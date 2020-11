Länderspiel heute live im Free-TV sehen: So wird Deutschland gegen die Ukraine gezeigt / übertragen

Am Samstag bekommt es Deutschland in der Nations League mit der Ukraine zu tun. Hier erfahrt Ihr, wo das Länderspiel im Free-TV übertragen wird.

Nach dem knappen 1:0-Erfolg gegen steht für der fünfte Gruppenspieltag in der UEFA auf dem Programm: Am Samstag ist das DFB-Team gegen die gefordert, die man Anfang Oktober mit 2:1 (1:0) geschlagen hatte. Anstoß ist um 20.45 Uhr in Leipzig.

In der Liga A liegt Deutschland aktuell hinter auf dem zweiten Rang und hat ebenso wie die Ukraine (3.) einen Punkt Rückstand auf den Tabellenführer. Während das DFB-Team sein Freundschaftsspiel am Mittwoch gewinnen konnte, musste die Ukraine ein 0:2 (0:1) gegen hinnehmen.

Die Begegnung zwischen Deutschland und der Ukraine wird heute live im Free-TV gezeigt / übertragen: Wenn Ihr wissen möchtet, welchen Sender Ihr dafür einschalten müsst, seid Ihr hier genau richtig. In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung der Nations League.

Deutschland gegen die Ukraine: Das Länderspiel in der Übersicht

Begegnung Deutschland - Ukraine Datum Samstag, 14. November 2020 | 20.45 Uhr Ort Red Bull Arena, Leipzig

Bild: Getty Images

Länderspiel: Deutschland gegen die Ukraine heute live im Free-TV sehen

In dieser Saison haben sich die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF sowie der Streamingdienst DAZN die Übertragungsrechte an der UEFA Nations League gesichert. Während alle Spiele ohne deutsche Beteiligung im LIVE-STREAM bei DAZN gezeigt werden, sind die Duelle des DFB-Teams ausschließlich im Free-TV zu sehen.

Länderspiel: ZDF zeigt / überträgt Deutschland gegen die Ukraine im Free-TV

Das Aufeinandertreffen mit der Ukraine wird am Samstag im ZDF übertragen. Schon um 20.15 Uhr begrüßt Euch Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein zu den Vorberichten und führt Euch mit dem ehemaligen deutschen Nationalspieler Per Mertesacker durch den Abend. Als Kommentator ist anschließend Bela Rethy im Einsatz.

Länderspiel: Deutschland gegen die Ukraine heute live im ZDF sehen:

Übertragungsbeginn: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Moderatorin: Katrin Müller-Hohenstein

Katrin Müller-Hohenstein Kommentator: Bela Rethy

Bela Rethy Experte: Per Mertesacker

Länderspiel: Deutschland gegen die Ukraine heute im LIVE-STREAM erleben

Das Länderspiel zwischen Deutschland und der Ukraine wird jedoch nicht nur im Free-TV, sondern auch im kostenlosen LIVE-STREAM übertragen. Indem es sich beim ZDF um das öffentlich-rechtliche Fernsehen handelt, ist das Programm des Senders auch rund um die Uhr im Internet zugänglich.

Um die UEFA Nations League im LIVE-STREAM verfolgen zu können, müsst Ihr lediglich auf die Webseite des ZDF gehen und könnt darüber das TV-Angebot des Senders anschauen. Auch ohne Fernseher müsst Ihr somit nicht auf das Duell des DFB-Teams verzichten.

Länderspiel: Deutschland gegen die Ukraine im LIVE-TICKER von Goal verfolgen

Solltet Ihr am Samstag bereits andere Pläne haben, als das Länderspiel im ZDF zu schauen, könnt Ihr Deutschland gegen die Ukraine auch im LIVE-TICKER von Goal verfolgen. Wie alle Angebote auf unserer Webseite ist auch die Berichterstattung über das DFB-Team für Euch kostenlos .

Schon eine halbe Stunde vor Anstoß beginnen wir, Euch im LIVE-TICKER mit allen wichtigen Informationen zur UEFA Nations League zu versorgen. Danach erhaltet Ihr detaillierte Beschreibungen aller entscheidender Szenen, die innerhalb weniger Sekunden auf Eurem mobilen Gerät landen.

Bild: Imago Images / Vitalii Kliuiev

Länderspiel: Deutschland gegen die Ukraine: Die Aufstellungen in der Nations League

Sobald die beiden Verbände ihre Aufstellungen bekanntgegeben haben, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird heute ungefähr eine Stunde vor Anstoß der Fall sein.

Länderspiel: Deutschland gegen die Ukraine und die Übertragung auf einen Blick