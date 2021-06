Länderspiel heute live im TV und LIVE-STREAM: Deutschland vs. Lettland und die Übertragung

Die deutsche Nationalmannschaft tritt zur EM-Generalprobe im letzten Test gegen Lettland an. Alle Infos zur Übertragung gibt es hier.

Deutschland beendet die Vorbereitung auf die EM mit einem Test gegen Lettland. Anstoß in der ESPRIT arena in Düsseldorf ist heute um 20.45 Uhr.

Es ist die Generalprobe für das DFB-Team, das in acht Tagen bei der EM zum Auftakt gegen Frankreich gefordert ist. Nach dem 1:1 im Test gegen Dänemark ist es die letzte Gelegenheit für Bundestrainer Joachim Löw, unter Wettkampfbedingungen an der Formation und der Taktik zu feilen, bevor es richtig ernst wird.

Im Gegensatz zum Unentschieden gegen Dänemark stehen Löw auch mit Antonio Rüdiger, Kai Havertz, Timo Werner und Ilkay Gündogan die vier England-Profis zur Verfügung, die zuletzt mit ihren Klubs Chelsea und Manchester City im Champions-League-Finale im Einsatz waren.

Deutschland tritt in Düsseldorf gegen Lettland an. Goal hat alle Infos zur Übertragung des Testspiels im TV und im LIVE-STREAM.

Länderspiel heute live im TV und LIVE-STREAM: Deutschland vs. Lettland - die Übersicht

BEGEGNUNG Deutschland vs. Lettland WETTBEWERB Länderspiel | EM-Vorbereitung ORT ESPRIT arena | Düsseldorf ANSTOSS 20.45 Uhr (im LIVE-TICKER) DEUTSCHE BILANZ GEGEN LETTLAND 3 Spiele | 2 Siege | 1 Unentschieden | 0 Niederlagen

Länderspiel heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird Deutschland vs. Lettland gezeigt

Die Fragen aller Fragen bei einem Live-Spiel ist immer: Wo kann man die 90 Minuten sehen? Das ist natürlich auch beim Duell zwischen dem DFB-Team und Lettland der Fall - und die Antwort ist nicht immer ganz einfach. Die Spiele der Nationalmannschaft werden manchmal von der ARD, manchmal von RTL übertragen, aber welcher der beiden Sender ist heute an der Reihe? Die Antwort ist eindeutig: RTL zeigt das Spiel zwischen Deutschland und Lettland heute live.

Länderspiel heute: Die Übertragung von Deutschland vs. Lettland im TV bei RTL

Der Privatsender aus Köln beginnt um 20.15 Uhr mit seiner Übertragung aus Düsseldorf. Durch das Programm führt wie immer Florian König, der Kommentator des Spiels ist Marco Hagemann, der von Steffen Freund als Experte am Mikrofon unterstützt wird. Der Experte im Studio ist Deutschlands Rekordnationalspieler Lothar Matthäus, der diesen Job von Uli Hoeneß übernommen hat.

Länderspiel heute: Die Übertragung von Deutschland vs. Lettland im LIVE-STREAM bei TVNOW

Das Spiel aus Düsseldorf läuft allerdings nicht nur im Fernsehen, sondern wird auch gestreamt. Die 90 Minuten sind auf der Streamingplattform TVNOW zu sehen, die das Online-Angebot von RTL ist.

Dabei ist TVNOW jedoch im Gegensatz zu den Mediatheken von ARD und ZDF nicht kostenlos. Es besteht die Möglichkeit, die Plattform 30 Tage lang kostenfrei zu testen, danach werden monatlich jedoch 4,99 Euro monatlich für die günstigere der beiden Premium-Varianten fällig. Die teurere der beiden Varianten kostet 7,99 Euro pro Monat.

Länderspiel heute im TV und LIVE-STREAM: Deutschland vs. Lettland im Re-Live auf DAZN

Die Frage nach der TV-Übertragung und dem LIVE-STREAM ist damit geklärt, aber es gibt noch eine weitere Möglichkeit, das Spiel zwischen Deutschland und Lettland zu verfolgen: im Re-Live auf DAZN. Ab 0 Uhr steht für Euch auf der Streamingplattform das gesamte Spiel zum Abruf bereit. Ihr könnt Euch noch einmal die 90 Minuten aus Düsseldorf anschauen.

