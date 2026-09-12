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FC Porto v Manchester City - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Loai Mohamed und Oliver Wittenburg

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Kurioser "Esel-Vergleich": Ex-BVB-Star kritisiert Transferwahnsinn wegen Manchester Citys Deal für Ayyoub Bouaddi

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Thomas Meunier rechnet mit den teils astronomischen Ablösesummen auf dem Transfermarkt ab. Stein des Anstoßes ist für den früheren Dortmunder der Wechsel seines ehemaligen Teamkollegen zu Manchester City.

Für Meunier ist der Transferwert kein logischer Maßstab mehr, um das Niveau eines Spielers einzuschätzen. Der Sunderland-Profi und frühere Lille-Spieler reagierte damit auf den Wechsel des Marokkaners Ayyoub Bouaddi zu Manchester City für 100 Millionen Euro.

Meunier spielte 2024/2025 mit Bouaddi bei Lille und kennt dessen Fähigkeiten. Er lobte das Talent des Youngsters, lehnte es aber ab, dieses Talent mit der hohen Summe zu verbinden, die City für den Transfer zahlte.

"Ayyoub ist ein großartiger Spieler, aber wir müssen nicht mehr über Geld reden, denn auf dem Transfermarkt gibt es keine Logik mehr", wird Meunier vom Netzwerk Foot Mercato zitiert.

"Du kannst auch einen Esel für 200 Millionen Pfund kaufen und einen sehr guten Spieler für 20 Millionen. Das macht keinen Sinn mehr", sagte der 35-jährige Belgier.

Bouaddi: Von Lille zu Manchester City

Trotz seiner Kritik am Transfermarkt betonte Meunier, dass Bouaddi jedes Lob verdiene. Der junge marokkanische Mittelfeldspieler habe sich seit seinem Durchbruch in der ersten Mannschaft von Lille weiterentwickelt.

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Bouaddi bestritt 96 Spiele für den französischen Verein, bevor er bei der Weltmeisterschaft 2026 noch mehr Aufmerksamkeit auf sich zog, wo er in fünf der sechs Spiele der "Atlas-Löwen" in der Startelf stand.

Diese Leistungen lösten ein Wettbieten der Topvereine aus. Arsenal, Manchester United und angeblich auch der FC Bayern München waren interessiert, doch Manchester City sicherte sich den Transfer.

City holte den Mittelfeldspieler für 100 Millionen Euro - ein Rekordtransfer für Lille und eine immense Summe für einen vergleichsweise unerfahrenen Spieler.

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