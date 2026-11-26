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Nach der öffentlichen Kritik von Joshua Kimmich reagiert der Bayern-Boss nun zurückhaltend.

Vorstandschef Jan-Christian Dreesen vom FC Bayern hat äußerlich gelassen auf die Attacke des Vizekapitäns Joshua Kimmich auf die Vereinsspitze in der Causa Jamal Musiala reagiert. "Wir möchten uns ums Kümmern kümmern, und nicht ums Reden. In dem Satz steckt ein wichtiges Wort drin: nicht", sagte Dreesen am Donnerstagnachmittag bei einem Ortstermin in Unterhaching bei München.

"Deswegen", führte Dreesen weiter aus, "werde ich auch nicht weiter darüber reden. Sie werden verstehen: Wenn wir das schon so gesagt haben, dann wollen wir das auch intern klären." Auf die Frage, ob dies bedeute, dass die Bosse Kimmich zu einem Gespräch bitten werden, entgegnete der CEO: "Das habe ich nicht gesagt. Joshua hat ja zu Jamal was gesagt - das habe ich damit gemeint. Das ganze Thema Musiala, da ist alles hinreichend zu gesagt worden. Kümmern, kümmern - und nicht reden!"

Kimmich hatte die Chefetage nach deren konzertiertem Angriff auf seinen Mitspieler Musiala nach der 1:2-Niederlage am Mittwochabend in der Champions League beim OSC Lille scharf kritisiert. Das Vorgehen sei "ein No-Go" und "nicht bayern-like" gewesen, sagte der DFB-Kapitän bestimmt.

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Die Bayern hatten am Dienstag einen Burgfrieden mit dem Beraterteam von Musiala erzielt mit dem Tenor, dem Spielmacher auf dem Weg zurück zu alter Stärke Zeit zu geben. Zuvor hatte es mehrere Angriffe auf den 23-Jährigen gegeben, die aufgrund von dessen neurologischer Erkrankung infrage stellten, ob Musiala je wieder Topniveau werde erreichen können.