Kuriose Retourkutsche: Union-Spieler wollten Stuttgarts Neu-Trainer Tim Walter anrufen

Tim Walter bekam am Mittwochabend einen Anruf von den Spielern Union Berlins. Der Grund war eine hämische Aussage Walters im März.

Die Spieler von -Aufsteiger haben während ihrer Aufstiegsparty am Mittwochabend an der Alten Försterei versucht, Tim Walter via Facetime anzurufen, um sich für eine Aussage des künftigen Trainers des zu revanchieren.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Nachdem Walter mit Anfang März am 24. Spieltag vor heimischer Kulisse mit 0:2 gegen den späteren Aufsteiger verloren hatte, bezeichnete er Union als eine Mannschaft, "die nicht am Fußballspielen interessiert ist".

Nach der erfolgreichen Relegation gegen Walters neuen Arbeitgeber (2:2, 0:0) sollte auf der Bühne nun eine kleine Retourkutsche für Walters Auslassungen folgen.

Union feiert, Schmiedebach ruft VfB-Coach Walter an

Wie Bilder von der Aufstiegsfeier der Berliner belegen, versuchte Mittelfeldspieler Manuel Schmiedebach, Walter mit dem Handy in der einen und dem Mikrofon in der anderen Hand anzurufen.

Dieser nahm den Anruf zwar nicht entgegen, Schmiedebach teilte den Fans an der Alten Försterei aber dennoch mit, was er dem Willig-Nachfolger zu sagen hatte: "Hier sind die, die nicht Fußball spielen können, aber trotzdem aufgestiegen sind!"