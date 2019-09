KSC (Karlsruher SC) vs. SV Sandhausen: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellungen, LIVE-TICKER - die 2. Bundesliga heute live sehen

Es ist der sechste Spieltag in der 2. Bundesliga und der KSC hat den SV Sandhausen zu Gast. Goal verrät, wo die Begegnung in TV und LIVE-STREAM läuft.

Der Karlsruher Sport-Club hat am Freitagabend in der 2. eine Überraschungsmannschaft zu Gast im Wildpark. Das Spiel gegen den wird bereits um 18.30 Uhr angepfiffen.

Der startete mit einem Sieg in Wiesbaden in die neue Saison 2019/20. Danach lief es für die Badener jedoch nicht mehr so gut, denn aus den darauffolgenden vier Spielen konnte man nur noch einen Dreier einfahren. Nun soll gegen Sandhausen ein Heimerfolg her.

Die Gäste, die in den vergangenen Jahren eigentlich immer gegen den Abstieg spielten, haben heuer einen guten Start hingelegt. Nach einer Niederlage am 1. Spieltag gegen den Club aus Nürnberg blieben die Sandhäuser nun viermal in Folge unbesiegt und stehen mit zehn Zählern auf Rang drei der Tabelle.

KSC (Karlsruher SC) vs. SV Sandhausen in der : Goal liefert alle Infos, wo das Freitagsspiel live in TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem: Die Highlights des Spiels danach kostenlos sehen und die Aufstellungen beider Teams erfahren.

KSC (Karlsruher SC) vs. SV Sandhausen: Das Duell auf einen Blick

Duell KSC (Karlsruher SC) vs. SV Sandhausen Datum Freitag, 13. September 2019 | 18.30 Uhr Ort Wildparkstadion, Karlsruhe Zuschauer 29.699 Plätze

KSC (Karlsruher SC) vs. SV Sandhausen: Die 2. Bundesliga heute live im TV sehen

Die 2. Bundesliga live im deutschen Fernsehen sehen - geht das? Auch die zweithöchste deutsche Spielklasse erfreut sich einer großen Beliebtheit, weswegen die Nachfrage beim TV-Publikum natürlich auch vorhanden ist.

Die schlechte Nachricht lautet in diesem Zusammenhang jedoch, dass KSC (Karlsruher SC) vs. SV Sandhausen heute nicht live im Free-TV kommt. Die fehlenden Rechte sind der Grund. Das Pay-TV zeigt die Partie jedoch in voller Länge, ihr erfahrt in den kommenden Zeilen wie.

KSC (Karlsruher SC) vs. SV Sandhausen: Das Duell live im TV bei Sky sehen

Der Pay-TV-Sender Sky hat die Rechte an der 2. Bundesliga bereits seit mehreren Jahren inne, weswegen die Partie KSC vs. Sandhausen dort auch ganz zu sehen ist. Die vollen 90 Minuten sind am Freitagabend beim Unterföhringer TV-Sender zu sehen.

Ab 17.30 Uhr beginnen die Vorberichte zum Freitagspiel bereits, denn die Ausgangslage und die personellen Angelegenheiten werden davor genauestens unter die Lupe genommen.

Zudem habt Ihr gleich zwei Optionen, wie Ihr die Begegnung sehen könnt. Zum einen läuft das Duell der beiden Zweitligisten in voller Länge als Einzelspiel, gleichzeitig kommen auch Ausschnitte in der Konferenz im TV.

Es gibt jedoch eine essenzielle Voraussetzung: Um die 2. Bundesliga live im Fernsehen sehen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement des Pay-TV-Senders. Dieses gibt es in unterschiedlichen Paketen zu erwerben. Alle Infos zu den jeweiligen Preisen findet Ihr auf der Sky-Homepage.

