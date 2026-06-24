Goal.com
Live
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Weltmeisterschaft
team-logoBosnien und Herzegowina
Seattle Stadium
team-logoKatar
Ansehen auf MagentaTV
GOAL

Läuft Bosnien-Herzegowina vs. Katar heute nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF? Und wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM im Live Stream und TV?

Weltmeisterschaft
Bosnien und Herzegowina - Katar
Bosnien und Herzegowina
Katar

Bei der WM trifft Bosnien und Herzegowina heute auf Katar. Wo die Partie live im TV und Stream zu sehen ist, erfahrt Ihr hier bei GOAL.

Am heutigen Mittwoch, den 24. Juni, treffen in der WM-Gruppenphase Bosnien und Herzegowina und Katar aufeinander. Anpfiff ist um 21 Uhr im Lumen Field in Seattle.

MagentaTV zeigt alle WM-Spiele liveJetzt anmelden

Hier erfahrt Ihr, wo und Ihr die heutige Partie live im TV und per Livestream verfolgen könnt.

Läuft Bosnien-Herzegowina vs. Katar heute nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF? Und wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM im Live Stream und TV?

Bosnien gegen Katar wird heute ausschließlich bei MagentaTV übertragen und ist nicht im Free-TV zu sehen. Der Anbieter besitzt die Rechte an der Partie und zeigt sie live - der Zugriff ist nur mit aktivem Abo möglich. Am Mikrofon begleitet Markus Höhner die Begegnung.

Parallel zum Spiel Schweiz gegen Kanada stellt MagentaTV zudem eine Konferenzschaltung zur Verfügung.

MagentaTV zeigt alle WM-Spiele liveJetzt anmelden

Läuft Bosnien-Herzegowina vs. Katar heute nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF? Und wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM im Live Stream und TV? Wichtigste Infos

Begegnung

Bosnien und Herzegowina vs. Katar

Wettbewerb

WM 2026

Spieltag

3 (Gruppenphase)

Datum

24. Juni 2026

Uhrzeit

21 Uhr

Ort

Lumen Field, Seattle (USA)

TV

MagentaTV

Livestream

MagentaTV

Läuft Bosnien-Herzegowina vs. Katar heute nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF? Und wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM im Live Stream und TV? Die Tabelle der Gruppe B

#

Mannschaft

Sp.

S

U

N

Tore

Diff.

Pkt.

1

Kanada

2

1

1

0

7:1

6

4

2

Schweiz

2

1

1

0

5:2

3

4

3

Bosnien-Herzegowina

2

0

1

1

2:5

-3

1

4

Katar

2

0

1

1

1:7

-6

1

Werbung