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UEFA Nations League A
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DFB-Team heute live sehen
GOAL

Läuft Deutschland heute live bei ARD, ZDF oder RTL? Übertragung von DFB-Team mit Jürgen Klopp gegen Serbien in der Nations League

UEFA Nations League A
Serbien - Deutschland
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Deutschland trifft am heutigen Freitag in der Nations League auf Serbien. Doch wo wird das Gastspiel der deutschen Nationalmannschaft live im Free-TV und im Livestream übertragen? Alle Informationen zur Übertragung des DFB-Teams gibt es hier im Überblick.

Nach einem bislang durchwachsenen Auftakt unter Bundestrainer Jürgen Klopp, bei dem lediglich ein Sieg aus vier Partien heraussprang, steht für die deutsche Nationalmannschaft der Abschluss der Nations-League-Gruppenphase an. Am heutigen Freitag (13. November) ist das DFB-Team auswärts in Serbien gefordert. Die Begegnung im Belgrader Stadion Rajko Mitic wird um 20.45 Uhr angepfiffen. Aufgrund einer UEFA-Sperre findet das Duell ohne Zuschauer statt.

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Welcher Sender die Partie heute live im Free-TV und Livestream zeigt bzw. überträgt, erfahrt Ihr hier bei GOAL.

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Läuft Deutschland heute live bei ARD, ZDF oder RTL? Übertragung von DFB-Team mit Jürgen Klopp gegen Serbien in der Nations League

Das Duell zwischen Serbien und Deutschland ist auch im Free-TV zu sehen. Ein kostenpflichtiges Abonnement ist für die Übertragung im Fernsehen somit nicht erforderlich. Anders als bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF übernimmt am heutigen Freitag RTL die Live-Übertragung.

Nächste Spiele
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UEFA Nations League A

13. Nov. 2026

GER

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Die Vorberichterstattung startet um 20.15 Uhr und damit 30 Minuten vor dem Anpfiff. Durch die Sendung führen Moderatorin Laura Wontorra, Experte Lothar Matthäus und Kommentator Wolff-Christoph Fuss.

Wer die Begegnung lieber im Livestream verfolgen möchte, benötigt dagegen ein kostenpflichtiges Abo bei RTL+. Für die Übertragung von Live-Sport ist mindestens das Paket RTL+ Premium erforderlich. Dieses kostet regulär 9,99 Euro pro Monat. Mehr Infos gibt es hier.

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Läuft Deutschland heute live bei ARD, ZDF oder RTL? Übertragung von DFB-Team mit Jürgen Klopp gegen Serbien in der Nations League - die wichtigsten Infos

Begegnung

Serbien vs. Deutschland

Datum und Uhrzeit

13. November, 20.45 Uhr

Wettbewerb

Nations League

Spieltag

5 (Gruppenphase)

Ort

Stadion Rajko Mitic, Belgrad

Übertragung Free-TV

RTL

Übertragung Livestream

RTL+

Läuft Deutschland heute live bei ARD, ZDF oder RTL? Übertragung von DFB-Team mit Jürgen Klopp gegen Serbien in der Nations League - die Tabelle und bisherigen Ergebnisse

Das bisher einzige Erfolgserlebnis in der Gruppenphase gelang der deutschen Mannschaft ausgerechnet gegen Serbien. Im Hinspiel in München setzte sich das DFB-Team souverän mit 2:0 durch.

Um die Hoffnungen auf den Einzug ins Viertelfinale aufrechtzuerhalten, ist Deutschland nun erneut auf einen Sieg angewiesen. Drei weitere Punkte sind dafür dringend notwendig.

Die Ergebnisse und Termine der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League:

  • 24. September, 20:45 Uhr - Niederlande gegen Deutschland: 1:1
  • 27. September, 20:45 Uhr - Deutschland gegen Griechenland: 0:1
  • 1. Oktober, 20:45 Uhr - Deutschland gegen Serbien: 2:0
  • 4. Oktober, 20:45 Uhr - Griechenland gegen Deutschland: 0:0
  • 13. November, 20:45 Uhr - Serbien gegen Deutschland
  • 16. November, 20.45 Uhr - Deutschland gegen Niederlande

Die Tabelle der Liga A, Gruppe 2 mit dem DFB-Team:

Platz

Team

Spiele

S

U

N

Tore

Differenz

Punkte

1.

Niederlande

4

2

2

0

7:5

+2

8

2.

Griechenland

4

2

2

0

5:3

+2

8

3.

Deutschland

4

1

2

1

3:2

+1

5

4.

Serbien

4

0

0

4

1:7

-6

0

Germany v Serbia - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD3Getty Images

Läuft Deutschland heute live bei ARD, ZDF oder RTL? Übertragung von DFB-Team mit Jürgen Klopp gegen Serbien in der Nations League - Kader deutsche Nationalmannschaft

Position

Spieler

Tor

Marc-Andre ter Stegen (Ajax Amsterdam)

Tor

Alexander Nübel (Besiktas Istanbul)

Tor

Jonas Urbig (FC Bayern München)

Abwehr

Ridle Baku (RB Leipzig)

Abwehr

Finn Jeltsch (VfB Stuttgart)

Abwehr

Jonathan Tah (FC Bayern München)

Abwehr

Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart)

Abwehr

Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

Abwehr

Philipp Treu (SC Freiburg)

Abwehr

Nathaniel Brown (FC Bayern München)

Abwehr

Malick Thiaw (Newcastle United)

Mittelfeld

Brajan Gruda (RB Leipzig)

Mittelfeld

Lennart Karl (FC Bayern München)

Mittelfeld

Joshua Kimmich (FC Bayern München)

Mittelfeld

Felix Nmecha (Borussia Dortmund)

Mittelfeld

Tom Bischof (FC Bayern München)

Mittelfeld

Aleksandar Pavlovic (FC Bayern München)

Mittelfeld

Said El Mala (1. FC Köln)

Mittelfeld

Derry Scherhant (SC Freiburg)

Mittelfeld

Florian Wirtz (FC Liverpool)

Mittelfeld

Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach)

Angriff

Kai Havertz (FC Arsenal)

Angriff

Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt)

Angriff

Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen)

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