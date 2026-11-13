Nach einem bislang durchwachsenen Auftakt unter Bundestrainer Jürgen Klopp, bei dem lediglich ein Sieg aus vier Partien heraussprang, steht für die deutsche Nationalmannschaft der Abschluss der Nations-League-Gruppenphase an. Am heutigen Freitag (13. November) ist das DFB-Team auswärts in Serbien gefordert. Die Begegnung im Belgrader Stadion Rajko Mitic wird um 20.45 Uhr angepfiffen. Aufgrund einer UEFA-Sperre findet das Duell ohne Zuschauer statt.

Welcher Sender die Partie heute live im Free-TV und Livestream zeigt bzw. überträgt, erfahrt Ihr hier bei GOAL.

Anzeige

Läuft Deutschland heute live bei ARD, ZDF oder RTL? Übertragung von DFB-Team mit Jürgen Klopp gegen Serbien in der Nations League

Das Duell zwischen Serbien und Deutschland ist auch im Free-TV zu sehen. Ein kostenpflichtiges Abonnement ist für die Übertragung im Fernsehen somit nicht erforderlich. Anders als bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF übernimmt am heutigen Freitag RTL die Live-Übertragung.

Nächste Spiele SER UEFA Nations League A 14:45 GER Ansehen

Die Vorberichterstattung startet um 20.15 Uhr und damit 30 Minuten vor dem Anpfiff. Durch die Sendung führen Moderatorin Laura Wontorra, Experte Lothar Matthäus und Kommentator Wolff-Christoph Fuss.

Wer die Begegnung lieber im Livestream verfolgen möchte, benötigt dagegen ein kostenpflichtiges Abo bei RTL+. Für die Übertragung von Live-Sport ist mindestens das Paket RTL+ Premium erforderlich. Dieses kostet regulär 9,99 Euro pro Monat. Mehr Infos gibt es hier.

RTL+ lässt sich auf zahlreichen Geräten nutzen. Neben Smart-TVs und Streaming-Sticks wie Fire TV oder Apple TV steht der Dienst auch auf PlayStation- und Xbox-Konsolen sowie auf Smartphones und Tablets zur Verfügung.

Mit NordVPN überall auf der Welt streamen

Wenn Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr auch auf ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) zurückgreifen, um Spiele über Euren gewohnten Streaming-Dienst anzusehen. Ein VPN wie beispielsweise NordVPN ermöglicht es Euch, beim Streaming eine sichere Online-Verbindung herzustellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

NordVPN ab 3,49 €/Mo. Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen. 10 Geräte gleichzeitig abgesichert 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten Dedizierte IP-Adresse Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

Läuft Deutschland heute live bei ARD, ZDF oder RTL? Übertragung von DFB-Team mit Jürgen Klopp gegen Serbien in der Nations League - die wichtigsten Infos

Begegnung Serbien vs. Deutschland Datum und Uhrzeit 13. November, 20.45 Uhr Wettbewerb Nations League Spieltag 5 (Gruppenphase) Ort Stadion Rajko Mitic, Belgrad Übertragung Free-TV RTL Übertragung Livestream RTL+

Läuft Deutschland heute live bei ARD, ZDF oder RTL? Übertragung von DFB-Team mit Jürgen Klopp gegen Serbien in der Nations League - die Tabelle und bisherigen Ergebnisse

Das bisher einzige Erfolgserlebnis in der Gruppenphase gelang der deutschen Mannschaft ausgerechnet gegen Serbien. Im Hinspiel in München setzte sich das DFB-Team souverän mit 2:0 durch.

Um die Hoffnungen auf den Einzug ins Viertelfinale aufrechtzuerhalten, ist Deutschland nun erneut auf einen Sieg angewiesen. Drei weitere Punkte sind dafür dringend notwendig.

Die Ergebnisse und Termine der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League:

24. September, 20:45 Uhr - Niederlande gegen Deutschland: 1:1

- Niederlande gegen Deutschland: 1:1 27. September, 20:45 Uhr - Deutschland gegen Griechenland: 0:1

- Deutschland gegen Griechenland: 0:1 1. Oktober, 20:45 Uhr - Deutschland gegen Serbien: 2:0

- Deutschland gegen Serbien: 2:0 4. Oktober, 20:45 Uhr - Griechenland gegen Deutschland: 0:0

- Griechenland gegen Deutschland: 0:0 13. November, 20:45 Uhr - Serbien gegen Deutschland

- Serbien gegen Deutschland 16. November, 20.45 Uhr - Deutschland gegen Niederlande

Die Tabelle der Liga A, Gruppe 2 mit dem DFB-Team:

Platz Team Spiele S U N Tore Differenz Punkte 1. Niederlande 4 2 2 0 7:5 +2 8 2. Griechenland 4 2 2 0 5:3 +2 8 3. Deutschland 4 1 2 1 3:2 +1 5 4. Serbien 4 0 0 4 1:7 -6 0

Getty Images

Läuft Deutschland heute live bei ARD, ZDF oder RTL? Übertragung von DFB-Team mit Jürgen Klopp gegen Serbien in der Nations League - Kader deutsche Nationalmannschaft