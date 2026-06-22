Am heutigen Montag, den 22. Juni, treffen Argentinien und Österreich im Topspiel der Gruppe J aufeinander. Beide Teams dürften den Gruppensieg unter sich ausmachen. Anpfiff der Partie ist um 19 Uhr im AT&T Stadium in Arlington, Texas (USA), das während der WM als Dallas-Stadion geführt wird.

Bei GOAL erfahrt Ihr, wer die Übertragung im Free-TV und Livestream übernimmt.

Läuft Argentinien vs. Österreich heute live im Free TV bei ARD oder ZDF? Sender für das Gruppenspiel vom ÖFB-Team bei der WM 2026





In Deutschland übernimmt die ARD die Übertragung des Duells zwischen Argentinien und Österreich im Free-TV. Wer lieber online zuschauen möchte, kann die Partie im Livestream auf sportschau.de oder in der Mediathek des öffentlich-rechtlichen Senders verfolgen. Den Kommentar liefert Christina Graf.

Zusätzlich ist das Spiel auch bei MagentaTV zu sehen. Der Telekom-Anbieter zeigt alle WM-Partien live und überträgt davon 44 Begegnungen exklusiv. Dort begleitet Kommentator Wolff Fuss den nächsten Auftritt von Lionel Messi und dem ÖFB-Team.

Zuschauer in Österreich haben eine weitere Option: Der ORF überträgt die Begegnung ebenfalls live. Für den Kommentar sorgen Michael Wanits und Experte Florian Klein.





Läuft Argentinien vs. Österreich heute live im Free TV bei ARD oder ZDF? Sender für das Gruppenspiel vom ÖFB-Team bei der WM 2026 - wichtigste Infos

Begegnung Argentinien vs. Österreich Wettbewerb WM 2026 Spieltag 2 (Gruppenphase) Datum 22. Juni 2026 Uhrzeit 19 Uhr Ort Dallas-Stadion, Arlington, Texas (USA) TV ARD / MagentaTV Livestream sportschau.de / ARD-Mediathek / MagentaTV

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