Das Ganze ist kostenlos möglich, denn DAZN bietet Euch einen Gratismonat, in dem Ihr nach Herzenslust das Angebot des Streamingdienstes ausprobieren könnt. Entscheidet Ihr Euch danach dafür, ein Abo abzuschließen, kostet es im Monatsabo nur 11,99 Euro und im Jahresabo für 119,99 Euro. Neben Länderspiel-Fußball bietet Euch DAZN zahlreiche Top-Ligen und Top-Wettbewerbe aus dem Fußball sowie weitere Sportarten wie Football, Eishockey, Basketball, Tennis, Boxen und vieles mehr.

Zum Gratismonat geht's hier

Länderspiel heute im TV und LIVE-STREAM: Deutschland vs. Lettland im LIVE-TICKER von Goal

Wenn Ihr keine Zeit habt, das Spiel im TV oder Stream zu verfolgen, könnt Ihr mit dem LIVE-TICKER von Goal auf dem Laufenden bleiben. Ihr bekommt alle Chancen, Karten, Tore und wichtigen Szenen in Sekundenschnelle geliefert - und seid damit ganz nah am Geschehen in Düsseldorf dran.

Zum LIVE-TICKER

Länderspiel heute im TV und LIVE-STREAM: Deutschland vs. Lettland - der Vorbericht

Joachim Löw hat im Trainingslager erste Baustellen geschlossen - doch bis zum schweren EM-Auftakt bleibt noch einiges zu tun. Und wenig Zeit.

Seefeld (SID) Joachim Löw grüßte lachend in die Kameras. "Wollt ihr noch was wissen?", rief der Bundestrainer den Reportern auf der Tribüne am Trainingsplatz in Seefeld offen zu. Doch wirklich viele Informationen über die Inhalte gab er nicht preis, die vorletzte Einheit in den Tiroler Bergen wurde schon nach dem Aufwärmen für neugierige Augen geschlossen. Dafür gab Löw abseits des Platzes ein paar Einblicke.

Seine Motivation für das Turnier sei "riesig", sagte der scheidende Coach zehn Tage vor dem Kracherstart in München gegen Weltmeister Frankreich (15. Juni, 21.00 Uhr), die EM sei "zum Abschluss noch mal genau die richtige Herausforderung". In der überaus anspruchsvollen Gruppe F habe seine Elf "gleich K-o.-Spiele", betonte Löw im Interview mit DFB-Aktuell, aber: "Angst dürfen wir nicht haben, Angst lähmt. Wir können Weltklasseteams wie Frankreich und Portugal schlagen!"

In seiner Zuversicht sah sich Löw in den Tagen von Seefeld noch einmal bestärkt. Sein Team um die Rückkehrer Thomas Müller und Mats Hummels hat sich überraschend schnell zusammengefunden, die Stimmung ist hervorragend. "Anstehende Konflikte zwischen Spieler-Gruppen kann ich hier nicht erkennen", bekräftigte DFB-Direktor Oliver Bierhoff diesen Eindruck.

Auf dem Platz geht es teilweise richtig zur Sache. Löw sieht mit Wohlwollen, dass seine Mannschaft lauter geworden ist. In den freien Stunden stärkten gemeinsame Freizeitaktivitäten den Teamgeist. Manuel Neuer rief beim Tennis mit Jonas Hofmann die "Seefeld Open" aus, Hummels borgte sich von Toni Kroos die Ausrüstung für seinen Podcast, andere gingen Golfen, Radeln oder fieberten aus der Hotellobby in Mösern mit der U21 mit.

Mit der Ankunft der "Engländer" hat Löw für die Generalprobe gegen Lettland in Düsseldorf am Montag alle Spieler beisammen. "Boarding completed", meldete "Captain" Neuer. Einzig Leon Goretzka muss noch individuell üben.

