Möchten Sie mit höherer Sicherheit auf Ihren gewohnten Streaming-Dienst zugreifen, oder aus einem anderen Teil der Welt, in dem Sie möglicherweise auf Geo-Blockaden stoßen? Hier ist ein Virtual Private Network (VPN) äußerst praktisch.

NordVPN ab 3,49 €/Mo. Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen. 10 Geräte gleichzeitig abgesichert 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten Dedizierte IP-Adresse Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

Holen Sie sich ein zuverlässiges VPN. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät (PC, Handy, Tablet) herunter.

Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät (PC, Handy, Tablet) herunter. Wählen Sie den Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Verbinden Sie sich mit dem Server. Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Besuchen Sie den offiziellen Sender. Gehen Sie auf die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.

Gehen Sie auf die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt. Melden Sie sich an & finden Sie den Stream. Erstellen Sie ein Konto oder loggen Sie sich bei Ihrem offiziellen Sender ein, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Kuopion PS vs. KAA Gent: Anstoßzeit

Conference League - Spielwoche 3 5. Nov. 2026 - 12:45 Savon Sanomat Areena

Das Spiel zwischen Kuopion PS und KAA Gent beginnt am 05.11.2026, 18:45.

Kuopion PS vs. KAA Gent heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Themen der Woche: Was war bei Kuopion PS und KAA Gent los?

Kuopion PS kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den jüngsten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das letzte Spiel endete mit einer 2:0-Niederlage gegen AC Oulu in der Veikkausliga. In den fünf Begegnungen erzielte das Team insgesamt fünf Tore und kassierte sieben. Positiv zu vermerken ist der 2:0-Sieg gegen Vaasa PS, der zeigt, dass Kuopion PS in der Lage ist, zu Null zu spielen.

KAA Gent weist in den vergangenen fünf Spielen zwei Siege, keine Unentschieden und drei Niederlagen auf. Zuletzt verlor der Klub mit 2:0 gegen Lommel in der Jupiler League. Besonders auffällig war der 4:0-Erfolg gegen RSC Anderlecht, der die Offensivstärke des Teams unterstreicht. Insgesamt kassierte Gent in diesem Zeitraum sieben Gegentore bei sieben eigenen Treffern.

Kuopion PS vs. KAA Gent: Aufstellungen

Kuopion PS vs. KAA Gent: Form

Kuopion PS vs. KAA Gent: Bilanz direkte Duelle

Kuopion PS vs. KAA Gent: Die Tabellen