
5:3
+2
8
3.
Deutschland
4
1
2
1
3:2
+1
5
4.
Serbien
4
0
0
4
1:7
-6
0
Läuft Deutschland heute live bei ARD, ZDF oder RTL? Übertragung von DFB-Team mit Jürgen Klopp gegen Serbien in der Nations League - Kader deutsche Nationalmannschaft
Position
Spieler
Tor
Marc-Andre ter Stegen (Ajax Amsterdam)
Tor
Alexander Nübel (Besiktas Istanbul)
Tor
Jonas Urbig (FC Bayern München)
Abwehr
Ridle Baku (RB Leipzig)
Abwehr
Finn Jeltsch (VfB Stuttgart)
Abwehr
Jonathan Tah (FC Bayern München)
Abwehr
Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart)
Abwehr
Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)
Abwehr
Philipp Treu (SC Freiburg)
Abwehr
Nathaniel Brown (FC Bayern München)
Abwehr
Malick Thiaw (Newcastle United)
Mittelfeld
Brajan Gruda (RB Leipzig)
Mittelfeld
Lennart Karl (FC Bayern München)
Mittelfeld
Joshua Kimmich (FC Bayern München)
Mittelfeld
Felix Nmecha (Borussia Dortmund)
Mittelfeld
Tom Bischof (FC Bayern München)
Mittelfeld
Aleksandar Pavlovic (FC Bayern München)
Mittelfeld
Said El Mala (1. FC Köln)
Mittelfeld
Derry Scherhant (SC Freiburg)
Mittelfeld
Florian Wirtz (FC Liverpool)
Mittelfeld
Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach)
Angriff
Kai Havertz (FC Arsenal)
Angriff
Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt)
Angriff
Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen)