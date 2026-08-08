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Deutschland 2 Bundesliga
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GOAL

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Läuft 1. FC Heidenheim vs. VfL Osnabrück heute live im Free TV bei RTL oder nur im TV und Live Stream bei Sky?

Deutschland 2 Bundesliga
FC Heidenheim - Osnabrück
FC Heidenheim
Osnabrück

In der 2. Bundesliga spielt der 1. FC Heidenheim gegen den VfL Osnabrück. Doch wo läuft die Partie heute live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Der 1. FC Heidenheim empfängt den VfL Osnabrück in der 2. Bundesliga in der Voith-Arena. Für Heidenheim ist es der erste Pflichtspieleinsatz nach dem Abstieg aus der Bundesliga – Frank Schmidts Mannschaft will vor heimischem Publikum sofort ein Zeichen setzen.

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Die Vorbereitung verlief durchwachsen. Heidenheim verlor zwei der drei Testspiele im Juli, darunter ein 1:3 gegen den Hamburger SV, und trennte sich 1:1 von Bologna. Die Formkurve zeigt noch in keine klare Richtung.

Osnabrück reist als Aufsteiger aus der 3. Liga in die Voith-Arena. Timo Schultz führte das Team stark durch die Schlussphase der vergangenen Drittligasaison – drei Siege aus den letzten vier Pflichtspielen unterstreichen die Aufbruchsstimmung beim VfL.

Der jüngste Test gegen Paderborn endete mit einer 0:2-Niederlage, was zeigt, dass auch Osnabrück noch Abstimmungsbedarf hat. Dennoch kommt der Aufsteiger mit Selbstvertrauen aus einer erfolgreichen Aufstiegssaison.

Dieses Zweitligaduell stellt Heidenheim als Mitfavorit auf den Aufstieg einem Neuling gegenüber, der beweisen will, dass er in der Liga bestehen kann. Alle Infos zur Übertragung gibt es weiter unten.

Das Spiel zwischen Heidenheim und Osnabrück beginnt am 08.08.2026 um 13:00.

Läuft 1. FC Heidenheim vs. VfL Osnabrück heute live im Free TV bei RTL oder nur im TV und Live Stream bei Sky?


Das Spiel zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem VfL Osnabrück wird live und exklusiv bei Sky übertragen. Um den Pay-TV-Sender empfangen zu können, müsst Ihr zuvor ein Abo abschließen. Den Livestream zur Übertragung der 2. Bundesliga gibt es bei Sky Go oder WOW, auch hierfür benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement.

Im Free-TV könnt Ihr Heidenheim vs. Osnabrück heute nicht live sehen. Bei RTL wird die Partie nicht übertragen.

Auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 2 werdet Ihr am Samstagmittag fündig, was die Übertragung von Heidenheim gegen Osnabrück angeht. Die Vorberichterstattung beginnt heute um 12.30, Kommentatorin des Spiels ist Rachel Rinast.

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Anstoßzeit 1. FC Heidenheim gegen Osnabrück

crest
Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 1
Voith-Arena

Heidenheim vs. Osnabrück: Aufstellungen

FC Heidenheim vs Osnabrück Aufstellungen

4-4-2
FC Heidenheim crest
FC Heidenheim
HDH
Aufstellung
Osnabrück crest
Osnabrück
OSN
3-4-2-1
1F. Feller19Jonas Föhrenbach22O. Mhamdi6P. Mainka4T. Siersleben17M. Honsak21A. Beck3Jan Schöppner24M. Costly18M. Pieringer11B. Zivzivadze32J. Krumrey27R. Fabinski24Jannik Müller25N. Wiemann28K. Faber15B. Jacobsen26F. Wagner31P. Kammerbauer10I. Badjie29D. Kopacz11Robin Meißner
Osnabrück crest
Osnabrück
OSN
4-4-2
FC Heidenheim

Startelf

Osnabrück

Ersatzspieler

Trainer

  • F. Schmidt
  • T. Schultz

Form

HDH

HDH - Form

M05
N0-2
ALT
S2-1
LUG
N0-1
BOL
U1-1
HSV
N3-1
Tor erzielt (kassiert)
4/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
OSN

OSN - Form

VEL
S2-1
SVW
S2-3
UMF
U1-1
VFB
S3-4
SCP
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
10/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Heidenheim kommt aus einer Vorbereitungsphase mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den jüngsten fünf Partien. Der einzige Sieg gelang mit 2:1 gegen Altach, während das Team zuletzt 1:3 gegen den Hamburger SV verlor. In der abgelaufenen Bundesliga-Saison unterlag Heidenheim Mainz 05 am letzten Spieltag mit 0:2. Insgesamt erzielte die Mannschaft in diesen fünf Spielen vier Tore und kassierte acht.

Osnabrück präsentierte sich in der Schlussphase der Drittliga-Saison stark und gewann drei der letzten vier Pflichtspiele. Besonders bemerkenswert war der 4:3-Auswärtssieg bei VfB Stuttgart II. Das jüngste Testspiel gegen Paderborn verlor Osnabrück jedoch mit 0:2. In den fünf berücksichtigten Spielen traf Osnabrück achtmal und kassierte sieben Gegentreffer.


Bilanz direkte Duelle

Head to Head

FC HeidenheimUnentschiedenOsnabrück
3
1
1
Deutschland 2 Bundesliga
Osnabrück badge
Osnabrück
OSN
1
FC Heidenheim badge
FC Heidenheim
HDH
2
END
Deutschland 2 Bundesliga
FC Heidenheim badge
FC Heidenheim
HDH
1
Osnabrück badge
Osnabrück
OSN
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
FC Heidenheim badge
FC Heidenheim
HDH
3
Osnabrück badge
Osnabrück
OSN
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
Osnabrück badge
Osnabrück
OSN
1
FC Heidenheim badge
FC Heidenheim
HDH
3
END
Deutschland 3 Liga
Osnabrück badge
Osnabrück
OSN
1
FC Heidenheim badge
FC Heidenheim
HDH
0
END
9Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams datiert vom 20. Februar 2021 in der 2. Bundesliga: Osnabrück verlor damals zu Hause mit 1:2 gegen Heidenheim. Aus den vier dokumentierten Zweitligaduellen gewann Heidenheim drei Partien, während eine Begegnung unentschieden endete. Heidenheim hat in dieser Serie insgesamt acht Tore erzielt und nur vier kassiert.


FC Heidenheim vs. Osnabrück: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
BraunschweigBraunschweigEBS
110061+53
S
2
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
110043+13
S
3
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
110021+13
S
4
Hertha BSCHertha BSCBSC
110010+13
S
5
DarmstadtDarmstadtSVD
10102201
U
6
Holstein KielHolstein KielHSK
10102201
U
7
KaiserslauternKaiserslauternFCK
10100001
U
8
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
10100001
U
9
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
00000000
10
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
00000000
11
Greuther FürthGreuther FürthGFT
00000000
12
Hannover 96Hannover 96H96
00000000
13
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
00000000
14
St. PauliSt. PauliFCP
00000000
15
OsnabrückOsnabrückOSN
100134-10
N
16
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
100112-10
N
17
VfL BochumVfL BochumBOC
100101-10
N
18
MagdeburgMagdeburgFCM
100116-50
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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