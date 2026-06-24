Am heutigen Mittwoch, den 24. Juni, treffen in der WM-Gruppenphase Bosnien und Herzegowina und Katar aufeinander. Anpfiff ist um 21 Uhr im Lumen Field in Seattle.

Hier erfahrt Ihr, wo und Ihr die heutige Partie live im TV und per Livestream verfolgen könnt.

Läuft Bosnien-Herzegowina vs. Katar heute nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF? Und wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM im Live Stream und TV?

Bosnien gegen Katar wird heute ausschließlich bei MagentaTV übertragen und ist nicht im Free-TV zu sehen. Der Anbieter besitzt die Rechte an der Partie und zeigt sie live - der Zugriff ist nur mit aktivem Abo möglich. Am Mikrofon begleitet Markus Höhner die Begegnung.

Parallel zum Spiel Schweiz gegen Kanada stellt MagentaTV zudem eine Konferenzschaltung zur Verfügung.

Läuft Bosnien-Herzegowina vs. Katar heute nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF? Und wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM im Live Stream und TV? Wichtigste Infos

Begegnung Bosnien und Herzegowina vs. Katar Wettbewerb WM 2026 Spieltag 3 (Gruppenphase) Datum 24. Juni 2026 Uhrzeit 21 Uhr Ort Lumen Field, Seattle (USA) TV MagentaTV Livestream MagentaTV

Läuft Bosnien-Herzegowina vs. Katar heute nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF? Und wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM im Live Stream und TV? Die Tabelle der Gruppe B