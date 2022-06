Länderspiel heute live: Deutschland gegen Italien im TV und LIVE-STREAM

Das letzte Nations-League-Spiel im Juni 2022 steht an. Deutschland trifft dabei auf Italien. Alle Infos zur Übertragung der Partie gibt es hier.

Am heutigen Dienstagabend (14. Juni 2022) trifft Deutschland in der Nations League auf Italien. Die Partie wird um 20.45 Uhr im Borussia-Park in Mönchengladbach angepfiffen.

Beim letzten Aufeinandertreffen trennten sich die beiden Mannschaften 1:1. Überhaupt spielte die deutsche Elf in den vergangenen vier Partien immer 1:1. Heute soll also endlich mal wieder ein Sieg her und das am besten gegen den aktuellen Europameister. Aber auch Italien als Gruppenerster der Nations-League-Tabelle wird natürlich die drei Punkte aus Deutschland mitnehmen wollen. Wer am Ende die Nase vorne haben wird, erfahren wir dann ab 20:45 Uhr.

GOAL liefert Euch alle wichtigen Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

Länderspiel heute live: Deutschland vs. Italien - das Spiel auf einen Blick

Begegnung Deutschland vs. Italien Wettbewerb Nations League Anpfiff 14. Juni - 20.45 Uhr Spielort Borussia-Park (Mönchengladbach)

Länderspiel heute live: Deutschland vs. Italien - wo wird das Spiel im TV gezeigt?

Natürlich wird die Begegnung zwischen Deutschland und Italien auch im deutschen Free-TV gezeigt. Die Länderspiele der Nations League mit deutscher Beteiligung werden immer im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt, die heutige Partie bildet da keine Ausnahme. Verantwortlich für die Übertragung ist dabei das ZDF.

Hier könnt Ihr ab 20:15 Uhr die Vorberichterstattung mit Moderator Jochen Breyer und Experte Per Mertesacker verfolgen, bevor dann eine halbe Stunde später, pünktlich zum Anpfiff Kommentator Oliver Schmidt übernimmt.

Länderspiel heute live: Deutschland vs. Italien - die Partie per LIVE-STREAM sehen

Ihr wollt die Partie gerne verfolgen, seid aber vielleicht unterwegs? Dann ist der LIVE-STREAM etwas für Euch, dort könnt Ihr die vollen 90 Minuten verfolgen und braucht nur ein internetfähiges Gerät dafür. Parallel zur TV-Übertragung zeigt das ZDF die Partie nämlich auch per LIVE-STREAM.

Ihr könnt also um 20:45 Uhr einfach auf diesen Link klicken und schon die gesamte Partie per STREAM sehen. Alles, was Ihr dafür braucht, ist wie erwähnt ein internetfähiges Gerät. Ob es sich dabei um ein Smartphone, Tablet oder einen Smart-TV handelt ist ganz egal.

Länderspiel heute live: Deutschland vs. Italien - der LIVE-TICKER zum Spiel

Bei GOAL haben wir auch einen LIVE-TICKER für Euch im Angebot. Dort werdet Ihr direkt informiert, sobald auf dem Rasen etwas geschieht. Egal ob Tor, Gelbe Karte oder Auswechslung, Ihr bleibt immer up to date, was das Spielgeschehen angeht.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Länderspiel heute live: Deutschland vs. Italien - die Aufstellungen der Mannschaften

Deutschland: Neuer - Klostermann, Schlotterbeck, Rüdiger, Raum - Gündogan, Kimmich, Hofmann, Müller, Sane - Werner

Italien: Donnarumma - Calabria, Mancini, Bastoni, Spinazzola - Frattesi, Cristante, Barella - Politano, Raspadori, Gnonto