Der 1. FC Heidenheim empfängt den VfL Osnabrück in der 2. Bundesliga in der Voith-Arena. Für Heidenheim ist es der erste Pflichtspieleinsatz nach dem Abstieg aus der Bundesliga – Frank Schmidts Mannschaft will vor heimischem Publikum sofort ein Zeichen setzen.

Die Vorbereitung verlief durchwachsen. Heidenheim verlor zwei der drei Testspiele im Juli, darunter ein 1:3 gegen den Hamburger SV, und trennte sich 1:1 von Bologna. Die Formkurve zeigt noch in keine klare Richtung.

Osnabrück reist als Aufsteiger aus der 3. Liga in die Voith-Arena. Timo Schultz führte das Team stark durch die Schlussphase der vergangenen Drittligasaison – drei Siege aus den letzten vier Pflichtspielen unterstreichen die Aufbruchsstimmung beim VfL.

Der jüngste Test gegen Paderborn endete mit einer 0:2-Niederlage, was zeigt, dass auch Osnabrück noch Abstimmungsbedarf hat. Dennoch kommt der Aufsteiger mit Selbstvertrauen aus einer erfolgreichen Aufstiegssaison.

Dieses Zweitligaduell stellt Heidenheim als Mitfavorit auf den Aufstieg einem Neuling gegenüber, der beweisen will, dass er in der Liga bestehen kann. Alle Infos zur Übertragung gibt es weiter unten.

Das Spiel zwischen Heidenheim und Osnabrück beginnt am 08.08.2026 um 13:00.

Läuft 1. FC Heidenheim vs. VfL Osnabrück heute live im Free TV bei RTL oder nur im TV und Live Stream bei Sky?





Das Spiel zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem VfL Osnabrück wird live und exklusiv bei Sky übertragen. Um den Pay-TV-Sender empfangen zu können, müsst Ihr zuvor ein Abo abschließen. Den Livestream zur Übertragung der 2. Bundesliga gibt es bei Sky Go oder WOW, auch hierfür benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement.

Im Free-TV könnt Ihr Heidenheim vs. Osnabrück heute nicht live sehen. Bei RTL wird die Partie nicht übertragen.

Auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 2 werdet Ihr am Samstagmittag fündig, was die Übertragung von Heidenheim gegen Osnabrück angeht. Die Vorberichterstattung beginnt heute um 12.30, Kommentatorin des Spiels ist Rachel Rinast.

Anstoßzeit 1. FC Heidenheim gegen Osnabrück

Heidenheim vs. Osnabrück: Aufstellungen

Form

Heidenheim kommt aus einer Vorbereitungsphase mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den jüngsten fünf Partien. Der einzige Sieg gelang mit 2:1 gegen Altach, während das Team zuletzt 1:3 gegen den Hamburger SV verlor. In der abgelaufenen Bundesliga-Saison unterlag Heidenheim Mainz 05 am letzten Spieltag mit 0:2. Insgesamt erzielte die Mannschaft in diesen fünf Spielen vier Tore und kassierte acht.

Osnabrück präsentierte sich in der Schlussphase der Drittliga-Saison stark und gewann drei der letzten vier Pflichtspiele. Besonders bemerkenswert war der 4:3-Auswärtssieg bei VfB Stuttgart II. Das jüngste Testspiel gegen Paderborn verlor Osnabrück jedoch mit 0:2. In den fünf berücksichtigten Spielen traf Osnabrück achtmal und kassierte sieben Gegentreffer.





Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams datiert vom 20. Februar 2021 in der 2. Bundesliga: Osnabrück verlor damals zu Hause mit 1:2 gegen Heidenheim. Aus den vier dokumentierten Zweitligaduellen gewann Heidenheim drei Partien, während eine Begegnung unentschieden endete. Heidenheim hat in dieser Serie insgesamt acht Tore erzielt und nur vier kassiert.





FC Heidenheim vs. Osnabrück: Die Tabellen

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