Läuft 1. FC Magdeburg bei Holstein Kiel heute live im Free TV bei RTL oder nur im TV und Live Stream bei Sky?

Holstein Kiel empfängt den 1. FC Magdeburg im Holstein Stadion in Kiel zum Zweitliga-Duell. Beide Mannschaften treffen in einem Abschnitt der Saison aufeinander, in dem jeder Punkt noch Gewicht hat.

Die Kieler befinden sich in beeindruckender Verfassung. Vier Siege aus den vergangenen vier Ligaspielen sprechen für eine Mannschaft, die Rhythmus gefunden hat und diesen Schwung unbedingt in die Heimpartie mitnehmen will.

Magdeburg reist mit gemischten Gefühlen an die Förde. Die Sachsen-Anhalter haben zuletzt gegen Hertha Berlin gewonnen, kämpfen in der Tabelle aber um Stabilität und brauchen Punkte, um Druck von sich zu nehmen.

Das Holstein Stadion wird an diesem Spieltag ein entscheidender Faktor sein. Kiel hat die Heimstärke in dieser Saison als Waffe eingesetzt, und Magdeburg muss auswärts liefern, wenn es im Klassement klettern will.

Nachfolgend findet ihr alle Informationen zur Übertragung, zum Live-Stream und zur Anstoßzeit.

Das Spiel zwischen Holstein Kiel und Magdeburg beginnt am 09.05.2026, 13:00.

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Anstoßzeit Holstein Kiel gegen Magdeburg

Holstein Kiel vs. Magdeburg: Aufstellungen

Zu Holstein Kiel liegen derzeit keine bestätigten Informationen zu Verletzungen, Sperren oder einer voraussichtlichen Aufstellung vor. Updates werden näher am Anstoß ergänzt.

Auch für Magdeburg sind aktuell keine Ausfälle oder Kaderneuigkeiten gemeldet. Sobald offizielle Informationen vorliegen, werden sie hier eingepflegt.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Holstein Kiel kommt mit vier Siegen aus den vergangenen fünf Ligaspielen in diese Partie. Die jüngste Begegnung gewannen die Kieler mit 2:0 gegen Eintracht Braunschweig. Davor setzte sich das Team mit 3:0 gegen Kaiserslautern durch und holte auch auswärts bei Hertha Berlin und Fortuna Düsseldorf je drei Punkte. Lediglich das Spiel gegen Preußen Münster endete torlos 0:0. Insgesamt erzielte Kiel in diesen fünf Partien neun Tore und kassierte nur zwei.

Magdeburg weist eine Bilanz von drei Siegen, keinem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen auf. Den letzten Ligasieg feierte die Mannschaft mit 1:0 gegen Hertha Berlin. Zuvor hatte Magdeburg mit 4:1 gegen VfL Bochum und 2:0 gegen Fortuna Düsseldorf überzeugt, verlor aber gegen Nürnberg mit 0:1 und kassierte in Paderborn eine 3:4-Niederlage. In fünf Spielen erzielte Magdeburg elf Tore, ließ aber auch sechs zu.





Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams fand am 13. Dezember 2025 in der 2. Bundesliga statt und endete 3:3, damals mit Magdeburg als Gastgeber. Aus den fünf gelisteten Duellen geht Magdeburg mit zwei Siegen hervor, Kiel gewann einmal, und zwei Partien endeten remis. Bemerkenswert: Drei der fünf Begegnungen trennten sich unentschieden, darunter auch ein 3:3 im DFB-Pokal im November 2023.





Holstein Kiel vs. Magdeburg: Die Tabellen

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