KSC (Karlsruher SC) vs. SV Sandhausen: Die 2. Bundesliga heute im LIVE-STREAM sehen

KSC vs. SV Sandhausen wird also in voller Länge im Fernsehen übertragen, weil Sky sich dem Duell aus dem Wildparkstadion annimmt. Doch das ist jedoch nicht die einzige Möglichkeit, wie Ihr die Partie sehen könnt.

Denn Sky bietet auch einen LIVE-STREAM zum Zweiligaspiel an, welcher im Internet von jedem Kunden des Pay-TV-Senders geöffnet werden kann.

KSC (Karlsruher SC) vs. SV Sandhausen live im Stream bei Sky Go sehen

Das Duell Karlsruhe vs. Sandhausen kommt also nicht nur live im TV, sondern wird vom Streamingportal Sky Go auch in einem LIVE-STREAM übertragen.

Hier ist jedoch auch wieder die Voraussetzung, dass Ihr die Begegnung nur live sehen könnt, wenn Ihr Kunde beim Sender seid. Seid Ihr registriert, dann könnt Ihr mit Eurer Kundennummer und einem vierstelligen PIN die vollen 90 Minuten der Partie KSC vs. Sandhausen im LIVE-STREAM sehen.

Sky Go kann auf fast allen mobilen Geräten installiert werden. Die App erhaltet Ihr in den jeweiligen Stores:

KSC (Karlsruher SC) vs. SV Sandhausen: Die Highlights auf DAZN sehen

Ihr habt die TV-Übertragung und auch den LIVE-STREAM zum Zweitligaspiel KSC vs. Sandhausen verpasst? Das ist nicht weiter tragisch, denn heutzutage ist es jedem Fan möglich, die besten Szenen der Begegnungen schnell zu sehen.

Das geht seit einiger Zeit mit DAZN besonders schnell: Der Streamingdienst zeigt die Highlights der 2. Bundesliga rund 40 Minuten nach Abpfiff auf seiner Plattform. Das gilt damit auch für KSC vs. SV Sandhausen am Freitagabend.

Um Zugriff auf die Highlights zu bekommen, benötigt Ihr lediglich ein Abonnement bei DAZN. Im Rahmen eines kostenlosen Probemonats könnt Ihr den Service des Streaminganbieters zunächst vier Wochen lang ausprobieren.

Im Anschluss kostet das DAZN-Abo monatlich 11,99 Euro . Die Mitgliedschaft ist dabei an keinerlei vertragliche Bedingungen geknüpft und kann dementsprechend jederzeit problemlos wieder gekündigt werden. Zudem gibt es die Möglichkeit, ein Jahresabo zum Preis von 119,99 Euro abzuschließen, so zahlt man auf den Monat heruntergerechnet nur noch knapp 10 Euro. Auch dabei ist der erste Monat gratis. Was derzeit bei DAZN alles übertragen wird, seht Ihr in einem stets aktuellen Artikel auf unserer Seite.

Wie beide Cheftrainer ihre Mannschaften in die Begegnung schicken, steht gegen 17.30 Uhr fest. Um diese Zeit findet Ihr die Mannschaftsaufstellungen an dieser Stelle.

KSC (Karlsruher SC) vs. SV Sandhausen im LIVE-TICKER

Keine TV-Übertragung in der Nähe und auch kein LIVE-STREAM, der die vollen 90 Minuten von KSC vs. Sandhausen in Bildern zeigt? Dann bleibt nur eine Alternative, nämlich der LIVE-TICKER von Goal zum Freitagsspiel.

Rund 30 Minuten vor Anpfiff beginnt die Berichterstattung aus Karlsruhe, wobei der Fokus auf der Ausgangslage und den Mannschaftsaufstellungen liegt. Ab 18.30 Uhr erwarten Euch dann detaillierte Schilderungen und alle Highlights, die im Wildpark von statten gehen.

Hier geht's direkt zum LIVE-TICKER von KSC (Karlsruher SC) vs. SV Sandhausen.