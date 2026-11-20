So seht Ihr KV Mechelen gegen Club Brugge mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Serverstandort auswählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besucht die Website des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält, oder öffnet dessen offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

Belgien Jupiler League - Spielwoche 12 21. Nov. 2026 - 14:45 Argosstadion Achter de Kazerne

KV Mechelen empfängt Club Brugge im Argosstadion Achter de Kazerne in Mechelen zu einer Partie der First Division A. Die beiden Mannschaften befinden sich in sehr unterschiedlichen Phasen ihrer Saison.

KV Mechelen steht auf Tabellenplatz elf und will seine wechselhaften Leistungen zu Hause hinter sich lassen. Die Mannschaft von Frederik Vanderbiest hat gezeigt, dass sie an guten Tagen mithalten kann. Der Qualitätsunterschied zwischen den beiden Klubs spiegelt sich jedoch in der Tabelle wider.

Club Brugge reist in starker Form an. Die Mannschaft von Ivan Leko ist Zweiter der First Division A und hat in den vergangenen Wochen sowohl in nationalen als auch in europäischen Wettbewerben an Schwung gewonnen.

Brügge schlug PSV Eindhoven Anfang des Monats in der Champions League mit 2:1. Danach folgte in der Liga ein Unentschieden gegen Anderlecht. Die europäischen Verpflichtungen spielen auch für die Herangehensweise an die Reise nach Mechelen eine Rolle.

Mechelen hat vier seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen und wird den Heimvorteil gegen eine Mannschaft nutzen wollen, die auf mehreren Ebenen gefordert ist.

Hier erfahrt Ihr alles darüber, wie Ihr KV Mechelen gegen Club Brugge live sehen könnt.

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