Kroatien vs. Wales: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER, Highlights und Co. - alles zur Übertragung der EM-Qualifikation

In der EM-Qualifikation trifft Kroatien auf Wales. Goal verrät Euch, wie Ihr die Partie heute live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Die Qualifikation für die Europameisterschaft 2020 steht auf dem Programm. Am dritten Spieltag der Gruppe E trifft Vizeweltmeister Kroatien auf Wales. Anstoß der Partie ist am Samstagnachmittag (8. Juni) um 15 Uhr in der kroatischen Stadt Osijek.

Wer fährt zur ? In der Qualifikationsgruppe E kämpfen , , die Slowakei, Ungarn und Aserbaidschan um die begehrten Plätze für die Endrunde. Die Tabellenkonstellation ist noch nicht aussagekräftig - noch ist alles offen. Kroatien ist derweil durchwachsen in die EM-Quali gestartet. Einem 2:1-Sieg gegen Aserbaidschan steht eine 1:2-Niederlage gegen Ungarn gegenüber.

Während der Vizeweltmeister von 2018 bereits zwei Spiele absolviert hat, war die walisische Nationalmannschaft erst einmal im Einsatz und hat noch eine weiße Weste. Wales gewann seinen Auftakt gegen die Slowakei mit 1:0.

Kroatien oder Wales - wer holt sich die nächsten Punkte in der EM-Quali? In diesem Artikel verraten wir Euch, wie Ihr die Partie heute live im TV, im LIVE-STREAM und im LIVE-TICKER verfolgen könnt. Außerdem liefern wir Euch alle Informationen zu den Aufstellungen und erklären Euch, wo Ihr die Highlights von Kroatien vs. Wales sehen könnt.

Kroatien vs. Wales: Die EM-Qualifikation heute im Überblick

Duell Kroatien vs. Wales Datum Samstag, 08. Juni 2019 || 15 Uhr Ort Stadion Gradski Vrt, Osijek (Kroatien) Zuschauer 18.856 Plätze

Kroatien vs. Wales heute live im TV schauen - geht das?

Gareth Bale auf Seiten der Waliser - Luka Modric, Ivan Rakitic, Ante Rebic oder Ivan Perisic im Trikot der kroatischen Nationalmannschaft. Das Starpotenzial in der EM-Qualifikation liest sich gut. Doch wird die Partie zwischen Kroatien und Wales überhaupt live im TV gezeigt?

Wir müssen Euch leider enttäuschen. Das Aufeinandertreffen zwischen Kroatien und Wales wird nicht live im TV übertragen - weder im Free-TV noch im Pay-TV. Es besteht keine Möglichkeit, das Duell beider Teams live im TV zu sehen.

Das liegt daran, dass sich weder die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF noch Sky oder andere bekannte deutsche Sportkanäle die Rechte an internationalen Länderspielen in der EM-Quali ohne deutsche Beteiligung gesichert haben. RTL zeigt ausschließlich die Qualifikationsspiele der deutsche Nationalmannschaft, jedoch nicht Kroatien vs. Wales.

Doch es gibt eine Möglichkeit, Kroatien gegen Wales live zu verfolgen. Denn das Duell wird im LIVE-STREAM bei DAZN übertragen. Wie dies funktioniert und wie Ihr die Partie am Samstag dort live verfolgen könnt, verraten wir Euch im nächsten Abschnitt.

Kroatien vs. Wales heute im LIVE-STREAM verfolgen - so geht's!

Die einzige Möglichkeit, das Duell zwischen Kroatien und Wales in der EM-Qualifikation live zu erleben, ist der LIVE-STREAM zur Partie bei DAZN.

DAZN zeigt / überträgt Kroatien vs. Wales heute im LIVE-STREAM

Mit dem LIVE-STREAM von DAZN verpasst Ihr keine Sekunde zwischen Kroatien und Wales. Der Streamingdienst ist Eure erste Anlaufstelle in puncto EM-Quali, wenn es um Spiele ohne deutsche Beteiligung geht. So zeigt DAZN auch Kroatien vs. Wales am Samstag (15 Uhr) live und in voller Länge im Stream. Wer gewinnt das Duell? Wer holt sich die nächsten Punkte auf dem Weg zur EM 2020? Ihr erfahrt es im LIVE-STREAM bei DAZN.

