Kroatien vs. Belgien heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel vor der WM 2026?

Kroatien und Belgien treffen in einem Freundschaftsspiel aufeinander – ein letzter Formtest für beide Mannschaften, bevor die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko beginnt.

Für die Vatreni ist es die zweite von zwei WM-Vorbereitungspartien. Kroatien trifft in der Gruppenphase auf England, Panama und Ghana – ein anspruchsvoller Weg, der Spieler wie Luka Modrić und Ivan Perišić erneut ins Rampenlicht rückt.

Belgien steht vor einem eigenen Neuanfang. Nach dem turbulenten Ende der Ära unter Domenico Tedesco – und öffentlichen Forderungen aus dem Kader nach einem anderen Trainerprofil – wollen die Roten Teufel mit Blick auf die Gruppenspiele gegen Ägypten, Iran und Neuseeland Geschlossenheit demonstrieren.

Die Belgier kommen mit gemischten Ergebnissen aus den jüngsten Partien. Ein 1:1 gegen Mexiko zuletzt und ein deutlicher 5:2-Sieg gegen die USA zeigen, dass Torjäger Romelu Lukaku und seine Mitspieler in der Lage sind, Tore zu erzielen – die Konstanz fehlt aber noch.

Kroatien seinerseits verlor das letzte Testspiel gegen Brasilien mit 1:3, gewann davor aber das Freundschaftsspiel gegen Kolumbien mit 2:1. Die WM-Qualifikation lief für die Kroaten zuletzt stark: drei Siege in drei Spielen ohne Niederlage.

Beide Teams wollen mit einem positiven Ergebnis in die WM-Vorbereitung starten. Für Fans, die das Spiel live verfolgen wollen, stehen TV- und Streaming-Optionen zur Verfügung – alle Details dazu im Folgenden.

Das Spiel zwischen Kroatien und Belgien beginnt am 02.06.2026, 18:00.

Wer zeigt / überträgt Kroatien vs. Belgien heute live im Free-TV und Livestream?





Das Spiel zwischen Kroatien und Belgien ist über DAZN live zu sehen. Nachfolgend finden sich die Übertragungsoptionen im Überblick.

Anstoßzeit Kroatien gegen Belgien

Kroatien vs. Belgien: Aufstellungen

Form

Kroatien kommt mit einer Bilanz von vier Siegen und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Spielen in dieses Duell. Das letzte Spiel verloren die Vatreni mit 1:3 gegen Brasilien, davor gab es einen 2:1-Auswärtssieg gegen Kolumbien. In der WM-Qualifikation blieben sie ohne Niederlage: Siege gegen Montenegro (3:2), die Färöer Inseln (3:1) und Gibraltar (3:0) unterstreichen die starke Qualifikationsphase. Insgesamt erzielte Kroatien in diesen fünf Partien zwölf Tore und kassierte acht.

Belgien kommt mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den jüngsten fünf Spielen. Zuletzt trennten sich die Roten Teufel 1:1 von Mexiko, davor schlugen sie die USA deutlich mit 5:2. In der WM-Qualifikation gab es einen 7:0-Kantersieg gegen Liechtenstein, ein 1:1 gegen Kasachstan sowie ein 4:2 in Wales. Belgien traf in diesen fünf Partien insgesamt 14-mal und ließ vier Gegentreffer zu.





Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams fand am 1. Dezember 2022 bei der Weltmeisterschaft statt – die Partie endete torlos 0:0. Davor gewann Belgien ein Freundschaftsspiel im Juni 2021 mit 1:0. In den fünf erfassten Duellen führt Belgien mit zwei Siegen gegenüber einem Sieg für Kroatien, bei zwei Unentschieden.





Kroatien vs. Belgien: Die Tabellen

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