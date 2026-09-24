Kurz vor dem Anpfiff des Nations-League-Spiels gegen die Niederlande musste der neue Bundestrainer Jürgen Klopp eine Änderung an seiner Startelf vornehmen.

Mittelfeldspieler Jamal Musiala vom FC Bayern München musste kurzfristig passen. "Ziehen im Oberschenkel beim Aufwärmen", erklärte RTL-Kommentator Wolff Fuss, auch die Bild berichtete von muskulären Problemen bei Musiala.

Befürchtungen, der plötzliche Ausfall des 23-Jährigen könnte etwas mit dessen während der Sommervorbereitung öffentlich gewordener Erkrankung zu tun haben, wären damit widerlegt. "Das ist mir eben auch durch den Kopf geschossen. Das hat mich ein bisschen schockiert", hatte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus als RTL-Experte zu Musialas Ausfall gesagt.

An welcher Erkrankung leidet Jamal Musiala?

Der Spielmacher leidet an einer neurologischen Dysfunktion, die zu temporär kurz auftretenden Absencen führen kann. Zwei solcher Absencen hatten bei Testspielen mit Bayern gegen RB Leipzig und den 1. FC Heidenheim im August jeweils zu Zusammenbrüchen Musialas auf dem Platz geführt.

Die Dosis der Medikation zur Behandlung der Erkrankung wurde daraufhin wieder erhöht, zuletzt traten die Probleme nicht mehr auf und Musiala stand in zwei der drei vergangenen FCB-Pflichtspiele in der Startelf. Sowohl beim 5:0 zum Champions-League-Auftakt gegen Bodö/Glimt als auch am vergangenen Freitag beim 7:0 in der Bundesliga gegen Union Berlin war Musiala ein Tor gelungen.

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Auf dem Weg zurück zu alter Form wollte der 46-malige Nationalspieler nun bei Klopps DFB-Premiere gegen die Niederlande am Donnerstag den nächsten Schritt machen. Allerdings machten ihm die muskulären Probleme beim Aufwärmen einen Strich durch die Rechnung, wohl als Vorsichtsmaßnahme ließ Klopp Musiala doch draußen. Nadiem Amiri vom 1. FSV Mainz 05 rückte dafür kurzfristig in die Anfangsformation.