Ein paar Baustellen wird Löw aber auch nach der Übersiedlung ins EM-Quartier nach Herzogenaurach am Dienstag noch bearbeiten müssen, wenn bei Partner adidas in den "Turniermodus" (Bierhoff) geschaltet wird. Die Standards hält Löw weiterhin für "ausbaufähig", am Samstag ließ er deshalb aufblasbare Plastikmännchen auf dem Platz positionieren. Auch die Abschlussschwäche bereitet ihm Sorgen. Zudem muss er in Sachen Dreierkette wohl noch den einen oder anderen Führungsspieler überzeugen.

Eigene Zweifel an seiner Taktik kamen nach dem ersten Test gegen Dänemark (1:1) nicht auf. Der Bundestrainer halte eine sattelfeste Verteidigung für den Schlüssel zum Turniererfolg, betonte Bierhoff. Gegen die Franzosen oder Titelverteidiger Portugal "kannst du dir nicht erlauben, einem Rückstand hinterherzurennen". In der Dreierreihe sehe Löw "größeres Potenzial, diese Kompaktheit zu entwickeln".

Zusätzlich helfen soll die "Gewinnermentalität", die Löw seinem Team zwischen Karwendel und Wetterstein eingepflanzt haben will. Energie und Spielfreude seien "absolut zu spüren", betonte er, auf die EM blickt Löw daher mit "ausschließlich positiven Gedanken". Aus den Fehlern vor und bei der historischen WM-Pleite 2018 "haben wir gelernt", beteuerte er.

Damals habe man sich "zu sicher" gefühlt, erinnerte sich Bierhoff und betonte: "Ein bisschen Restzweifel musst du immer haben, ein bisschen das Kribbeln und die Sorge: Wo geht das hin? Das ist wichtig."

Den notwendigen Willen zum Erfolg habe die Mannschaft, ergänzte der Funktionär, dessen Golden Goal vor 25 Jahren den dritten und bislang letzten EM-Titel sicherte: "Das richtige Herz, den Mut und die Power musst du am 15. Juni gegen die Franzosen auf den Platz bringen."

Die Aufstellungen zum Länderspiel Deutschland vs. Lettland

Das ist die Aufstellung von Deutschland:

Neuer - Ginter, Hummels, Rüdiger - Kimmich, Kroos, Gündogan, Gosens - Havertz, Müller, Gnabry

Bank: Leno, Trapp - Günther, R. Koch, Süle, Can, Hofmann, Musiala, Neuhaus, Sane, Volland, Werner

Erfahrung pur: Mit einem Durchschnittsalter von 28 Jahren und 339 Tagen ist es die älteste deutsche Startelf seit über 19 Jahren! Im März 2002 war die Startelf in einem Testspiel gegen die USA 28 Jahre und 355 Tage alt.

Das 0-0 gegen England war zugleich das letzte Länderspiel, in dem Kimmich rechts außen vor einer Dreierkette auflief.

Die Dreierkette aus Rüdiger, Hummels und Ginter gab es bis dato nur ein einziges Mal: Beim 0-0 auswärts in England im November 2017.

Für Ginter und Rüdiger ist es jeweils das 11. Länderspiel in dieser Saison, Bestwert unter allen DFB-Spielern.

Jubiläum: Als erster Torhüter in der DFB-Historie erreicht Manuel Neuer heute die Marke von 100 Länderspielen.

4 Neue beim deutschen Team nach dem 1-1 gegen Dänemark: Antonio Rüdiger, Toni Kroos, Ilkay Gündogan und Kai Havertz starten für Niklas Süle, Lukas Klostermann, Florian Neuhaus und Leroy Sane.

Unsere Startelf! 🇩🇪🇱🇻



1 Neuer (C)

2 Rüdiger

4 Ginter

5 Hummels

6 Kimmich

7 Havertz

8 Kroos

10 Gnabry

20 Gosens

21 Gündogan

25 Müller #GERLVA #DieMannschaft pic.twitter.com/gq3ob9jXs2 — Die Mannschaft (@DFB_Team) June 7, 2021

Lettland setzt auf folgende Aufstellung:

Ozols - Fjodorovs, Cernomodijs, Oss, Jurkovskis - Karklins, Emsis - Ikaunieks, Zjuzins, Ciganikis - Uldrikis