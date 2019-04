Darum fühlt sich der Galaxy-Trainer bei Zlatan Ibrahimovic an Cristiano Ronaldo und Lionel Messi erinnert

Auf seinen Kapitän angesprochen, findet Galaxy-Trainer Schelotto nur lobende Worte: Zlatan Ibrahimovic erinnere ihn an Ronaldo und Messi.

Guillermo Barros Schelotto, Trainer von , hat lobende Worte für Angreifer Zlatan Ibrahimovic gefunden und ihn mit Cristiano Ronaldo und Lionel Messi verglichen.

"Wenn du gegen Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi spielst, weiß jeder, was sie sind", sagte Schelotto am Mittwoch der LA Times über seinen Kapitän: "Mir geht es bei ihm genauso. Er sorgt dafür, dass Dinge einfach passieren. Wie Ronaldo und Messi."

Ibrahimovic war 2018 von zu LA Galaxy in die gewechselt und hat seitdem 28 Tore in 31 Spielen geschossen.

Ibrahimovic mit gutem Start in die neue MLS-Saison

Allein in der laufenden Saison kommt der 37-Jährige auf sechs Tore und eine Vorlage in nur vier Spielen, zudem hat Ibrahimovic in neun seiner letzten zehn Startelfeinsätze getroffen.

Am Samstag ist LA Galaxy gegen das noch ungeschlagene Houston Dynamo gefordert. In Los Angeles steht der schwedische Stürmer bis Dezember 2019 unter Vertrag.