Obwohl Nick Woltemade beim Sieg von Juventus Turin in der Europa League mit einem Treffer glänzte, bekam er von der italienischen Presse einmal mehr sein Fett weg.

"Es war mein bestes Spiel bei Juve. Ich habe einige gute Aktionen gezeigt, aber ich kann es noch besser", sagte der deutsche Nationalspieler im Anschluss an sein Tor zum zwischenzeitlichen Ausgleich beim 2:1-Erfolg der Alten Dame über Celta Vigo. "Tore geben mir immer Selbstvertrauen, aber ich möchte mich weiterentwickeln", ergänzte Woltemade.

Den Siegtreffer erzielte Woltemades Sturmpartner Randal Kolo Muani in der zweiten Minute der Nachspielzeit. "Wenn zwei Stürmer auf dem Platz stehen, ist es für die Verteidiger schwieriger, uns zu decken", sagte die Leihgabe von Newcastle United über das Zusammenspiel mit dem Ex-Frankfurter. "Aber ich bin nicht der Trainer (Luciano Spalletti; Anm. d. Red.), und was auch immer der Manager entscheidet, wird definitiv die richtige Entscheidung sein."

Für Woltemade, der nach einer missglückten Brustannahme von Marcos Alonso goldrichtig gestanden hatte, war es der zweite Treffer in der Europa League für die Bianconeri seit seiner Ankunft im Sommer. Seine Kritiker aus den italienischen Gazetten ließ er damit allerdings nicht verstummen, wie die Bewertung in der Gazzetta dello Sport zeigt.

Warum wurde Nick Woltemade erneut kritisiert?

"Woltemade versucht, die Rolle des Mittelstürmers mit derselben erfolglosen Hartnäckigkeit zu spielen wie ein Mann mittleren Alters, der versucht, den Hochzeitsanzug von vor zwanzig Jahren (und ein paar Kilo mehr) wieder anzuziehen", hieß es in der Zeitung. Das Urteil über sein Tor fiel hingegen auffällig nüchtern aus. Sein Abschluss sei "präzise ins unsere Eck" gegangen.

Woltemade hat weiterhin einen schweren Stand in Italien. Auch, weil er in der Serie A noch auf seinen ersten Torerfolg wartet - dort kam er bislang aber auch nur als Joker zum Einsatz. Nach dem 1:1 gegen Cagliari am Wochenende war insbesondere die Tuttosport hart mit dem früheren Stuttgarter ins Gericht gegangen. "Viel Glück, Mister Spalletti, diesem Spieler einen Sinn zu geben, der momentan wie ein Fremdkörper wirkt", hieß es über dessen Leistung inklusive der Note 5. In anderen Schlagzeilen war von "entmutigend", "völlig Fehl am Platz" und "Problemfall" zu lesen.

Woltemades erstes Tor für Juve resultierte - in seinem bis zum Spiel gegen Celta Vigo ersten und letzten Startelf-Einsatz - aus einem Elfmeter gegen NEC Nijmegen. Die Turiner besitzen keine Kaufoption für den Stürmer, der vertraglich noch bis 2031 an Newcastle gebunden ist.