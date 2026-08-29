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Läuft BVB (Borussia Dortmund) vs. HSV (Hamburger SV) heute live bei Sky oder DAZN? Topspiel der Bundesliga im TV und Livestream sehen

Bundesliga
Borussia Dortmund - Hamburger SV
Borussia Dortmund
Hamburger SV

Zum Auftakt in die neue Bundesliga-Saison trifft der BVB am heutigen Samstag im Topspiel auf den HSV. Wo Ihr das Duell zwischen Borussia Dortmund und dem Hamburger SV live im TV und im Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Im ersten Topspiel der neuen Bundesliga-Saison treffen Borussia Dortmund und der Hamburger SV aufeinander. Anpfiff ist am heutigen Samstag, den 29. August, um 18.30 Uhr im Signal Iduna Park.

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Doch wo wird das Duell live im TV und Livestream übertragen? Im Folgenden findet Ihr alle wichtigen Informationen zur Übertragung der Partie.

Läuft BVB (Borussia Dortmund) vs. HSV (Hamburger SV) heute live bei Sky oder DAZN? Topspiel der Bundesliga im TV und Livestream sehen

Für das Duell zwischen dem BVB und dem HSV gibt es nur eine Möglichkeit, live dabei zu sein: Die Partie wird exklusiv bei Sky übertragen.

Der Pay-TV-Sender hält auch in dieser Saison die Übertragungsrechte für sämtliche Bundesliga-Spiele am Samstagabend um 18.30 Uhr. Darüber hinaus zeigt Sky die Einzelpartien am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr sowie das jeweilige Freitagsspiel. Bis zu zehn Bundesliga-Partien sind in dieser Spielzeit zudem im Free-TV bei RTL zu sehen. Das Topspiel zwischen Borussia Dortmund und dem Hamburger SV gehört allerdings nicht dazu. Weitere Informationen dazu findet Ihr hier.

Wer über das entsprechende Sky-Abonnement verfügt, kann die Partie auch im Livestream verfolgen. Dafür stehen SkyGo und WOW zur Verfügung.

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Die Vorberichterstattung startet direkt im Anschluss an die Nachmittagsspiele um 15.30 Uhr. Dabei wird unter anderem Experte Lothar Matthäus durch die Vorberichte führen. Kommentiert wird das Topspiel von Wolff Fuss.

Läuft BVB (Borussia Dortmund) vs. HSV (Hamburger SV) heute live bei Sky oder DAZN? Topspiel der Bundesliga im TV und Livestream sehen - die wichtigsten Infos

Spiel

BVB (Borussia Dortmund) vs. HSV (Hamburger SV)

Wettbewerb

Bundesliga, 1. Spieltag

Datum

Samstag, 28. August 2026

Uhrzeit

15.30 Uhr

Spielort

Signal Iduna Park, Dortmund

Übertragung live im TV

Sky

Übertragung im Livestream

WOW, SkyGo

Hamburger SV v Sport-Club Freiburg - BundesligaGetty Images


Läuft BVB (Borussia Dortmund) vs. HSV (Hamburger SV) heute live bei Sky oder DAZN? Topspiel der Bundesliga im TV und Livestream sehen - die letzten Duelle

Nach der Rückkehr des HSV in die Bundesliga kam es in der vergangenen Saison erstmals seit sieben Jahren wieder zu zwei Duellen mit Borussia Dortmund. Im Rückspiel setzte sich der BVB vor heimischem Publikum knapp mit 3:2 durch, während das Hinspiel mit einem 1:1-Unentschieden endete.

Auch in der Hamburger Abstiegssaison 2017/18 hatte Dortmund in beiden Begegnungen die Nase vorn und gewann mit 2:0 sowie 3:0. Der bislang letzte HSV-Erfolg gegen den BVB liegt dagegen fast elf Jahre zurück: Im November 2015 siegte der Hamburger SV mit 3:1.

BVB vs. HSV: Die letzten zehn Spiele und Ergebnisse im Überblick

Datum

Wettbewerb

Begegnung

Ergebnis

21.03.2026

Bundesliga, 27. Spieltag

Borussia Dortmund – Hamburger SV

3:2

08.11.2025

Bundesliga, 10. Spieltag

Hamburger SV – Borussia Dortmund

1:1

10.02.2018

Bundesliga, 22. Spieltag

Borussia Dortmund – Hamburger SV

2:0

20.09.2017

Bundesliga, 5. Spieltag

Hamburger SV – Borussia Dortmund

0:3

04.04.2017

Bundesliga, 27. Spieltag

Borussia Dortmund – Hamburger SV

3:0

05.11.2016

Bundesliga, 10. Spieltag

Hamburger SV – Borussia Dortmund

2:5

17.04.2016

Bundesliga, 30. Spieltag

Borussia Dortmund – Hamburger SV

3:0

20.11.2015

Bundesliga, 13. Spieltag

Hamburger SV – Borussia Dortmund

3:1

07.03.2015

Bundesliga, 24. Spieltag

Hamburger SV – Borussia Dortmund

0:0

04.10.2014

Bundesliga, 7. Spieltag

Borussia Dortmund – Hamburger SV

0:1

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