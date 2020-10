Länderspiel heute live im Free-TV: So läuft Deutschland vs. Schweiz

Das deutsche Team spielt in der UEFA Nations League gegen die Schweiz. Wir verraten Euch, wo das Länderspiel heute live gezeigt / übertragen wird.

Die deutsche Nationalmannschaft hat gegen die den ersten Sieg in der UEFA eingetütet, nun geht es gegen die . Anpfiff ist heute Abend um 20.45 Uhr.

In Liga A, Gruppe D sind die Mannen von Trainer Joachim Löw gegen , die Ukraine und eben die Eidgenossen gefordert. Nach zwei Unentschieden gegen den Weltmeister von 2010 und den heutigen Gegner gab es einen 2:1-Erfolg gegen die Ukraine.

Matthias Ginter und Leon Goretzka erzielten die Treffer für das DFB-Team, am Ende der Begegnung musste man aber dennoch nochmal um den Dreier kämpfen. Wie stellen sich Kimmich, Kroos und Co. heute gegen die Schweiz an?

Länderspiel zwischen und der Schweiz heute live im Free-TV sehen? Goal liefert alle Informationen zur Übertragung der Begegnung der UEFA Nations League heute.

Länderspiel heute live: Deutschland vs. Schweiz auf einen Blick

Duell Deutschland - Schweiz Wettbewerb Nations League, Gruppe 4 Datum Dienstag, 13. Oktober 2020 | 20.45 Uhr Ort RheinEnergieStadion, Köln

Länderspiel heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt Deutschland vs. Schweiz?

Das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Schweiz wird heute Abend live im deutschen TV gezeigt / übertragen. Das heißt jedoch nicht zwingend, dass die Übertragung kostenlos ist, schließlich gibt es auch Pay-TV-Sender wie Sky, die Ihre Inhalte nicht kostenfrei übertragen.

Doch gute Nachrichten: Das Länderspiel (Deutschland vs. Schweiz) wird heute live im Free-TV ausgestrahlt. Die Begegnungen der UEFA Nations League werden in aller Regel beim Streamingdienst DAZN im LIVE-STREAM und im TV ausgestrahlt, doch bei den Spielen der deutschen Mannschaft ist alles anders.

Länderspiel heute live im Free-TV sehen: So geht's

Das Länderspiel zwischen Deutschland und der Schweiz wird heute im Free-TV bei der ARD übertragen. Das Erste hält die Übertragungsrechte für das Duell mit dem Nachbarland. Die ARD und das ZDF sind immer live mit von der Partie, wenn Nations-League-Fußball für den Weltmeister von 2014 auf dem Programm steht.

Bundestrainer Joachim Löw versteht die Diskussionen um Spielsysteme, verlangt aber von seiner Mannschaft, sich mehr an der Spielidee zu orientieren.https://t.co/a78bjevLRK — Sportschau (@sportschau) October 12, 2020

Bei der ARD geht es an diesem Dienstagabend bereits um 20.15 Uhr mit der kostenlosen Übertragung im Fernsehen los. Nach der Tagesschau meldet sich das Team live aus dem Kölner RheinEnergie-Stadion und berichtet bis 20.45 Uhr rund um das, was in den darauffolgenden 90 Minuten ansteht.

Moderatorin Jessy Wellmer begrüßt alle Fans des deutschen Teams zur Übertragung und leitet mit Bastian Schweinsteiger die Partie ein. Es folgt ein kurzer Überblick über die vollen 90 Minuten des Länderspiels heute live im Free-TV.

Länderspiel heute live im Free-TV bei der ARD sehen: Alle Informationen

Sender : ARD

: ARD Vorberichte : Ab 20.15 Uhr

: Ab 20.15 Uhr Anpfiff : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Moderatorin : Jessy Wellmer

: Jessy Wellmer Kommentator : Gerd Gottlob

: Gerd Gottlob Experte: Bastian Schweinsteiger

Bastian Schweinsteiger war bereits beim Länderspiel gegen die Ukraine mit von der Partie, um die Leistung der deutschen Nationalmannschaft einzuschätzen. Zuletzt kritisierte er das Auftreten seiner Ex-Kollegen. "Man kann sich nicht mehr so 100-prozentig identifizieren mit der Nationalmannschaft - und das ist schade. Ich hoffe, dass das Ruder wieder rumgerissen wird", sagte der frühere Fan-Liebling als ARD-Experte beim Nations-League-Premierensieg in der Ukraine.

Länderspiel heute live im Free-TV bei der ARD: Die Übertragung auf einen Blick

Uhrzeit Übertragungsbestandteil 20.15 Uhr Vorberichte mit Jessy Wellmer und Bastian Schweinsteiger 20.45 Uhr 1. Halbzeit des Länderspiels Deutschland vs. Schweiz (kommentiert von Gerd Gottlob) ca. 21.15 Uhr Halbzeit / ARD-Tagesschau ca. 21.30 Uhr 2. Halbzeit des Länderspiels Deutschland vs. Schweiz (kommentiert von Gerd Gottlob) ca. 22.15 Uhr Nachbericht mit Jessy Wellmer und Bastian Schweinsteiger + Interviews

Länderspiel heute live im Free-TV sehen: Deutschland vs. Schweiz im Direktvergleich

Deutschland (insgesamt 53 Duelle) Schweiz 37 Siege 9 7 Remis 7 143 Tore 66 Serge Gnabry (90 Mio. Euro) wertvollster Spieler Nico Elvedi (30 Mio. Euro)

Länderspiel heute live im Free-TV sehen: Deutschland vs. Schweiz im Nations-League-Hinspiel

Die deutsche Nationalmannschaft und die der Schweiz kreuzten erst vor rund einem Monat die Klingen. Am 6. September traf die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw im St. Jakobs Park zu Basel auf die Eidgenossen.

Nach einer 1:0-Führung, die Ilkay Gündogan in der 14. Minute besorgte, kassierte die DFB-Auswahl in Minute 57 den Ausgleich durch Sven Widmer. Hier gibt es ein paar Zahlen zum Spiel, welches schließlich beim 1:1 blieb.

SCHWEIZ Statistik DEUTSCHLAND 1 Tore 1 20 Schüsse 14 6 Torschüsse 4 47 % Ballbesitz 53 % 11 Fouls 19 1/0 Gelbe Karten / Rote Karten 2/0 4 Eckbälle 4

Quelle: Imago Images / Team 2