Bereits wenige Minuten vor dem Anpfiff, der um 15 Uhr erfolgen wird, geht der Streamingdienst am Samstagnachmittag auf Sendung. Somit braucht Ihr nicht lange der Sommerpause in den europäischen Top-Ligen hinterherzutrauern, sondern erlebt spannenden Live-Fußball. Euer EM-Quali-Verantwortlicher ist an diesem Nachmittag Guido Hüsgen. Der DAZN-Kommentator begleitet Euch während des gesamten Aufeinandertreffens beider Teams.

Ihr benötigt allerdings ein Abonnement bei DAZN, um Kroatien vs. Wales im LIVE-STREAM genießen zu können. Dieses gibt es bereits für 9,99 Euro im Monat und lässt sich jederzeit monatlich kündigen. Doch aufgepasst: Falls Ihr noch kein DAZN-Kunde seid, könnt Ihr die Partie vollkommen kostenlos verfolgen. Dies ist mit dem Gratismonat des Streamingdienstes ganz einfach möglich. Mit dem kostenlosen Probemonat erlebt Ihr die komplette DAZN-Programmvielfalt sowie alle LIVE-STREAMS und Highlights, ohne dafür auch nur einen Cent zu bezahlen.

Auf welchem Gerät Ihr die LIVE-STREAMS zur EM-Qualifikation, der Frauenfußball-WM oder in der nächsten Saison auch wieder zur Champions League und Europa League verfolgt, bleibt Euch überlassen. Handy, Tablet, Laptop? Ganz egal. Zusätzlich lässt sich die DAZN-App auch auf den meisten Smart-TV-Geräten installieren. Holt Euch DAZN jetzt im App-Store Eurer Wahl:

Kroatien vs. Wales heute im LIVE-TICKER verfolgen

Keine Chance, Kroatien vs. Wales im LIVE-STREAM zu schauen? Dann haben wir eine echte Alternative für Euch parat: Mit dem LIVE-TICKER von Goal zu Kroatien vs. Wales in der EM-Quali seid Ihr live dabei.

Der LIVE-TICKER von Goal ist selbstverständlich kostenlos.

Kroatien vs. Wales: So seht Ihr die Highlights

Ihr habt das Spiel verpasst, wollt Euch dennoch die wichtigsten und entscheidenden Szenen noch einmal anschauen? Dann empfehlen wir Euch die Highlights bei DAZN zu Kroatien vs. Wales.

Bereits wenige Minute nach dem Abpfiff versorgt Euch der Streamingdienst mit den Highlights der Partie zwischen Kroatien und Wales. DAZN lädt Euch eine ausführliche Zusammenfassung auf die Plattform. Somit verpasst Ihr bei DAZN keine Torchance, keinen Treffer und erst recht keine Entscheidung.

Und das Beste: Mit dem Gratismonat oder dem DAZN-Abo könnt Ihr die Highlights kostenlos genießen. Es fallen für Euch keine Extra-Kosten an.

Kroatien vs. Wales: Die Aufstellungen

Wer startet für Kroatien? Wer steht für Wales in der Anfangself? Wenn knapp eine Stunde vor dem Anpfiff die Startformationen veröffentlicht werden, erfahrt Ihr die Aufstellungen beider Teams an dieser Stelle.

Aufstellung Kroatien:

Bei den Kroaten stehen neben einem Champions-League- und einem Europa-League-Sieger auch Hoffenheims Andrej Kramaric und Leverkusens Tin Jedvaj in der Startaufstellung.

Livakovic - Jedvaj, Lovren, Vida, Barisic - Modric, Brozovic - Brekalo, Kovacic, Perisic - Kramaric

Aufstellung Wales:

Die Waliser wollen dem WM-Finalisten mit dem Sturmtrio Daniel James, Harry Wilson und Gareth Bale einheizen.

Hennessey - Roberts, Mepham, Lawrence, Davies - Smith, Vaulks, Allen - James, Wilson, Bale

Kroatien vs. Wales: Die EM-Qualifikationsgruppe E im Überblick