Kuriose Panne bei UD Las Palmas: 15 Spieler verpassen wegen Suche nach Kaffee den Abflug

Beim La-Liga-Aufsteiger UD Las Palmas hat sich auf dem Weg zum Auswärtsspiel beim FC Sevilla eine kuriose Panne ereignet.

WAS IST PASSIERT? Am Samstag kam der Tross des Klubs von der Insel Gran Canaria pünktlich am Flughafen an. Doch als der Linienflieger in Richtung des spanischen Festlandes abhob, fehlten an Bord 15 Las-Palmas-Profis und zwei Physiotherapeuten.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Gruppe war vom Gate losgezogen, um sich noch einen Kaffee zu genehmigen - und fand anschließend den Weg auf Anhieb nicht mehr zurück. Als sie schließlich ankamen, war das Flugzeug mit dem Zwischenziel Madrid bereits weg.

Der Verein organisierte daraufhin in Person von Vizepräsident Nicolás Ortega einen Charterflug. Noch am Samstag erreichten die 17 Personen Sevilla, wo am Sonntag (18.30 Uhr im LIVETICKER) die Partie des 5. Spieltags steigt.

Ortega wollte eigentlich erst am Sonntag der Mannschaft hinterherreisen. Damit nicht noch einmal etwas schief läuft, entschied sich der Funktionär allerdings dazu, mit den Zurückgebliebenen im Charterflugzeug zu fliegen.

WAS WURDE GESAGT? "Die Fußballer aus Gran Canarias Hauptstadt sind als Erstligisten die aktuell hochrangigsten Vertreter der Kanarischen Inseln im spanischen Fußball. Doch sie machen dem Archipel derzeit wenig Ehre", kommentierte das Portal Teneriffa News die Panne.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In der Tat läuft es für UD Las Palmas derzeit nicht nur beim Reisen nicht wirklich rund. Die Bilanz aus den ersten vier Ligaspielen: Ein Tor und zwei Punkte.

