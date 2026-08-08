Der 1. FC Magdeburg empfängt Eintracht Braunschweig in der 2. Bundesliga in der Avnet Arena in Magdeburg.

Magdeburg hat die Vorbereitung mit gemischten Ergebnissen abgeschlossen. Das jüngste Testspiel gegen West Ham United endete 1:1 – ein solider Abschluss nach einem Sieg gegen Paderborn in der Woche zuvor. Braunschweig verlor zwar das letzte Testspiel gegen Southampton mit 0:1, trennten sich aber zuletzt torlos von RAAL La Louviere.

In der abgelaufenen Saison war es Braunschweig, das die direkten Duelle klar für sich entschied. Ein 3:0-Auswärtssieg im Januar 2026 unterstrich die Überlegenheit der Gäste in dieser Paarung. Für Magdeburg-Trainer Petrik Sander geht es darum, die eigene Avnet Arena als Festung zu etablieren. Lars Kornetka und Braunschweig werden das verhindern wollen.

Alle Informationen zur TV-Übertragung, zum Live-Stream und zur Anstoßzeit findet ihr nachfolgend. Das Spiel zwischen Magdeburg und Braunschweig beginnt am 8. August um 13. Uhr.

Läuft 1. FC Magdeburg vs. Eintracht Braunschweig heute live im Free TV bei RTL oder nur im TV und Live Stream bei Sky?

Wer das Duell zwischen dem 1. FC Magdeburg und Eintracht Braunschweig live verfolgen möchte, benötigt ein Abonnement bei Sky. Eine Übertragung im Free-TV ist für die Partie nicht vorgesehen.

Der Bezahlsender zeigt auch in dieser Saison alle Begegnungen der 2. Bundesliga live. Die Partie läuft als Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 5, kommentiert von Marcel Meinert. Alternativ könnt Ihr auf Sky Sport Bundesliga 1 die Samstagskonferenz mit allen parallel stattfindenden Spielen verfolgen.

Auch im Livestream ist das Spiel verfügbar: Sky-Kunden können die Begegnung über SkyGo oder den Streamingdienst WOW live sehen.

Anstoßzeit Magdeburg gegen Braunschweig

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 1 8. Aug. 2026 - 07:00 Avnet Arena

Magdeburg vs. Braunschweig: Aufstellungen

Form

Magdeburg kommt auf eine Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den jüngsten fünf Pflichtspielen und Testspielen. Das jüngste Ergebnis war das 1:1 gegen West Ham United am 1. August. Zuvor gewann der FCM gegen Paderborn mit 2:0 und verlor das letzte Zweitligaspiel der Vorsaison gegen Kaiserslautern mit 0:1. In den fünf Partien erzielte Magdeburg sieben Tore und kassierte vier.

Braunschweig weist in den zurückliegenden fünf Spielen eine Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen auf. Das letzte Spiel endete torlos gegen RAAL La Louviere. Davor unterlag die Mannschaft Southampton mit 0:1 und verlor das Saisonfinale der Vorsaison gegen Schalke 04 mit 0:1. Den einzigen Ligasieg holte Braunschweig mit 2:1 gegen Dynamo Dresden.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste direkte Aufeinandertreffen fand am 16. Januar 2026 in der 2. Bundesliga statt: Braunschweig gewann damals auswärts mit 3:0 gegen Magdeburg. Aus den fünf vorliegenden Duellen geht Braunschweig mit drei Siegen gegenüber einem Sieg für Magdeburg hervor, ein Spiel endete unentschieden. Braunschweig erzielte in diesen Begegnungen insgesamt elf Tore, Magdeburg acht.





Magdeburg vs. Braunschweig: Die Tabellen

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