PSG-Superstar Kylian Mbappe verrät: "Mein schönster Geburtstag war, als ich bei Real Madrid mittrainierte"

Mit 14 Jahren trainierte Kylian Mbappe zur Probe bei Real Madrid mit. Eine Erfahrung, die er immer noch in guter Erinnerung hat.

PSG-Stürmer Kylian Mbappe, der am Donnerstag 20 Jahre alt wird, hat verraten, welcher seiner Geburtstage er am schönsten in Erinnerung hat.

"Mein schönster Geburtstag war, als ich 14 Jahre alt wurde und eine Woche bei Real mittrainierte", sagte Mbappe im Interview mit Le Parisien. "Ich hatte das Glück, Cristiano Ronaldo und Zinedine Zidane kennenzulernen. Ich sah alle Spieler von Real. Es war genial."

Mbappe ging statt zu Real nach Monaco

Mbappe wurde seinerzeit in der berühmten französischen Nachwuchsakademie in Clairefontaine ausgebildet und entschied sich letztlich gegen einen Wechsel zu Real. Stattdessen ging er kurz nach dem Probetraining in Madrid zur AS Monaco. Lese-Empfehlung De Ligt, Sancho und Co.: Die 15 besten Teenager des Jahres 2018

Bei den Monegassen entwickelte er sich rasant zum Weltklassespieler, ehe er im Sommer 2017 zu Paris Saint-Germain wechselte. Für die Hauptstädter hat Mbappe in der laufenden Saison bisher 15 Tore in 18 Pflichtspielen erzielt.